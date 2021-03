Elecciones 2021: candidatos impulsarán minería, pero con respeto ambiental

Equipo de Especiales

Buen augurio. Los candidatos presidenciales consultados para este compromiso electoral coinciden en que la actividad minera debe continuar , siempre y cuando se respete el medioambiente y tenga la venia de las comunidades aledañas a la zona explotada. A nivel de propuestas, la mayoría propone realizar algunos ajustes para que se cumpla con este objetivo; entre ellos, elevar los estándares de certificaciones ambientales.

Verónika Mendoza, Marco Arana, Andrés Alcántara y Yonhy Lescano coinciden en que debe haber un reordenamiento territorial, para que así se pueda determinar en qué zonas se puede hacer minería y en cuáles no. Esto debido a que consideran que no debería desarrollase esta actividad en las cabeceras de cuenca o valles agrícolas.

Por su parte, Verónika Mendoza, Yonhy Lescano y Ollanta Humala se manifestaron sobre la situación del proyecto minero Tía María y concordaron que, en un futuro gobierno de alguno de ellos, este proyecto sería inviable de concretarlo por los conflictos sociales que se han llevado a cabo en los últimos años y también por el rechazo que se tiene de la población.

Pedro Castillo, George Forsyth y Rafael López Aliaga también mencionaron su plan para formalizar la minería informal.

En tanto, George Forsyth, Rafael Santos, Ollanta Humala y César Acuña tienen incluido en su plan de gobierno mejorar los recursos del canon minero, ya que, en las zonas donde más se explotan minerales, no se tiene una buena infraestructura.

López Aliaga, por su parte, en un eventual gobierno suyo, impulsará la inversión en tecnología para que así sea una industria moderna y con el debido respeto ambiental.

Es importante mencionar que, de acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión privada del sector minero tendría un crecimiento por rebote estadístico de 24,8% este año y de 5,6% para el 2022.

Además, se tiene una cartera de proyectos de exploración minera que asciende a US$ 506 millones, a esta cifra se añade otros US$ 134 millones que corresponde a obras de construcción de minas, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Gas natural

Una renegociación en los contratos del gas peruano es un tema que amerita conocer la posición de cada uno de los candidatos que luchan por ser el próximo presidente del país.

En tal sentido, la mayoría coincide en que sí es necesario entablar un diálogo entre las partes para mejorar las condiciones contractuales, lo que favorecería a las familias peruanas y al Estado. Los postulantes criticaron que no es posible que a pesar de que se explota el recurso en nuestro país, aún no llega a todas las familias del Perú.

Por su parte, George Forsyth y Ollanta Humala plantean continuar con el Gasoducto Sur Peruano que se encuentra paralizado actualmente y que su reinicio se ha postergado en varias oportunidades.

Además, el candidato Ollanta Humala plantea crear una empresa distribuidora de gas perteneciente a Petroperú y que tendrá por finalidad estabilizar los precios del mercado, que actualmente están elevados.

Finalmente, según información del Minem, más de 1 millón 200 mil hogares en todo el país cuentan con gas natural.

Silencios

La República les envió cartas solicitando sus respuestas. No han respondido:

Keiko Fujimori, partido Fuerza Popular Hernando de Soto, partido Avanza País Daniel Urresti, partido Podemos Perú Daniel Salaverry, partido Somos Perú

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

Que avance siempre y cuando cumpla con dos condiciones: el respeto al medioambiente y sus compromisos con las comunidades locales . Si eso se cumple, que la minería avance, pero para el Partido Morado va a ser la agricultura porque va a generar empleo y valorizas una actividad que ha sido olvidada.

“Más del 60% del total de conflictos en el Perú son de índole ambiental por actividades extractivas como la minería y la industria del petróleo. En vista de ello, urge reformar el sistema de prevención y atención temprana de los conflictos sociales a nivel nacional, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y dar respuesta oportuna a sus demandas, escuchar sus intereses e involucrarlos en el modelo de desarrollo tendiendo puentes con la empresa privada, lo cual permitirá, además, incrementar la competitividad del Perú como un país referente con un clima positivo para las inversiones”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Lo que creo es que simplemente hay que dejar las cosas y normas claras. Si tú eres una minera que tienes requisitos A, B y C en Australia, y esa misma minera está en Perú, ¿por qué no debería cumplir esos mismos requisitos?

