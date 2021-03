Daniel Urresti criticó la vacunación de Hernando de Soto en EE. UU.

Hernando de Soto confirmó el último miércoles 24 que fue inoculado contra la COVID-19 en Estados Unidos. Tras conocerse el hecho, el candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, expresó su rechazo hacia lo ocurrido.

“Anoche me enteré con mucha pena de que él se haya vacunado. No importa cómo. Él quiere ser el capitán del barco que se llama Perú, quiere ser presidente, nosotros necesitamos un presidente que esté en condiciones y con la intensidad de poder dar la vida por el Perú”, dijo en diálogo con Canal N.

En esa misma línea, el todavía congresista de la República cuestionó a su contendor por ser temeroso de infectarse por el nuevo coronavirus, ya que esto, aseveró, revelaría su comportamiento en caso de ser elegido como jefe de Estado.

“Si aspiras a ser capitán del barco, te tienes que comportar como tal. Si tiene miedo de enfermarse, entonces va a tener miedo para tomar las decisiones que beneficien a la población . No puede ser”, enfatizó.

Urresti Elera aseguró que las dosis con la que se inmunizó el candidato presidencial de Avanza País no pudieron haber sido compradas, debido a que en Estados Unidos las vacunas son gratuitas.

“No me interesa si le quitó o no le quitó la vacuna a alguien. Las vacunas en Estados Unidos son gratuitas, él no ha ido a comprar una vacuna, a alguien se la ha quitado . El problema es que quiere ser presidente y para eso se necesita valor, coraje, ser leal con los peruanos”, sostuvo.

José Luna Gálvez no tiene dinero

Por otro lado, al ser consultado por la rendición de cuentas presentada ante los organismos electorales, en la que se ha detectado múltiples aportes al partido Podemos Perú por grandes sumas que merecen explicación, indicó que desconoce quiénes son los donantes.

Además, refirió que tampoco sabe en qué se dispone el dinero, pero que José Luna Gálvez, fundador de la agrupación política, no tendría mayores ingresos desde que su universidad fue cerrada luego de que Sunedu le denegara la licencia.

“En cuanto al señor Luna Gálvez, hace dos años que han cerrado la universidad, el señor está en su casa y está misio. Yo no sé en qué podrían estar gastando porque, al contrario, yo le estoy apoyando con té y pan para que desayune porque está misio el hombre (sic) ”, comentó Daniel Urresti.

