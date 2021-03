Forsyth sobre De Soto: Se vacuna mientras los peruanos están sufriendo

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, se pronunció sobre la vacunación de su contendor Hernando de Soto, de Avanza País, quien reveló que viajó a Estados Unidos para inmunizarse contra la COVID-19.

“ Eso es lo que sabe hacer la mismocracia, los mismo de siempre, diciendo una cosa para luego hacer otra, engañando a todos los peruanos . Los políticos tienen que ser el ejemplo. Él no es un ciudadano común y corriente, él está postulando a la presidencia”, declaró Forsyth en diálogo con Al Estilo Juliana, de ATV.

“Como dije en el debate, ¿quién se salva en el Perú? Los que tienen recursos y los que tienen contactos. Él se fue al exterior y ahora está vacunado mientras todos los peruanos están sufriendo, rogando por vacunas ”, agregó.

El aspirante al sillón presidencial señaló que todos los peruanos deber ser inmunizados, que no puede haber privilegios y que “si esa es la solución (inocularse en el extranjero), entonces que lleve a todos a vacunarse allá”.

“Eso es lo que indigna, porque los políticos se salvan por sus recursos, por sus contactos, pero los peruanos no, los peruanos condenados (...) Nos dan vergüenza los mismos de siempre, le dan vergüenza al Perú”, prolongó.

Fue el mismo De Soto quien, durante su viaje a Cusco, reconoció que se había puesto las dos dosis contra el coronavirus. Ante la consulta si se había vacunado, contestó: “Sí claro, por supuesto. Yo tengo que seguir viajando por el Perú, todo el mundo dice ‘este es un candidato medio viejito’, pero tomen en consideración de que tengo que protegerme, tengo que proteger a mi familia, a la gente con la que yo ando”.

Forsyth le responde a Lescano por proponer pedir el Huáscar a Chile

“Es totalmente populista”, aseguró Forsyth cuando fue consultado por la propuesta de Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular, quien ha dicho que solicitará al Gobierno de Chile la devolución del monitor Huáscar.

“ Estamos en Chiclayo, no hay desagüe, no hay agua. Los agricultores no tienen agua y él (está) proponiendo traer el Huáscar . Hasta la Marina de Guerra se ha pronunciado y ha dicho que eso es totalmente ridículo, y que respete a (Miguel) Grau, por favor”, indicó.

“Los peruanos tenemos problemas importantes como la vacuna, los peruanos están llorando por un balón de oxígeno, por una cama UCI. Los niños no tienen cómo estudiar, no tienen internet. Los pescadores artesanales no tienen seguro, no tienen pensión. El Perú se cae a pedazos y mira lo que está hablando. Es el populismo puro”, concluyó.

