Elecciones 2021: candidatos recorren regiones, pero son selectivos con debates

En un contexto tan atípico para realizar una campaña electoral y a pocas semanas de las elecciones generales, no participar en debates puede afectar las pretensiones de los candidatos presidenciales, según el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, y el abogado del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello.

“La campaña se ha atrasado. Es decir, la atención pública recién está tomando atención en estas últimas semanas. Si tomas en cuenta que la distancia entre postulantes es pequeña, mi impresión es que es muy riesgoso abandonar el espacio público”, sostuvo Lanegra.

Tello recordó un episodio electoral: antes de los comicios municipales por la alcaldía de Lima en 2018, el entonces candidato a burgomaestre por Acción Popular, Jorge Muñoz, subió su intención de voto gracias a su ponencia en el debate.

Yonhy Lescano

Mientras que Renzo Reggiardo, postulante de Perú Patria Segura, sepultó sus posibilidades ausentándose. “Se cayó, se desinfló, hubo un demoledor silencio”, recapituló Tello.

Por eso, en este proceso electoral, sugiere el abogado, a los candidatos “no los animaría a generar el efecto Reggiardo”.

Keiko Fujimori

El martes 23, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizó un debate virtual. No asistieron Rafael López Aliaga, de Renovación Popular; ni Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú. López Aliaga simplemente no fue y en el entorno de Mendoza alegaron que habían avisado con anticipación que no iría su lideresa.

Verónika Mendoza

Ayer la UNMSM realizó un segundo debate y tampoco participaron los candidatos Daniel Urresti, de Podemos Perú; Daniel Salaverry, de Somos Perú; Pedro Castillo, de Perú Libre; Yonhy Lescano, de Acción Popular; y Hernando de Soto, de Avanza País.

Los únicos aspirantes presidenciales que acudieron fueron Rafael Santos, de Perú Patria Segura; y Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano.

Vacunas y agendas llenas

La sorpresa de la jornada estuvo a cargo de Hernando de Soto, quien no tuvo otra opción más que confesar que se vacunó contra el Covid-19 en su viaje a Estados Unidos. Había arribado a dicho país el 1° de marzo y de nuevo, 21 días después. En ese lapso, no hizo pública su intención de inocularse tales dosis, pero ayer en el Cusco no pudo evitar ser confrontado.

Hernando de Soto

El candidato del Partido Morado Julio Guzmán, desde Junín, no perdió el tiempo y cuestionó a su rival de Avanza País por ello. No sorprendería que otros candidatos se sumen a las críticas.

Mientras tanto, cada aspirante presidencial continúa intentando convencer a los indecisos. George Forsyth, de Victoria Nacional, fue a Piura; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, estuvo en Los Olivos; Mendoza visitó Pucallpa; Lescano hizo lo mismo en Arequipa; Castillo en Lince; López Aliaga y Urresti en Huaycán, Ate. La disputa se intensifica.

George Forsyth

