Candidata de AP sobre De Soto: “No le ha quitado vacuna a ningún peruano”

#VersusElectoral. La aspirante al Congreso Olga Johnson (Avanza País - número 19) cuestionó las políticas migratorias de Daniel Salaverry y alegó que Hernando de Soto es la solución para la crisis económica que atraviesa el país. Por su parte, Livia Flórez (Somos Perú - número 10) negó que su candidato presidencial tenga actitudes xenofóbicas.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Olga Johnson de Avanza País

Acompaño a Hernando de Soto en Avanza País para un cambio real, una formalización tanto de la propiedad predial y empresarial. Nos encontramos sumidos en una crisis económica y necesitamos a un economista reconocido a nivel mundial que lidere el país. De la mano de él, quiero ser congresista para cambiar y servir a mi país.

Livia Flórez de Somos Perú

Quiero poner al servicio del país mis 26 años de experiencia en gestión pública. Voy como parte del partido de Somos Perú que lleva como candidato a Daniel Salaverry, y estamos agrupados con profesionales con experiencia y conocimiento, pero sobre todo trabajaremos de manera transparente.

Inseguridad ciudadana

Livia Flórez de Somos Perú

Vamos a fomentar que se tenga una institucionalidad en la Policía Nacional del Perú para que esta pueda hacer las modificaciones necesarias para tener una buena estructura. Vamos a exigir que la PNP salga a hacer un verdadero patrullaje y articular con los gobiernos locales.

Olga Johnson de Avanza País

Su candidato presidencial ha mencionado el tema de los extranjeros y ha sido muy duro con las políticas migratorias que van a tener (su Gobierno) y se puede ver de una manera xenófoba por algunas personas. ¿Respalda la opinión de Daniel Salaverry?

Livia Flórez de Somos Perú

Respaldo la opinión de Daniel Salaverry. No es una acción xenofóbica en lo absoluto, lo que estamos buscando es que se respeten las leyes y el ingreso de los ciudadanos extranjeros debe cumplirse con todas las formalidades legales y, de ser necesario, ser juzgados y deportados, si cometen algún delito.

Vacunación de Hernando de Soto

Olga Johnson de Avanza País

Respaldo a mi candidato presidencial. Él no es solo vulnerable por la edad, tiene una operación gástrica por temas de sobrepeso. Le ofrecieron estas vacunas internacionales en muchos momentos, pero no las aceptó. Lamentablemente, en su entorno más cercano hubieron algunos contagios y tuvo que tomar la decisión por su vida y su familia.

No se ha sentido contra la pared, él no tiene por qué informar sobre su vida privada, pero lo ha hecho por transparencia y no le ha quitado la vacuna a ningún peruano, lo ha hecho en el extranjero, con sus medios, y es totalmente diferente de lo que hizo el señor Vizcarra. De Soto tiene 79 años y quiere trabajar en igualdad de oportunidades con el resto de candidatos.

Livia Flórez de Somos Perú

Para aclarar, en el tema del señor Vizcarra solo fue una dosis y no era una vacuna, sino un ensayo clínico. Si él (De Soto) se puso la vacuna, debió transparentarlo oportunamente para dar a conocer que estaba en un estado de vulnerabilidad. No ha sido totalmente transparente.

Martín Vizcarra y Daniel Salaverry

Livia Flórez de Somos Perú

El tema del señor Vizcarra es materia de investigación y ha sido parte de una contra campaña. Somos Perú es un partido democrático y el señor (Vizcarra) es un invitado. Lo hemos respaldado bajo el principio de que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia.

En cuanto a Daniel Salaverry, sabemos que fue una reacción por un mal comentario de una persona extranjera. No todos los extranjeros son personas de mal vivir, por eso no es un ataque xenofóbico. Respetamos a las personas que entran a nuestro país, pero que cumplan con la legalidad.

Olga Johnson de Avanza País

Nosotros sí desaprobamos la conducta del señor Salaverry, porque tanto candidatos presidenciales como congresales debemos mantener la cordura. No sabe controlar sus emociones y eso es grave, porque si piensa dirigir un país, debe ser ejemplo.

#YoPrometo

Olga Johnson de Avanza País

Vamos a trabajar por las mujeres, niños y microempresarios. Es momento que elijamos bien, por un candidato limpio, honesto y sin ninguna denuncia en su hoja de vida. Trabajaremos para traer vacunas, el Estado ha fallado y cada día mueren más peruanos. Hernando ha tenido que salir del Perú para demostrar que el Estado ha fallado.

Livia Flórez de Somos Perú

Tenemos como visión tener un país justo y equitativo, donde los peruanos puedan tener una calidad de vida. Proponemos que los ciudadanos puedan tener la vacuna este año para poder hacer la reactivación económica mediante un shock de inversiones.

