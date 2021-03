Elecciones 2021: con menos tiempo, candidatos intensifican sus campañas

Los candidatos presidenciales intensifican sus actividades de campaña a poco más de dos semanas de las elecciones. Aún con el predominio de la indecisión y el rechazo entre los votantes, que ratifican las encuestas, son muchos los postulantes en carrera que se consideran con chance de lograr despuntarse.

En el reciente sondeo de Datum, un 17% no sabe por quién votar y un 14% haría voto en blanco o viciado: algo menos de un tercio sin candidato. Hace dos semanas, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya había detectado que un 31% no elegía a ninguno de los postulantes.

Yonhy Lescano sigue recorriendo el sur, donde tiene parte importante de su apoyo. Estuvo en Arequipa y partió a Puno. En la Ciudad Blanca, deslindó de su postulante al Congreso Edwin Martínez, que tiene dos sentencias judiciales. Adujo que él no lo designó y el elector tendrá la última palabra.

Sobre el proyecto minero Tía María, señaló que pedirá licencia social si es elegido. “Iniciaremos un diálogo para ver si procede o no ese proyecto, no estamos desesperados”, aseguró. El miércoles había ido a Islay, pero no al Valle de Tambo. Eso molestó a los opositores a Tía María.

Sobre su pedido para que Chile devuelva el Huáscar, alegó que dependerá de la voluntad de este. “Si no quieren, no me voy a poner a llorar”, dijo.

En Lambayeque, Rafael López Aliaga hizo caravanas en Chiclayo y en Pomalca. Sobre una camioneta, iba sin mascarilla y junto a sus candidatos. Keiko Fujimori amaneció en Piura, donde se reunió con los afectados de El Niño costero. Luego volvió a Lima. En El Agustino estuvo con emprendedores y presentó su propuesta para crear formalidad.

También en la capital, Verónika Mendoza estuvo con vecinos del barrio Villa Huanta, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y reiteró su compromiso de la nacionalización del gas. “Lo que es nuestro, lo que la madre tierra nos ha regalado, tiene que servir para las familias del Perú. El gas es una fuente de energía limpia y más barata para el consumo de las familias, para el transporte y la industria nacional. Lo haremos por la memoria de Manuel Dammert, a quien conocí en Cusco en jornadas por la soberanía y recuperación del gas. Le rendimos un sentido homenaje”, añadió antes de liderar una caravana.

George Forsyth visitó Chiclayo y Trujillo. Reiteró sus propuestas de declarar en emergencia el agua, implementar un servicio de prácticas preprofesionales en zonas rurales y marginales (Serume), entre otras.

Daniel Urresti recorrió la zona del Mercado Central en Lima con aglomeraciones.

Hernando de Soto siguió en el Cusco. Planteó registros y certificaciones de propiedad de la creación para los artesanos.

Cuestionan a De Soto por mentir sobre su vacunación

La vacunación de Hernando de Soto en EEUU fue criticada porque él dijo que no lo hará.

“Quien postula para presidente debe sentir la necesidad del pueblo, tenemos que sentir lo que está sufriendo la población, la misma desesperación por conseguir las vacunas para todos”, dijo George Forsyth.

“Si aspiras a ser capitán del barco, te tienes que portar como tal. No puedes demostrar tus temores”, adujo Daniel Urresti.

De Soto contó que pagó 70 soles por la vacuna. “Lo que hicimos es pagar nuestra vacunita. Cuando me he vacunado, ya estaba autorizada en el Perú para personas de mi edad, estaba dentro de las normas”, dijo.

