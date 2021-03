Acuña sobre De Soto: No está mal ser vacunado, pero debió haberlo dicho

Luego de que el economista Hernando de Soto confirmara que fue vacunado contra la COVID-19 en Estados Unidos, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), manifestó que no está en contra de lo ocurrido.

“ No está mal ser vacunado, lo malo es que no ha sido transparente. Debería haberlo dicho . Hoy la gente necesita transparencia, y vuelvo a insistir, por favor, si hay alguien que se ha vacunado, que lo diga”, expresó durante conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre si en un eventual Gobierno suyo sería el primero en inocularse, Acuña Peralta indicó que lo haría al final de la población. Ello, aseguró, porque impulsaría un proceso de inmunización más rápido que el de la administración actual.

“Me voy a vacunar rápido, porque el compromiso nuestro es que desde el 1 de agosto al 31 de diciembre vamos a vacunar a todos los peruanos. O sea, yo me voy a vacunar la primera semana de enero, al último. Menos mal que el 28 de julio termina Sagasti porque, si no, a ese ritmo que están vacunando sería (inmunizado) de acá a 30 años”, añadió.

Rendición de cuentas

Respecto a la rendición de cuentas que las agrupaciones políticas enviaron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el candidato presidencial de APP insistió en que se trata de un acto de transparencia.

“ Declarar todo significa transparencia . Espero que los demás partidos no hayan ocultado información, porque sería desastroso. Eso es transparencia, eso es decir lo que uno invierte. Nosotros demostramos de dónde vienen los recursos, y eso es lo que tienen que hacer los demás partidos”, sostuvo.

En el primer balance entregado por los grupos políticos al ente electoral, se ha encontrado que algunos han tenido ingresos menores en comparación a años anteriores. Sin embargo, La República también dio cuenta de la presencia de llamativos aportes personales a las campañas presidenciales.

Pide disculpas a Yonhy Lescano

En cuanto a la exhortación del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para que una candidata de su partido pida disculpas a Yonhy Lescano por “atentar contra el honor” del postulante de Acción Popular, César Acuña decidió hacer lo propio.

“ Si no se ha disculpado, yo le voy a pedir disculpas, porque se respeta a los candidatos. Hoy más que nunca no tenemos que enfrentarnos. Hoy los 18 debemos caminar y no enfrentarnos, porque después del 28 de julio es otra historia de estar juntos. Este país necesita gente que dialogue”, acotó.

Fue Yuriko Collantes, aspirante al Parlamento por APP, quien realizó una publicación en redes sociales en la que arremetía contra el acciopopulista.

“El Tribunal de Honor estima que los calificativos utilizados en la publicación difundida por la candidata revisten especial gravedad y atentan contra el honor del candidato presidencial. Sumado a ello, la candidata no solo ha compartido la publicación, sino que ha pagado publicidad a través de la red social Facebook para lograr una mayor difusión”, se precisó en la resolución del Tribunal de Honor.

