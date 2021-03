Guzmán: “Si los extremos ganan, vamos a tener ingobernabilidad”

Con información de Jessica Merino URPI-GLR

El aspirante al sillón presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, señaló que si algún postulante de ideología extrema llegara a la presidencia, el país podría sumirse en una nueva crisis política en los próximos cinco años, tal como pasó en el último gobierno.

“ Lo que si les puedo decir a los peruanos es que si los extremos ganan, vamos a tener ingobernabilidad. No va a haber gobernabilidad en el país. En los últimos cuatro años, hemos tenido cuatro presidentes. Si los extremos ganan, nos va a pasar los mismo”, afirmó.

En declaraciones a La República, manifestó que están convencidos de ascender en las encuestas —que en las últimas semanas han develado una caída en su intención de voto— dado que confían en las propuestas que plantean en su plan de gobierno.

En otro momento, el candidato respondió a los ataques de sus contrincantes, quienes le recuerdan el incidente que protagonizó en un departamento que se estaba incendiando, y de donde se le observa, mediante las cámaras de seguridad, que sale corriendo.

“Cualquier incidente personal, a mí no me hace ningún ladrón ni corrupto. No me pueden acusar de ladrón, lobista, corrupto, mafioso ni de cualquier otra cosa mala . Hemos trabajado de forma consistente y el único motivo que los enemigos tienen es agarrarse de eso. En cambio de ellos, uno puede decir quince cosas, porque están involucrados en todo”, refirió.

Guzmán implementará un ente vigilante para el manejo de vacunas

Se refirió sobre su propuesta de tener un “zar de las vacunas”, autoridad que estaría a cargo del manejo de la pandemia en nuestro país. Ello, tras consultarle sobre la poca transparencia que denunciaron los voluntarios de los inconclusos ensayos clínicos de Sinopharm. “Para que esto no ocurra, es necesario nombrar el zar de las vacunas, que tendrá una autoridad legal vinculante”, apuntó.

