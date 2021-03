Pedro Castillo: “Para corruptos muerte civil, cárcel y que devuelvan lo robado”

Pedro Castillo marca diferencias con Verónika Mendoza y Marco Arana. No cree en encuestas y dice estar seguro de ganar en primera vuelta. No va por la reforma, sino por el cambio de la Constitución, pues considera que es el punto de partida de la corrupción, uno de los principales males que afectan al país.

¿Qué lo diferencia a usted de Verónika Mendoza y Marco Arana?

Nos diferencia que no hemos sido congresistas, funcionarios públicos ni hemos trabajado en el gobierno. Ellos han tenido la oportunidad y deberían demostrar en la práctica que han querido cambiar el país .

Coinciden en sus cuestionamientos a la Constitución.

No planteamos reformas, planteamos el cambio de la Constitución. La corrupción es inherente a esta Carta Magna, a su modelo económico, y tenemos que cambiarla.

¿A qué atribuye su subida en las encuestas?

No me preocupan las encuestas, me preocupan el país, la juventud, que se haya iniciado un año escolar sin presencia del Gobierno. Preocupa que los agricultores estén abandonados.

¿Qué hará por los agricultores?

Vamos a realizar la segunda reforma agraria, dándoles todas las facilidades y acercar a cada provincia un banco de semillas . En Las Bambas (Apurímac) hay una cola interminable de camiones llevándose las riquezas y a 30 metros los niños desnutridos y abandonados. Eso no puede seguir.

¿Cómo enfrentará la corrupción?

En las entidades del Estado lo primero que se encuentra es la corrupción. Planteamos no solo cárcel y muerte civil para los corruptos, sino exigir que devuelvan todo lo robado.

¿Cree que puede llegar a la segunda vuelta?

Invoco a los peruanos a tomar una decisión correcta. Sentimos que las encuestas de la Confiep están a kilómetros de distancia de la realidad, lo vemos en cada pueblo. Vamos a ganar en primera vuelta.

¿A qué se debe el distanciamiento de la población con la clase política?

Quienes han asumido las riendas se han convertido en personas soberbias, se emborrachan con el poder y se olvidan de que el pueblo necesita buenas autoridades.

¿Le pasó por la cabeza renunciar en favor de Verónika?

Siempre hemos apostado por la unidad para llevar al pueblo por el camino correcto, pero no se puede cuando de por medio están los intereses de grupos y de personas.

Lo ven radical y en algunos sectores hasta causa temor.

El tema de lo radical lo vemos como algo irreal. Que pregunten a la población cómo están sus derechos fundamentales. Se han llevado las riquezas en el marco de esta Constitución y han acabado con los recursos. Es hora de que se deje de importar lo que el Perú produce.

¿Es antiminero?

Bienvenida la extracción minera, pero con reglas claras y donde la naturaleza y la población lo permitan. Estamos con la empresa privada nacional, aunque de forma ordenada y que deje de explotar a nuestros hermanos trabajadores. Esta Constitución ha perdonado millonarias deudas a las grandes empresas, pero cierra los pequeños negocios.

¿Va a estatizar todo?

Los recursos estratégicos tienen que ser parte del Estado. Ha habido dudas de la gestión estatal por gente con intereses particulares. La derecha llegó a su tope y no ha podido sacar adelante al país.

El electorado tendrá una enorme responsabilidad para escoger a las autoridades.

La responsabilidad no solo es ir a votar, sino estar pendiente de lo que hace el candidato que ha sido electo y no darle un cheque en blanco.

¿Se juntarán los tres grupos de izquierda si uno llega a la segunda vuelta?

La mejor alianza tiene que ser con el pueblo. Pero eso no va a ser necesario, compatriota, pues reitero que vamos a ganar en la primera vuelta.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.