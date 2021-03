Cambios en la PNP sí, pero no al uso de FF. AA.

La mayoría de candidatos consultados no está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan a luchar contra la delincuencia, aunque hay quienes le dan matices . Rafael López Aliaga dice que a las calles no, aunque sí al cuidado de bienes del Estado; Andrés Alcántara afirma que solo saldrían en casos de urgencia y César Acuña dice que contrataría a reservistas.

En lo que la mayoría parece estar de acuerdo es en la necesidad de reformar la PNP (Verónika Mendoza, Yonhy Lescano, Julio Guzmán, Andrés Alcántara y Marco Arana), y otros aceptan cambios, pero sin usar el término reforma: César Acuña (hay que potenciarla), Rafael Santos (hay que adecuarla), Pedro Castillo (hay que dignificarla).

De todos modos, queda claro que la violencia delincuencial es un tema que preocupa a la gran mayoría de los peruanos. Y en cada periodo electoral se le menciona con las promesas de acabar con ella, de mejorar las condiciones de los principales protagonistas −la policía− y de otorgarle mayores recursos.

Esta vez, en las elecciones generales del 2021, no es diferente.

Diego Sánchez, investigador del IEP, observa tres lecciones a considerar si se desea una reforma policial. “La primera es que no se debe partir de cero, hay cambios que se han estado implementando en el sector Interior, con idas y vueltas, con impactos diferenciados. Pero cualquier intento de reforma debería avanzar sobre lo que ya existe, por ejemplo en el tema de una policía comunitaria, en el acercamiento con la ciudadanía −que, mal que bien, ha sintonizado en muchos policías− o la focalización de los patrullajes”.

Sánchez es uno de los autores del valioso libro Tensiones en la seguridad ciudadana. Reformas, policía y seguridad (IEP, 2021), que analiza uno de los temas que más preocupa a los peruanos y por el que, según el Barómetro de las Américas, el Perú aparece como el país con mayor percepción de inseguridad y mayor victimización.

“Un segundo aspecto es que una reforma debe afrontar la precariedad logística y operativa de la Policía, de lo que pasan los efectivos cotidianamente, como la ausencia de camionetas, comisarías en pésimo estado, falta de equipos básicos, uniformes, pistolas... Cualquier reforma debe afrontar la gestión en la Policía y cómo, por ejemplo, se realizan las compras en el cuerpo policial, donde las reformas de los últimos 20 años buscaron transparencia y no lo pudieron lograr. Cualquier reforma debe afrontar los salarios. Si no se afronta todo eso, no hay reforma posible”.

Control civil

El también politólogo por la Universidad Ruiz de Montoya añade una tercera observación, muy importante por lo ocurrido en las protestas de noviembre. “En una reforma se debe afianzar los controles civiles a la PNP. Hay que desarrollar instrumentos de control de parte de las autoridades, del ministerio. Las consecuencias de no hacerlo son trágicas. Lo hemos visto en las marchas del año pasado, donde personal poco capacitado, con material precario y con rienda suelta para reprimir produce una tragedia. Y esto a veces se refuerza porque desde la ciudadanía se pide mano dura a la policía”.

En general, hay una resistencia a hablar de una reforma policial integral y se proponen “parches” en vez de cambios urgentes, que deben realizarse .

Preguntas a los candidatos

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

¿Reformará la Policía Nacional?

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos, pero al cierre ellos no respondieron:

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Hernando de Soto, Avanza País

Daniel Urresti, Podemos Perú

Daniel Salaverry, Somos Perú

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

No, las Fuerzas Armadas han sido capacitadas para otro tipo de misión. ¿Usted se imagina a un joven con un fusil y que alguien robe un celular? Ese joven ha sido entrenado para disparar. Ese tipo de entrenamiento puede ser contraproducente para el caso de la delincuencia.

¿Reformará la Policía Nacional?

