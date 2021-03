George Forsyth niega conocer a grupos familiares de candidatos en su partido

El candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth, negó conocer a los grupos familiares de candidatos al Congreso en su partido y aseguró que los filtros que tienen para elegir a los postulantes se rigen bajo las normas del Estado.

“ No tenemos conocimiento de ello, son muchos candidatos . Trabajamos con los que realmente se están esforzando y sacando la mugre que vemos en cada región y son esos a los que apoyamos”, manifestó a Canal N.

“Los filtros y procesos internos están bajo las mismas normas que el Estado dictamina para los partidos, entonces estos no son electos a dedo. No es así, hay una democracia interna en cada partido y allí es donde se decide quiénes van a ser los (candidatos a) congresistas”, aseguró.

Como se dio a conocer, al menos cuatro grupos de familias postulan al Parlamento por Victoria Nacional en las regiones de Lima, Amazonas, Apurímac, Áncash, Moquegua y Pasco.

Por otro lado, el aspirante al sillón presidencial señaló que es preocupante que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se encuentre cerca de llegar a segunda vuelta.

“Recordemos que Keiko ha sido congresista, no solamente eso, ha manejado todo el Legislativo. Ha tenido una inmensa mayoría en el Congreso y no hizo nada por el Perú , pero hoy mágicamente decide: ‘hoy sí me provoca hacer algo por el país’. Eso es totalmente falso”, dijo.

En esa misma línea, criticó a Yonhy Lescano (Acción Popular), debido a que considera que tiene ideas radicales y populistas.

“Sus ideas son sumamente radicales, son populistas. Parece una izquierda fanática y eso no soportaría el Perú, no queremos convertirnos en Venezuela. El Perú es hermoso, bellísimo, pero el problema es que los peruanos somos los pobres”.

