Ciro Gálvez pide participar en debate presidencial del JNE de forma remota

El candidato presidencial Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido Nacional (RUNA), solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) participar de forma remota en el debate presidencial que organiza la entidad para los días 29, 30 y 31 de marzo con miras a las Elecciones Generales 2021.

El también fundador del partido mencionado hace este pedido debido a que aún permanece internado al estar en recuperación luego de contraer el nuevo coronavirus (COVID-19).

Gálvez fue considerado en el debate decisivo para el día miércoles 31 de marzo, pero de forma presencial como a los otros aspirantes al sillón presidencial. La institución informó que cumplirán con medidas de bioseguridad para evitar riesgos.

“He solicitado al JNE que me permitan participar en el debate del día 31 de marzo en la modalidad virtual. Me parece inaudito que no nos brinden respuesta ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su aspirante a la primera vicepresidencia, Sonia García Osores, indicó el último miércoles que el fundador de RUNA está “en buenas condiciones” para que participe por alguna conexión virtual. Agregó que como segunda opción es que sus candidatos a la vicepresidencia también pueden participar.

El 14 de marzo el partido Renacimiento Unido Nacional anunció que su candidato presidencial se había contagiado del nuevo coronavirus. Desde esa fecha, Ciro Gálvez fue hospitalizado para superar la enfermedad.

En su mensaje a través de su red social se refirió además a su contendor político Rafael López Aliaga, con quien se encontrará en el debate del miércoles 31 de marzo. “P.D.: no arrugues Porky . Rafael López Aliaga voy por ti”, culminó.

Este jueves también compartió una carta que envió al encargado del debate en la Universidad Nacional de San Marcos, pidiendo que acepten como su reemplazo a Marco Antonio Loayza Meza.

En este mensaje, además, se refirió al candidato de Avanza País, quien se inmunizó contra la COVID-19 en Estado Unidos: “Me ausenté por la enfermedad de COVID-19. Es muy duro lo que se vive, y más me duele la inoperancia del Estado. No soy como esos políticos tradicionales que viajan para vacunarse a escondidas (agarra esa azucena Hernando de Soto)”.