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Hemos dicho que sí existe la posibilidad de que lo hagamos teniendo en cuenta el problema que hemos tenido, por ejemplo, vinculado al proyecto de Odebrecht para el gas en las ciudades. Nadie se tiene que rasgar las vestiduras cuando un Gobierno dice que tiene que renegociar algún contrato. Si es una revisión que favorece a ambos, al Estado y a los privados, ¿por qué no?

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Proponemos un nuevo modelo de desarrollo, amigable con la naturaleza, que ponga en el centro la vida y el bien común, y eso implica una política de diversificación productiva, dejar el fanatismo prominero. Incluyendo la minería, promover otras actividades más amigables con el medioambiente, más sostenibles y que generen más empleo”. (Declaración del 12 de marzo, Wayka).

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Claro. Estamos proponiendo una nueva minería que significa ordenamiento territorial participativo, para que no se decida desde una oficina en Lima, o desde una transnacional minera , dónde se invierte y dónde no, sino que sea una decisión consensuada y planificada, que veamos dónde se puede hacer minería y dónde no, porque hay zonas donde no se puede hacer: cabeceras de cuenca, humedales, valles agrícolas productivos. Y donde se decide que se puede hacer minería, tenemos que elevar los estándares ambientales. Y cambiaremos el sistema de concesiones, que ha hecho que todo nuestro territorio esté repartido, incluso áreas protegidas, parques arqueológicos, territorios de pueblos indígenas, y lo cambiaremos por un sistema de permisos de exploración.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Los vamos a renegociar y vamos a recuperar nuestra riqueza. No es posible que teniendo el gas en Camisea, que se viene explotando desde hace 15 años, ese gas termine antes en México, Japón y Europa, que en las regiones a nivel nacional. Ese gas tiene que quedarse y servir primero a las familias peruanas, también para un transporte más limpio y barato, y como una fuente de energía más barata para el desarrollo de la industria nacional.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“En materias mineras, nosotros pensamos que se tiene que establecer determinadas pausas para que el Estado siga en propiedad de los recursos naturales ; no puede ser que una vez que los recursos naturales salgan del subsuelo sean las empresas las que sacan el recurso natural, sean nuevos propietarios, eso no nos da las utilidades que debe contar el Perú, los precios que con justicia debían pagarle a nuestra patria”. (Declaraciones del 21 de marzo del 2021, América TV)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Hay que hacer un catastro. Dónde se hace minería y dónde no, para que no haya estos problemas de conflicto social. Creo que Tía María es complicado hacerlo, igual que Las Bambas. Hay mucho costo social. A veces la minería es pan para ahora y hambre para mañana. Hay que hacer minería donde se debe. Ya somos un país minero, pero hay que establecer pautas de dónde se debe hacer minería, y establecer los ingresos, analizar cuánto pagan porque no pagan lo que deben, pues se llevan muchas ganancias. Por ejemplo, ¿cómo de S/ 7, seis se llevan ellos y una le dejan al Perú? Eso no se puede permitir. Es un saqueo. Hay que hacer contratos equitativos y para eso está el Gobierno.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Vamos a llamar a los empresarios a sentarse en una mesa. Vamos a tomar cartas en el asunto porque los contratos pueden ser más equitativos cuando una de las partes es perjudicada. Tiene que haber una corrección. No solo en el gas, sino en otros recursos naturales, como la minería. Vamos a llamar a los empresarios a sentarse a la mesa y discutir sobre el particular para ver ingresos equitativos para el Perú.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“El Perú cuenta con una cartera importante de proyectos, por ello es importante promover una minería sostenible y responsable con el medioambiente, así como con el entorno . La minería sostenible representa en la actualidad el 10% del PBI anual, cifra que equivale al 59% de las exportaciones al año. Así, se tiene que por cada empleo directo genera 6 puestos indirectos. En los últimos 10 años ha generado US$ 63.000 millones de dólares o lo que equivale a S/ 217.35 mil millones. Existen importantes proyectos que pueden contribuir positivamente con la generación de ingresos para nuestro país, así como una fuente importante de generación de empleo, siempre bajo una conducta empresarial responsable y sostenible. Vamos a promover una minería sostenible y responsable con el medioambiente: 611 proyectos y prospectos mineros, 68 equivalen a S/ 205.019 mil millones”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Sí, un modelo que garantice la protección de la naturaleza, que mantenga los estándares que pide la ley peruana. Los estándares de la ley peruana para la protección natural son de los más altos del mundo, los más complicados. Creo que la naturaleza es un regalo de Dios, así que la voy a proteger a muerte, pero eso no significa que voy a cerrar los proyectos mineros, al contrario, los voy a alentar porque creo que generan muchísimo trabajo para los peruanos. Se necesitan proyectos mineros modernos que garanticen el medioambiente.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