Lo primero es la reforma policial. Necesitamos mejores policías. No es que tengamos malos, la gran mayoría quiere que vivamos más tranquilos. Mi abuelo fue policía: Pelayo Cáceres. Necesitamos darles mayores herramientas para que estén mejor capacitados y eso se hace en las escuelas de policías, que hoy no son suficientes, su infraestructura es mala, el currículo no está actualizado, los profesores no son de la calidad que necesitamos. Por ahí debemos comenzar. En el tema de la mujer, estamos para servir a las personas más vulnerables.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Hay ciudades de Japón y Corea del Sur donde los sistemas están integrados entre espacios similares a los de las municipalidades y con mayores funciones. Acá en Perú hay pocos distritos que tienen sistemas de cámaras. En otros países, la tecnología permite mandar una señal a la comisaría más cercana. Lo bueno es que cuando la población se entera, la delincuencia se reduce por una cuestión de percepción de que te van a grabar.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No, en primer lugar, no se podría ejecutar, el Perú firmó una serie de tratados internacionales. Cualquier político que lo prometa estaría mintiendo a la gente. La segunda razón tiene que ver con los derechos humanos, la forma de acabar con la violencia no es matando gente. En ninguna parte del mundo hay asociación de pena de muerte y reducción de violencia.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Primero vamos a reforzar a la Policía Nacional y capacitarlos. Pero tenemos muchos reservistas en el Perú que se han pasado tres años sirviendo en el país. Nuestra propuesta es contratar a 50.000 reservistas, los vamos a preparar durante tres, cuatro, meses y van a caminar por las calles. Deben estar en Lima, Trujillo, Chiclayo, en capitales de regiones porque debemos darles seguridad a los peruanos, lo tengo claro. Allí está la solución, y además damos trabajo a 50.000 reservistas, quienes van a cuidarnos para que no nos asalten y caminemos seguros por las calles.

¿Reformará la Policía Nacional?

Vamos a potenciar a la Policía Nacional y me refiero a darle todas las facilidades para que cumplan con su función.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Es parte de la seguridad ciudadana. Cuando fui alcalde de Trujillo, creé un sistema de seguridad ciudadana, creé la policía de seguridad ciudadana. ¿Y qué hice? Puse cámaras como cancha en todo Trujillo, y compré bastantes camionetas. Le di bastante impulso a la seguridad. Esa experiencia la voy a hacer en el Perú. Unifiqué (el trabajo) de la municipalidad y la policía. En una camioneta iban chofer, policía y el de la municipalidad. Me apoyó mucho Telefónica. Les di teléfonos a los presidentes de las Juntas Vecinales y estaban interconectados todos. Le voy a dar mucha tecnología a la seguridad ciudadana, imagine que todas la comisarías estén interconectadas, que los 40.000 policías estén en el grupo de WhatsApp.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

Tenemos que meditarlo bien. Hay derechos fundamentales que respetar, la vida es fundamental, pero hay derechos fundamentales que nos prohíben. Tenemos que evaluarlo. No hay que decir de emoción que sí, y luego te retractas.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Sí. Estoy convencido de que las Fuerzas Armadas nos pueden ayudar muchísimo. Hay que cambiar las leyes y dar el marco constitucional. Lo están haciendo ahora en pandemia, junto con la Policía Nacional, pueden fortalecer muchísimo la seguridad ciudadana en el Perú.

¿Reformará la Policía Nacional?

Sí. Hay que dotarles con mejores instrumentos y ropa, con mejores condiciones a los suboficiales. Darles buenos sueldos, no hacerles pagar cosas que no les sirven. Por ejemplo, está el fondo de vivienda Fovipol, pero no ven ningún beneficio. Esas contribuciones hay que eliminarlas para que el sueldo crezca un poquito, darles becas a sus hijos con universidades. Hay que darles seguros para cuando salgan a la calle.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Eso es indispensable. Las cámaras son los ojos, y a través de las cámaras se descubren o se previenen delitos, que debe ser lo mejor, que no sean simplemente para probar hechos, sino que estén vigilando el personal de los municipios de la Policía e incluso de la seguridad privada, y dar aviso oportuno. Debe servir para prevenir el delito, evitar el daño al ciudadano.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No creo que eso resuelva el problema de la delincuencia. Se ha visto en muchos países del mundo, donde hay pena de muerte, pero los delitos siguen, no han disminuido. Ante hechos terribles, como la violación de una guagua, por ejemplo, dan ganas de matar al delincuente, pero eso no va a evitar nuevas violaciones, lo que hay que evitar es que la guagua sea violada. Queremos una seguridad ciudadana preventiva, donde en las calles estén los ojos del Estado para evitar que se dañe a los ciudadanos.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

