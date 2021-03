Jorge Luis Flores y su cuestionado paso por el Gobierno Regional de Puno

Jorge Luis Flores Ancachi postula por Acción Popular al Congreso de la República. Antes de lanzarse a la arena política hay un hecho que ensombrece su desempeño como residente de obra para la construcción de aulas en el colegio industrial 32 de Puno. Esta función la ocupó entre 03 de febrero de 2019 y 30 de diciembre de 2010. La obra estaba a cargo del gobierno regional de Puno cuya gestión en ese entonces correspondía a Hernán Fuentes Guzmán.

Como residente de obra , Flores recepcionó equipos de industria alimentaria que hasta ahora no se usan. Él mismo pidió que sean bienes de acero inoxidable, pero terminó aceptando al proveedor equipos de segunda mano que no sirven para los fines adquiridos.

Por este hallazgo, Control Interno del Gobierno Regional, encontró responsabilidad y fue denunciado al Ministerio Público.

Según el informe 003-2013, Flores Ancachi, generó un perjuicio económico de 30 mil 730 soles. El monto representa el costo que tuvieron ocho equipos entre amasadora, fermentadora, batidora de helados, embutidora, licuadora industrial, selladora, y horno de 15 bandejas.

La República comprobó que los equipos yacen empolvados en diversos ambientes del primer piso del colegio. Armando Iquise Tito, director de la institución educativa, confirmó que los equipos aceptados por Jorge Luis Flores Ancachi, no sirven para nada. Lamentó que hasta ahora la justicia no haya hecho su trabajo.

Pero no es la única anomalía que persigue al candidato al parlamento. Según el informe en el periodo que estuvo al frente desaparecieron 33 mil 392 Tirafones (tornillos) para tejas 339 tejas andinas. Los bienes perdidos estaban valuados 39 mil 546. 52 soles. Según Control Interno, Flores Ancahi, en su condición de residente, “nunca informó ni devolvió los saldos”.

El candidato fue denunciado a la Fiscalía Anticorrupción, por peculado, entre otros delitos, pero en noviembre de 2020, se planteó el archivamiento del caso entre otras cosas porque el Gobierno Regional, no remitió la información más sensible.

El postulante se declara inocente. Alega a su favor que no lo sentenciaron. Cree que sí sería responsable el Poder Judicial.

“Valido todo, es verdad”

Un minuto con:

Control Institucional encontró responsabilidad en su persona. Cuando era residente en 2010, de la construcción de aulas del colegio 32, se perdieron materiales y se recepcionó equipos que no se ajustaban a las especificaciones que nunca se usaron.

Es verdad. No lo niego. Sin embargo, no es que el gobierno no haya entregado las pruebas. Todo esto es un mal entendido. El tema es que no solamente recepcioné con mi firma, sino con la firma de otros profesionales del gobierno regional. Muchos de ellos son nombrados. El año fiscal se cerraba y tenía recepcionar. Pero yo nunca he firmado.

De acuerdo, pero el informe 003-2013 de Control Interno, le encuentra responsabilidad porque usted recepcionó bienes que no eran los requeridos. Es más se causó perjuicio económico

¿Del 2013, a la fecha cuántos años ha pasado?...El expediente tiene más de 33 mil copias. Yo no entiendo cómo no han enviado las pecosas (documentos).

Entonces reconoce que sí firmó la recepción de los equipos...

De los que están en buen estado, sí. De los que están en mal estado se hizo a la fuerza. Tú sabes cómo trabajaba Hernán Fuentes. Trabajó directamente con los proveedores y si no se recepcionaba te sacaba de la obra. (…) Papelito manda. Si hay algún documento que prueba yo recepcioné, soy culpable.