No, el gas fue una gigantesca oportunidad perdida. Por un tema de justicia social, garantizaría el gas para el sur. Eso se puede arreglar rápidamente.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Cuál será su propuesta en el sector minero

Mi propuesta es sumamente optimista, el Estado no ha estado presente en las negociaciones que hay entre los comuneros, las comunidades y las empresas mineras. Tiene que haber un canon comunal que sea trasladando no dinero, sino en obras, así como obras por impuestos, tiene que haber un canon que permita que las empresas generen infraestructuras en beneficio de las comunidades que están cercanas a las minas que están desarrollando . No puede ser posible que Cajamarca, siendo uno de los departamentos más pobres del Perú, es uno de los principales productores de oro en el mundo, eso no me entra en la cabeza.

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Claro que sí, vamos a tener recursos naturales con responsabilidad y siembra sostenible; es importantísimo que todos los proyectos sean sostenibles porque no queremos deforestar nuestra Amazonía, no queremos matar nuestro suelo, al contrario, lo que queremos es que haya una reforestación responsable, queremos que haya empresas responsables que trabajen de la mano con las comunidades.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Definitivamente voy a abrir la negociación. Ojo, nosotros como peruanos no podemos desconocer contratos porque más caro nos va a salir la demanda de la Ciali; yo quiero llevar a nuestro país a un crecimiento responsable, en donde sentaremos a la empresa y con los diferentes colegios técnicos y universitarios podamos llegar a un punto de equilibrio para que no haya un quiebre, porque créeme que si hay usura, la empresa misma se va a dar cuenta con los datos de nuestros técnicos y nuestros profesionales y va a perder en cualquier juzgado internacional.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Se eliminará la posibilidad de hacer minería y extraer materiales de acarreo en las cabeceras de cuencas y en general en todas las zonas cercanas a fuentes de recursos naturales, tales como: agua, bosques naturales, flora, fauna, entre otras”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Lo primero que tenemos que hacer es un reordenamiento territorial. En segundo lugar, las empresas grandes o las concesiones mineras grandes tienen que sincerar sus contratos, así como la explotación de los recursos y las exportaciones que están realizando . La forma cómo se exporta no convence a nadie. Vamos a plantear que es mejor hacer el beneficio de esos minerales en Perú, y entonces las concesiones mineras deben hacer sus plantas de beneficio aquí. Y también a los mineros pequeños, que se llaman mineros artesanales, el Estado debe darles el soporte para coordinar con ellos y ordenarlos, y planificar dónde estarán las plantas de beneficio que necesitan para que lleven su mineral allí, y ordenar esa minería. Y así orientarlos a vender sus productos.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Sí, es necesario y fundamental. Eso se tiene que renegociar. Las condiciones, como se vienen llevando, se tienen que renegociar. Tenemos que hacer un llamado a todos los sectores, la zona del sur es la más involucrada, y tendrá que participar toda la ciudadanía en su conjunto. Tenemos que ir con la mentalidad de que el gas es de todos los peruanos, y por lo tanto todos tenemos que saber y ser transparentes de cómo va a quedar el contrato del gas, cómo vamos a recuperar nuestro gas, qué condiciones se dará a la empresa y cuáles para los peruanos.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Victoria Nacional se compromete a combatir la minería ilegal, a formalizar la minería informal e impulsar la minería respetuosa del ambiente. Simplificaremos la proliferación normativa y de trámites creando una verdadera Ventanilla Única Minera que genere predictibilidad en los plazos”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

“Implementaremos una certificación ambiental acorde con los bajos impactos de las actividades exploratorias e impulsaremos un modelo de contrato de exploración y explotación técnica, que contemple incentivos específicos y permisos basados en declaraciones juradas de fiel cumplimiento, siguiendo exigencias ambientales estrictas. I mpulsaremos un pacto social minería-Estado que asegure la reinversión de no menos del 50% de las utilidades mineras en las mismas regiones . (Plan de Gobierno)

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

“Promoveremos la formulación de una tarifa única de gas natural a nivel nacional socialmente rentable para apoyar la masificación de gas natural de uso domiciliario. Generaremos un subsidio cruzado para las concesiones de distribución a través del FISE o el Canon Gasífero, con el cual se debe suplir parte de lo cobrado al usuario para igualar las tarifas de Lima y Callao (se requiere unos US$ 60 MM por año). Se fomentarán alternativas adicionales a lo contemplado bajo el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, destinado a llevar gas natural al centro sur del país, especialmente al Cusco. Estableceremos mejores condiciones en las nuevas licitaciones de distribución para la masificación de gas natural en beneficio de los ciudadanos”. (Plan de Gobierno)