No, de ninguna manera. Ese no es su rol. No están capacitados para ello. Lo que tenemos que hacer es fortalecer y modernizar a nuestra Policía Nacional, mejorar su formación en técnicas de persecución del delito o de investigación en ciberdelitos. Mejorar la distribución de la policía en nuestro territorio, ponerla donde más se le necesita, donde más riesgo e inseguridad hay y acompañarla con todas las herramientas necesarias para que pueda cumplir efectivamente su labor.

¿Reformará la Policía Nacional?

Sí. Urge una reforma policial y pasa por reestructurar la escuela de la policía y su formación, partiendo de un concepto bajo el cual la policía debe ser garante de la democracia, los derechos humanos, el orden y la paz, mejorando su formación en temas de gestión de conflictos para que no tengamos más muertos en un contexto de protestas ciudadanas, que son legítimas; y mejorando la capacitación de la policía en las más modernas técnicas de persecución del delito y de investigación.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Por supuesto, pero tenemos que garantizar que estén adecuadamente registradas, monitoreadas, y puedan servir para eventuales indagaciones de la propia Policía o el Ministerio Público. Hemos visto casos en los que curiosamente se borran o no funcionan las imágenes, como en el caso de la agresión de Inti y Bryan en las últimas movilizaciones. Si vamos a instalar cámaras, tienen que servir realmente para combatir la inseguridad.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No, de ninguna manera, porque no resuelve los problemas de criminalidad. Es inefectiva e inhumana. Creemos firmemente en la defensa de los derechos humanos por encima de todo.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

“Este es el motivo (muestra un celular) de asesinatos. No lo vamos a permitir, en este y otros robos no habrá diferencia, igual el delincuente irá preso”. (Declaraciones en San Juan de Lurigancho).

“Anunciamos la puesta en práctica de un shock de inteligencia operativa, en el menor tiempo posible. El que tiene la información va a ganar la batalla, y nosotros la ganaremos utilizando los recursos y herramientas legales para estar un paso delante del delito, así actuaremos con prontitud, oportunidad y mano dura”.

“También anunciamos la incorporación intensiva de nuevas tecnologías. Y la creación de la Dirección Nacional de la Lucha contra el Ciberdelito, utilizaremos la inteligencia artificial para combatir el delito las 24 horas del día, para la captura de requisitoriados y hallar vehículos con orden de captura. Asimismo, para combatir la corrupción interna estableceremos un sistema de comunicación de todas las unidades de la Policía con su comando y también de las comisarías con las fiscalías, para evitar que delincuentes capturados en flagrancia sea liberados por falta de una comunicación efectiva”.

“La única forma de alcanzar estas metas que nos hemos planteado es empoderando a la Policía para recuperar el principio de autoridad que se ha perdido totalmente. Me comprometo desde aquí, donde hay tantos problemas de inseguridad, a respaldar a la Policía Nacional, y segundo, a presidir el Conasec porque el presidente es el primero en poner el pecho por el Perú”. (Declaraciones en Barranca).

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

A las calles no, pero sí a ciertas labores que hace la policía como lo son la protección a bienes patrimoniales del Estado. Hay miles de policías que hacían labores republicanas antes y ahora lo siguen haciendo. Pero allí se pierde mucho efectivo policial, poner al ejército a proteger lo que son los bienes del Estado.

¿Reformará la Policía Nacional?

