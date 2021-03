Hernando de Soto confirma que fue vacunado en Estados Unidos

El postulante a la presidencia de Avanza País, Hernando de Soto, afirmó que recibió la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos , y dijo que lo hizo con la finalidad de “protegerse de un posible contagio” al realizar sus actividades proselitistas.

(¿Usted se ha vacunado?) “ Sí claro, por supuesto. Yo tengo que seguir viajando por el Perú , todo el mundo dice ‘este es un candidato medio viejito’ pero tomen en consideración de que tengo que protegerme, tengo que proteger a mi familia, a la gente con la que yo ando”, dijo el economista desde Cusco.

Además indicó que a inicios de marzo, cuando realizó un viaje al mencionado país recibió la primera dosis, y recalcó que fue a través del sector privado. “No he sido asistido por ningún gobierno”, acotó. La segunda dosis la recibió en esta última visita al país americano.

“Desde que arrancó (la vacunación) yo dije que había que vacunar a todo el mundo, pedí que se privatice completamente, condené el hecho que utilicen los funcionarios públicos su vara para ser vacunados. Ahora que han permitido que se privatice y la gente de mi edad también lo hace (inocularse) he logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas ”, sostuvo Hernando de Soto.

En su opinión, el “problema” se da cuando “se abusa del poder como funcionario público para quitar a otros las vacunas”. En tanto, mencionó que tenía un proyecto denominado Sagasti-De Soto que contemplaba traer vacunas mediante la empresa privada, y que hasta el momento está esperando que sea aceptada por el Gobierno.

De Soto comentó previamente que le ofrecieron vacunarlo

El sábado 27 de febrero el candidato de Avanza País ya había comentado que le ofrecieron vacunarlo contra el coronavirus, pero que la sugerencia vino “de afuera”.

“Uno de los problemas de ser cándido, espontáneo y transparente como soy es que digo, a veces, toda cosa que no debería decir. Efectivamente, he recibido propuestas (para vacunarme contra el coronavirus) , pero estas propuestas no son peruanas, son de afuera. Como se sabe, soy un peruano mucho más conocido afuera de lo que soy conocido adentro”, dijo en una conferencia transmitida en Canal N.