Ollanta Humala, candidato de Partido Nacionalista Peruano

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Promoción de inversiones privadas, acompañando a los inversionistas a que puedan lograr la licencia social (inversiones mineras), respetando los estándares ambientales, destrabando los proyectos. Promover la buena utilización del canon minero en proyectos de saneamiento local”. (Plan de Gobierno)

“Es inviable [el proyecto minero Tía María] por el costo que hemos visto, pero, además, para este tipo de proyectos se requiere una mesa donde todos actúen de manera transparente”. (Declaración 22 de marzo, Canal N).

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

“ Modificaremos la ley de minería para que las comunidades sean socias de los proyectos mineros . Tanto Conga como Tía María no son viables, ya hemos visto todo lo que ha pasado y ningún proyecto justifica la violencia”. (Declaración 12 de marzo, Wayka).

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

”Lo que tenemos que hacer para completar este compromiso del gas barato es ampliar la cobertura del FISE, terminar el gasoducto sur peruano, que está plantado simplemente por una decisión política porque no está tocado por actos de corrupción, masificar o ampliar la conexión de gas doméstico”. (Declaraciones 4 de marzo, entrevista con Néstor Larico-Cusco).

“La cadena de comercialización del gas es el gran obstáculo [para reducir el precio del gas]. Vamos a crear a través del rol social del Estado una empresa distribuidora de gas que pertenecerá a Petroperú y que pondrá los precios al nivel que deben estar ante esta falla del mercado”. (Declaraciones 6 de marzo, Quillavisión).

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“La estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros, gasíferos, petroleros y centros energéticos es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso. El Estado debe tomar el control total sobre tres importantes sectores que generan riqueza inmediata. Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

La extracción minera contribuye económicamente para el desarrollo del país, pero lo que vamos a hacer es repotenciar a la agricultura.

“El Perú al ser un país minero debe priorizar este sector, la mal llamada minería ilegal debe ser formalizada, con ello reducir el daño ecológico generado por esta situación jurídica, recaudar mejores impuestos, evitar la trata de personas y el contrabando”. (Plan de Gobierno)

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Más allá de revisar, pienso que pasa por una situación de nacionalizarlo. Los recursos que tenemos a través del gas nos servirían para la industrialización del país.

“El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también. En todas estas empresas explotadoras de recursos materiales y humanos, somos los peruanos quienes hacemos el trabajo más duro y difícil, por lo que la presencia de los extranjeros no es imprescindible para que la misma funcione”. (Plan de Gobierno)

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“El gobierno de APP iniciará un decidido proceso de formalización minera, con el objetivo de diferenciar pequeños productores con voluntad de sostenibilidad, de los depredadores que hay que erradicar”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

En los últimos cuatro años no se ha impulsado la inversión minera. Yo lo voy a hacer bajo tres condiciones. Que vengan los chinos, norteamericanos, brasileros, quien sea. Primera condición, que inviertan, pero cuiden el medio ambiente, si no, no hay negocio. Segundo, cuidan el agua, porque el sector que genera más puestos de trabajo es la agricultura, y no hay agro si no hay agua. Tercero, mejoran la condición de vida del lugar donde se extrae el mineral. No puede ser que allí no haya escuela, centro de salud, ni carreteras. Las peores ciudades son aquellas donde hay inversión minera. Eso tiene que cambiar. Aquí ganamos todos: el Estado, porque recibe impuestos; el inversionista, porque gana su plata, y la población, porque tiene salud, educación, carretera, todo.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

El gas en Loreto cuesta S/ 60, en otros lugares S/ 50 o S/ 40. Vamos a sentarnos con los de Camisea y renegociaremos de tal manera que el costo del gas en el país no puede ser más de S/ 20. Ni siquiera voy a delegar, voy a estar yo, y les diré que esa es la condición. No se puede anular el contrato pero sí se puede renegociar. Yo voy a poner condiciones. El presidente tiene que poner orden, si no para qué es presidente. Yo tengo la ventaja de que no estoy empeñado con nadie y no necesito sus millones. Habrá un presidente empresario y tienen que aceptar las condiciones del Perú. No es que sea una amenaza para los empresarios, sino que me gusta poner orden.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

Reconocer el derecho al subsuelo de los territorios de las comunidades campesinas y a los pequeños propietarios de todo el Perú para que ellos puedan tener derecho preferente de explotación.