El tema es involucrar a los ronderos, que son más de seis millones de peruanos que no tienen una ley que los proteja en su labor de asistencia a la policía. A la policía restituirle sus derechos que han sido quitados. Un policía ahorita es juzgado como si fuera un civil, es una aberración, debe volver al fuero militar policial. Y el tema de darle motos alquiladas para trepar por todo el Perú, que es muy complejo, muy disperso, motos alquiladas con GPS para saber dónde está un policía a las tres de la mañana... A la policía hay que darle más años de estudio, creo que seis meses de estudio para un policía es muy poquito y a los cuatro años darle un título. Un título que le sirva, hacer una maestría, después hacer un doctorado. A la policía hay que darle mayor tiempo de formación y educación.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Es parte del sistema integral de seguridad, claro que sí. Pero eso toma tiempo, así que lo que hay que implementar ahora es ronderos. La incorporación de los jóvenes a un sistema de alerta temprana. A la policía darle motos que funcionen en lugar de los patrulleros.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No, basta con lo que es la cadena perpetua.

“Yo también incluyo acá (en nuestras propuestas) la deportación de extranjeros, que delincan por primera vez, de vuelta a su país de origen”. (Canal N).

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Sí, lo hemos dicho hace cinco años, ¿y dónde están las fuerzas armadas ahorita? En las calles cuidándonos, han estado hasta en las playas cuidándonos... Sobre seguridad ciudadana te comento por qué estamos tan mal: en los distritos es muy raro que el comisario trabaje de la mano con el alcalde. Vamos a hacer que los gobiernos locales trabajen de la mano con la policía, utilizando tecnología de punta, creando centros de comando y control, que aglutinarán las cámaras de videovigilancia posicionadas en todos los distritos del Perú, donde van a estar interconectadas distrito a distrito, cosa que los delincuentes van a estar monitoreados. Básicamente el monitoreo va a servir para la prevención, para que un delincuente pueda ser detenido de manera inmediata. También vamos a fortalecer el principio de autoridad de la policía. Delincuente armado va a ser un delincuente abatido, y el policía va a ser respaldado por el ministerio y mi gobierno para que pueda volver a ejercer su cargo en el menor tiempo posible. De que debe haber una investigación, sí. La delincuencia nos está ganando y debemos poner un freno muy fuerte.

¿Reformará la Policía Nacional?

A la policía tenemos que adecuarla, brindarle las normas para adecuarla a los nuevos índices delictivos y a las nuevas modalidades delictivas, tenemos que modernizar la policía.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Por supuesto que sí. La tecnología la vamos a usar al 100 por ciento porque es la única forma de exponer a los delincuentes y tener nuestras calles limpias y libres de delincuentes.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

Me encantaría que se instale la pena de muerte para los violadores, asesinos y para los corruptos también, abriría el debate.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Nuestras FF. AA. no están preparadas para el control de delincuentes comunes. Lo que tenemos que hacer es una reforma policial urgente. Primero hay una escuela de formación policial, en la que el que tiene vara y plata va a la de oficiales; el que tiene menos a la de suboficiales. ¿Quiénes terminan dirigiendo la PNP? Los que han ido a la escuela de oficiales. Debemos tener una sola escuela de policía y los mejores alumnos serán los que dirijan la policía. Debe haber una mejor selección de los candidatos a la PNP. Una mayor participación ciudadana. Las rondas campesinas, las rondas urbanas, los comités vecinales, los comités de autodefensa deben tener algún tipo de coordinación con las fuerzas policiales y la Fiscalía para combatir el crimen. Y la coordinación de las organizaciones con la policía y serenazgo.

¿Reformará la Policía Nacional?

Sin duda, la reforma policial con componentes como los que he señalado. Tiene que ver además con el tema de recursos, logística, capacitación, formación. Hay dos temas que considero muy importantes: el de la Defensoría de la Policía y la Inspectoría, que deben ser de fuera, porque no nos olvidemos de que muchos de los problemas de corrupción o de abuso se apañan.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Sí, son un instrumento importante, pero no es la solución para todos los problemas. Más valioso son policías mejor formados y equipados. Y debe haber colaboración entre serenazgo y policía y apoyo a rondas campesinas y urbanas.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No. En los países donde está establecida no ha mostrado ser disuasiva y más bien ha sido errática. Penas más severas, mejor sistema policial, de Fiscalía y PJ.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Solo en casos de urgencia o de alguna invasión, pero para la violencia o la delincuencia, no lo creo necesario. A las FF. AA. hay que darles otras atribuciones para que nos ayuden a desarrollar el país. El problema de patrullar las calles es que se quieren imponer cosas, no se llama a la razón ni a la conversación. Nosotros apostamos por el diálogo y la persuasión. Para eso son los mecanismos de democracia directa, donde pensamos que debe primar la participación ciudadana. De esa forma vamos a avanzar en el desarrollo del país.

