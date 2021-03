Juntos por el Perú: Yehude Simon “no tiene ninguna injerencia” en el partido

La Comisión Política de Juntos por el Perú, agrupación por la cual Verónika Mendoza postula a la presidencia de la República, anunció en un comunicado que Yehude Simon “no ejerce, ni representa, ni tiene injerencia” en esa coalición.

El partido también señaló que suspendió los “derechos, cargos y militancia” del exgobernador regional en octubre del 2019 , luego de que se hicieran públicas las declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, en las que se involucraba a Simon con la empresa brasileña.

“ Desde entonces no ejerce, ni representa, ni tiene injerencia absoluta en la única institución política con registro ante el JNE, que es Juntos por el Perú . Damos referencia también que, ante el ROP del JNE, desde el año pasado ha sido separado definitivamente de la función de Apoderado de Juntos por el Perú”, reza el comunicado.

Y agrega: “En nuestro acuerdo político con todas las fuerzas políticas confluyentes en Juntos por el Perú somos coherentes como exige nuestro pueblo en su lucha frontal contra la corrupción, nosotros no somos la instancia para condenar ni tampoco para exculpar, pero sí sabemos que ninguno de nosotros puede estar involucrado en la megacorrupción de Odebrecht y lo hacemos por la responsabilidad ante el país”.

El partido publica este comunicado a pesar de que Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y candidato al Congreso, reconoció en diálogo con la alianza PerúCheck que Yehude Simon aún “mantiene la militancia” pero “no ejerce ninguna responsabilidad ni forma parte de ninguna reunión”.

Comunicado de Juntos por el Perú.

Simon: Partido Humanista no votará por Mendoza

El último martes 23, en conversación con RPP, Yehude Simon anunció que el Partido Humanista, el cual fundó y que forma parte de la coalición de Juntos por el Perú, no votará por Verónika Mendoza, pero sí por Pedro Castillo, aspirante presidencial de Perú Libre.

“Nosotros, como Partido Humanista, en Juntos por el Perú, vamos a apoyar a otra candidatura que tiene coincidencia con nosotros y no nos ha traicionado. (...) Hubo una reunión de nuestro partido, de todas las bases, y se acordó, por amplia mayoría, apoyar al profesor Pedro Castillo”, declaró.

“No solo yo (no votaré por Mendoza), sino el Partido Humanista. El partido tiene alrededor de 12.000 o 13.000 militantes. No sé si serán 7.000 o 13.000 militantes. Que la gente sepa que nosotros no empezamos esto. Que la gente sepa que nosotros dimos el partido, hemos guardado silencio a pesar de que nos han robado el partido y vamos a apelar por la recuperación del partido”, prolongó.

¿Cómo inició la pelea entre Mendoza y Simon?

El problema entre ambos comenzó luego de que Lescano afirmara durante el debate presidencial que Juntos por el Perú tiene entre sus dirigentes a una persona imputada de corrupción. Se refería a Yehude Simon.

Mendoza lo negó rotundamente y aseguró que el ex primer ministro había sido apartado. “Nosotros sí separamos a los malos elementos”, dijo aquella noche.

Simon optó por usar su cuenta de Twitter para pronunciarse. “Verónica saca su careta al decir que me han expulsado. Ella no es de mi partido. Eso es absolutamente falso. (...) Yo pedí licencia”, expresó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.