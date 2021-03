El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, visitó la región de Moquegua y le pidió a las empresas mineras que cumplan con su responsabilidad social de cuidar el agua.

“ El agua potable tiene que llegar en buenas condiciones. No puede venir contaminada . Sin servicios básicos no se puede vivir bien. En otros lugares no hay ni servicios básicos. En el norte, en el sur, en la Amazonía no hay servicios básicos, no tienen ni agua ni desagüe. Hemos estado abandonados. Pero acá sí hay problemas de contaminación. Eso no podemos permitirlo”, comentó.

Y, a renglón seguido, agregó: “Las mineras no están cumpliendo con su responsabilidad social. Nadie les dice que no hagan su trabajo, pero tienen que ayudar a que el Perú viva mejor ”.

“Hay que llevarlas a una mesa a renegociar las condiciones que tienen que cumplir porque a veces nos dejan míseros ingresos y ellos se llevan las grandes ganancias”, añadió.

Quiere dinamizar el puerto de Ilo

Durante su evento proselitista en la región sureña, Lescano también prometió que, de llegar a la presidencia de la República, “dinamizará” el puerto de Ilo, para darle más trabajo a los moqueguanos.

“El puerto de Ilo tiene muchas necesidades. Yo veo que hay un puerto que puede ser mucho más dinámico, con más movimiento. Algo malo está pasando. No hay movimiento de carga. No solo podemos sacar los productos nacionales por este puerto, sino también los productos de países como Brasil o Bolivia ”, aseguró el aspirante al sillón presidencial frente a sus simpatizantes.

De igual forma, aseveró que se lograría una nueva fuente de ingresos para miles de moqueguanos si se invierte en este lugar portuario: “Hay que dinamizarlo, darle vida económica y dar trabajo, para que los hombres y mujeres de esta región puedan vivir mucho mejor”.

Lescano se ubica primero en las últimas encuestas nacionales. Según Datum, la más reciente, lidera la intención de voto con 14%. Le siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 9%, George Forsyth (Victoria Nacional) con 8%, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 8% y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) con 6%.