¿Reformará la Policía Nacional?

Pienso que sí. Hay que hacer las reformas necesarias. De repente hacer una sola carrera de la policía, pero eso se verá con los técnicos. Pero no solo en la PNP, sino en el Ministerio Público y el Poder Judicial, que deben reformarse para resolver los problemas que a diario vemos. Es mejor hacer una reforma de todos, y establecer una nueva forma de elección de jueces y fiscales.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Eso ya se está haciendo, pero se debe dar continuidad, que tenga un mejor soporte. Eso detiene un poco la delincuencia, pero no detiene la generación de la delincuencia. ¿Qué lo genera?, ¿el sistema económico que tenemos?, ¿la falta de trabajo?, ¿la falta de educación? Esos factores que generan la causa de la delincuencia es lo que vamos a atacar.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

No. Es un tema complicado porque hay que retirarse de pactos internacionales, y nos distrae. La pena de muerte para los violadores es propuesta solo en épocas electorales. Ya no estamos para juegos. Hay que plantear una cosa seria. ¿Podemos retirarnos del Pacto de San José? No. ¿Entonces? Sí podemos plantear elevar las penas ya establecidas en el país.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

“La seguridad ciudadana pasa por tener policías capacitados, empoderados y de calidad suficiente. No es casualidad ver noticias en que los delincuentes quedan libres y los policías presos. No podemos permitirlo, en el PPC creemos en los héroes, vamos a defenderlos, en el Congreso modificaremos las leyes para que sean protegidos en su labor contra el delito .

(Declaraciones en Facebook).

“Se debe recuperar el principio de autoridad y empoderar a la policía, se le tiene que brindar una buena formación y dotarla de lo necesario para su labor. Tenemos que implementar un observatorio de resoluciones judiciales para impedir que una vez capturado el delincuente lo suelten. Tenemos que saber quiénes son los jueces que no tienen firmeza a la hora de controlarlos... Hay que recuperar a los delincuentes primarios con el mayor rigor en la pena, a Challapalca... No se debe permitir lo que hoy ocurre en la penitenciaría peruana, que entran mansitos y salen como avezados criminales, eso nunca más”. (Declaraciones a Canal N).

“En el punto de la lucha contra el delito y el crimen organizado se plantean tres grandes causas estructurales: la debilidad del Estado para combatir el crimen organizado, existencia de mercados ilegales y tolerancia a los delitos contra el crimen organizado... Se plantean como objetivos estratégicos eliminar la impunidad y atender los factores de riesgo que confluyen en la comisión de delitos, fortalecer y transparentar las instituciones, eliminar la impunidad, establecer sanciones penales, también económicas proporcionales al beneficio obtenido”.

(Plan de Gobierno 2021).

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

“En nuestro gobierno ya planteamos el servicio policial voluntario, como el militar, para que los jóvenes ayuden en las comisarías y reciban propina como en el ejército, pero la mayoría fujiaprista lo bloqueó, lo vamos a retomar”. (Declaraciones en el Callao).

¿Reformará la Policía Nacional?

“Hay que unir esfuerzos, gobierno central, regional y distrital, activar el consejo nacional de seguridad ciudadana y atacar los principales problemas que generan la delincuencia, por ejemplo, el narcotráfico… ¿Por qué en el Callao hay altos índices de inseguridad? Porque es la principal puerta de salida del narcotráfico. Si atacas eso, vas contra el delito en el Callao y otros puertos… La minería ilegal igual, no solo contamina, sino trae delitos: corrupción, tráfico de terrenos, prostitución infantil, sicariato, trata... También hay acciones rápidas: aumentar efectivos en las calles, renovar la flota de patrulleros inteligentes, que ya compramos en mi gobierno”. (Declaraciones a Ollanta TV).

