El candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, criticó la propuesta que hizo en Tacna su contrincante de Acción Popular, Yonhy Lescano, quien solicitó al Gobierno de Chile el retorno del monitor Huáscar, nave que fue capturada durante la Guerra del Pacifico.

Para Guzmán, dicha iniciativa tiene “un nivel de irresponsabilidad”, pues consideró que hay temas mucho más importantes como “devolver el trabajo a la gente” ante la crisis sanitaria y económica por el coronavirus (COVID-19).

“Lo que quieren los peruanos es que les digan cómo nos van a salvar de esta pandemia, de cómo van a devolver el trabajo a la gente, de cómo van a hacer que los jóvenes regresen a estudiar. Ahora vienen demagogos, populistas, gente que tiene propuestas vacías como el señor Yonhy Lescano ”, declaró desde Huancayo a los medios de prensa.

Asimismo, el también líder morado sostuvo que Yonhy Lescano “no debería generar fricciones” con los países vecinos a pesar de que haya dicho que su propuesta es una invitación “a cerrar heridas entre ambos países”.

“Yo le preguntaría a Yonhy Lescano cuáles son sus propuestas porque hasta el día de hoy yo no he escuchado ninguna propuesta (de su parte) que sea viable. Todas las propuestas que dice, no se pueden ejecutar”, acotó.

Anteriormente, el postulante acciopopulista explicó que esta sería una acción de “buena voluntad” de parte del país sureño y aclaró que con esto busca fortalecer el acercamiento entre ambas naciones. Además, lamentó que se generen comentarios xenófobos contra su esposa Patricia Contador, quien es de nacionalidad chilena.

No obstante, para Julio Guzmán lo que Yonhy Lescano está haciendo “es jugar con las emociones de la gente”.

“(Yonhy Lescano) es un estafador de la desesperación de los peruanos. Lo que los peruanos quieren es seriedad, es responsabilidad, es que les digan cómo van a resolver sus problemas y cómo los van a financiar. Me parece muy mal que Lescano siga jugando con el miedo de las personas”, agregó.

