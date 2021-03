Braschi cuestiona en vivo a Lescano por proponer recuperar el Huáscar

La periodista Maritere Braschi criticó en vivo al candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, tras escuchar su propuesta de solicitar el regreso del Monitor Huáscar al primer mandatario chileno, Sebastian Piñera, en caso ser elegido presidente en los próximos comicios del 11 de abril de 2021.

“Claramente no hay ningún efecto positivo y en términos de guerra, una embarcación, si no se recupera, no se pide . Las embarcaciones se recuperan, se ganan en la guerra o se pierden en la guerra, y si no, muchas veces se hunde. Pero uno no anda pidiendo un símbolo tan importante de una guerra que además ya está zanjada”, increpó la periodista para Latina.

El aspirante al sillón presidencial por Acción Popular había resaltado que no se trata de un plan de gobierno. Sin embargo, se trataría de un gesto de buena voluntad.

“A propósito del bicentenario, un gesto de buena voluntad, un gesto que sería enaltecido por ambos pueblos sería devolver el Monitor Huáscar . No es ningún tema de propuesta de plan de gobierno ni mucho menos. Es un asunto que se ha ido discutiendo en gobiernos anteriores. Si se consigue, a Dios gracias. Si no se consigue, seguimos trabajando”, había mencionado Lescano segundos antes de la intervención de Braschi.

Asociación Promarina rechaza propuesta de Lescano de regresar el Huáscar

La Asociación Nacional Promarina del Perú emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, quien manifestó que de ser elegido como mandatario en los próximos comicios del 11 de abril de 2021 solicitaría a su homólogo chileno, Sebastian Piñera, el regreso del Monitor Huascar al Perú.

Asimismo, recordó en el VII Congreso Nacional en Talara en el año 1996, se acordó cumplir con la voluntad manifestada por el almirante Miguel Grau: “Si el Huascar no regresa victorioso al Callao, yo tampoco lo haré” .