“Planteamos reducir el empleo de armas de fuego en la comisión de delitos. La intervención preferente en violencia contra la mujer y grupo familiar. La especialización de los integrantes de la policía. Fortalecer la institucionalidad y consolidar la naturaleza civil de PNP, fortalecer acciones contra la corrupción policial. Con un plan de reforma y reequipamiento de las delegaciones y conexión informática. (En el Plan de Gobierno).

“Nuestra policía necesita respaldo ciudadano, por eso defenderemos su institucionalidad otorgándole una ley orgánica que establezca reglas claras de ascenso y una nueva modalidad de pase al retiro”. (Declaraciones a Ollanta TV).

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Más allá de las FF. AA., hay un compromiso con las rondas campesinas para trasladar (sus experiencias) a las grandes ciudades y organizar a los barrios. En el Perú hay delincuentes porque no hay trabajo... En nuestro gobierno la seguridad ciudadana será prioridad. Trasladaremos la experiencia de las rondas a las grandes ciudades para tener organizado a nuestro pueblo.

¿Reformará la Policía Nacional?

Más allá de repotenciarla hay que dignificarla... “Los miembros de las fuerzas armadas y policiales solo debieran portar armas de reglamento y no se debe permitir armamento particular, los cuales muchas veces se alquilan para actos delictivos. Debe procederse a la reorganización de la PNP, cuyos ascensos deben regirse por el número de investigaciones resueltas o acciones meritorias y no por el falso academicismo impuesto en función de maestrías y doctorados que muchas veces nada tienen que ver con su desempeño o profesionalismo. También debe especializarse científicamente a la PNP, sin necesidad de desintegrar su unidad, frente a las nuevas modalidades criminales”. (Plan de Gobierno).

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

La inseguridad ciudadana en el libre mercado es un negocio altamente rentable, se desarrolla bajo las leyes de la oferta y la demanda, esta es la razón principal del por qué con tantos medios, tecnología y marco legal no se puede erradicar. El 53% de los peruanos percibe que vive en un país inseguro... lo que obliga al Estado a tomar medidas inmediatas y contundentes. (Plan de Gobierno).

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

Es un punto que clama el pueblo, pero debe ser debatido en la ANC y evaluar los pactos internacionales del país.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Sacaría a las Fuerzas Armadas a patrullar las calles?

Hacer que la población participe en los sistemas de seguridad. El problema por el que la población no participa es porque no se siente parte del Estado. No hay sentimiento de pertenencia en los sectores excluidos, sobre todo en las comunidades campesinas. Creo que con las rondas urbanas y campesinas es suficiente. Dirigida por los licenciados de las Fuerzas Armadas y los policías jubilados. Establecer un voluntariado para que la juventud haga ese servicio. En un gobierno de RUNA, con mano dura, participación de la ciudadanía y honestidad que vamos a implantar, tiene que arreglarse las cosas rápidamente.

¿Reformará la Policía Nacional?

Hay que reformarla, pero respetando los derechos de los policías. Yo considero injusto y atentatorio contra los derechos de la policía el haber dado de baja a más de cuarenta generales, eso es difamarlos y atentar contra sus derechos laborales.

¿Impulsará la implementación masiva y unificación de cámaras de vigilancia en las calles?

Claro que sí, y no solo en las calles. Y le suplico que esto lo ponga en el reportaje. Cámaras en el despacho personal de todas las autoridades, porque ahí es donde hacen una buena parte de los negociados.

¿Está de acuerdo con que se reinstale la pena de muerte?

Estoy de acuerdo, pero no soy un dictador, voy a proponer y será el pueblo quien lo apruebe. Lo que decida el pueblo hay que respetarlo.

“Vamos a proponer la pena de muerte y será el pueblo el que la apruebe. Si es necesario saldremos del Pacto de San José, porque el pueblo lo decidió: mano dura contra la delincuencia”.

“Estableceré penas severas como la pena de muerte para violadores, feminicidas, delincuentes avezados y reincidentes, y para narcotraficantes” . (Andina).