“Gracias a la cordillera de los andes, tenemos un gran potencial geológico a lo largo del territorio, lo cual nos permite estar entre los principales productores de metales del mundo. Por ello, debemos de tomar medidas que garanticen una minería ambientalmente amigable, le exigiremos a la gran minería tener doble certificación ambiental (ISO 14001) (Canadá y Australia lo exigen), así como certificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), de procedimientos ISO 9001, así como Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (ISO 9001:2008). La pequeña y micro minería recibirá el apoyo técnico del Minam para certificarse en ISO 14001. Derecho preferencial de las comunidades campesinas para explotar los recursos de sus territorios, suelo y subsuelo”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

Se tiene que innovar el modo de extracción de los minerales para garantizar la no contaminación del medio ambiente y con el criterio de reposición de la riqueza ambiental que se ha destruido. Si sacas mineral, no contamines los ríos. Y hay que darle apoyo a la minería artesanal y formalizarla.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Claro que sí, es una vergüenza que nos vendan el gas a S/ 40, cuando su costo real es de S/ 10. Se tiene que renegociar y los primeros beneficiados con el gas de Camisea tienen que ser los pueblos peruanos, especialmente, en Cusco, Apurímac.

Marco Arana, candidato de Frente Amplio

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Impulsar medidas y legislación específica para que los proyectos extractivos (hidrocarburos, minería, pesca, forestal, etc.) generen beneficios económicos para el país y los entornos poblacionales, respetando estrictamente sus derechos y el ambiente”. (Plan de Gobierno)

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

En el país tenemos importantes recursos minerales, no solo oro y zinc, sino cobre y litio que se ha encontrado en importantes reservas. El tema es ¿vamos a seguir haciendo minería como hasta ahora, con escaso valor agregado? No. Tenemos que hacer una planificación territorial. No se puede hacer minería en cualquier lugar, donde se le pega la gana al inversor. Eso se tiene que decidir con enfoque intersectorial. No se puede imponer la minería a costa de sacrificar la producción agraria. Se necesitan nuevas reglas en el tema de planificación territorial, en generar mecanismos de mayor producción, procesamiento y valor agregado, se necesita el tema del derecho a la participación y consulta a las comunidades campesinas y pueblos originarios; necesita una mejor institucionalidad ambiental.

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

Necesitamos renegociarlos por tres razones fundamentales. La primera, no es posible que Chile tenga gas peruano más barato que un peruano, eso es un despropósito. Hay que renegociar por razones económicas y estratégicas. Segundo tema, en razón de nuestro propio desarrollo, pues debemos tener energía más barata para nuestro desarrollo industrial. El gas nos debe ayudar a desarrollar procesos de industrialización nacional. Y tercero por razones ecológicas, pues el gas es mucho más limpio que el petróleo.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Cuál será su propuesta en el sector minero?

“Impulsaremos la inversión en tecnología y procedimientos de última generación para la minería, con la finalidad de contar con una industria moderna, limpia y cuidadosa del medio ambiente. Impulsaremos la investigación geológica que permita la explotación de nuevos yacimientos. Adicionalmente a ello, fomentaremos procesos que den un mayor valor agregado a nuestras materias primas, con la finalidad de aumentar la exportación de productos terminados. La falta de información sobre la exploración minera en aquellas zonas que dependen de la agricultura ha generado desconfianza”. (Plan de Gobierno)

“ Hay que generar las condiciones para la formalización , porque al minero informal no se le puede formalizar a patadas, tiene que formalizarse porque les conviene. Durante más de 10 años, Chile les da derecho de extracción y en Perú también se puede hacer un Cofopri minero para esas pequeñas empresas que abundan en el Perú y que en estos momentos no tienen ninguna protección de nada”.

(Declaración 3 de marzo en evento de AmCham Perú).

¿Propondrá un nuevo modelo extractivo de los recursos naturales?

“Promoveremos la modernización de la minería con respeto al medio ambiente y compatible con la agricultura”. (Plan de Gobierno)

¿Renegociará los contratos del gas peruano?

“Impulsaremos proyectos que utilicen el gas natural para proporcionar agua en la costa, con la finalidad de irrigar zonas actualmente desérticas y dotar de agua y desagüe a poblaciones costeras aisladas. Trabajaremos para proporcionar energía a gas para la costa, sierra y selva”. (Plan de Gobierno)

