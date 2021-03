Yehude Simon: El Partido Humanista no votará por Verónika Mendoza

Reacción. El extitular del Consejo de Ministros y fundador del Partido Humanista, Yehude Simon, aseguró que su agrupación política no votará por Verónika Mendoza de cara a las Elecciones Generales 2021.

En efecto, el también ex gobernador regional de Lambayeque contó que tras una reunión entre las bases del Partido Humanista, se acordó no votar por Mendoza, pero sí por Pedro Castillo, actual aspirante a la presidencia con Perú Libre.

“Nosotros como Partido Humanista en Juntos por el Perú, vamos a apoyar a otra candidatura que tiene coincidencia con nosotros y no nos ha traicionado (….) Hubo una reunión de nuestro partido de todas las bases y se acordó, por amplia mayoría, apoyar al profesor Pedro Castillo ”, manifestó el último martes 23 de marzo en RPP.

Esta decisión se da luego de que Verónika Mendoza ratificara que Yehude Simon no forma más parte de Juntos por el Perú, a pesar de que el partido de Simon cedió su inscripción para la coalición de los grupos de izquierda que actualmente representa la ahora candidata.

De igual manera, durante el debate presidencial transmitido por América Televisión, Verónika Mendoza deslindó de Yehude Simon afirmando que fue expulsado de Juntos por el Perú debido a las investigaciones que tiene en el Ministerio Público por el caso Odebrecht.

“ No solo yo (no votaré por Verónika Mendoza), sino el Partido Humanista . El partido tiene alrededor de 12 o 13 mil militantes. No sé si serán 7.000 o 13.000 militantes. Que la gente sepa que nosotros no empezamos esto. Que la gente sepa que nosotros dimos el partido, hemos guardado silencio a pesar que nos han robado el partido y vamos a apelar por la recuperación del partido”, acotó Simon.

En esa misma línea, el también excongresista acusó a la candidata presidencial de separar a varios militantes del Partido Humanista de la campaña electoral pese a que fue “invitada a la casa”.

“Ella no solo se ha metido conmigo, se ha metido con todo el Partido Humanista. Ellos han dejado de lado a nuestros compañeros, militantes por 29 años, porque han puesto gente de su entorno, amigos de Verónika, e incluso hay denuncias de Puno de que han cobrado cupos. Hay una investigación en Puno de que han dado plata a alguien para que sea candidato en esta elección”, agregó el exministro del segundo Gobierno aprista.

