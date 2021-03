Asociación Promarina rechaza propuesta de Lescano de regresar el Huáscar

Asociación Nacional Promarina del Perú emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del candidato a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, quien manifestó que de ser elegido como mandatario en los próximos comicios del 11 de abril de 2021 solicitaría a su homólogo chileno, Sebastian Piñera, el regreso del Monitor Huascar al Perú.

“ Rechazamos categóricamente el ofrecimiento emitido públicamente por el señor Yonhy Lescano , candidato a la Presidencia de la República, respecto a la petición para el retorno del monitor Huáscar al Perú”, se puede leer en el comunicado.

La Asociación Nacional Promarina del Perú recordó que en el año 1996, en el VII Congreso Nacional que tuvo lugar en Talara, se acordó cumplir con lo manifestado por el almirante Miguel Grau: “ Si el Huascar no regresa victorioso al Callao, yo tampoco lo haré”.

Asimismo, la Asociación Promarina afirmó que el lugar donde debe quedar el Monitor Huáscar es en el fondo de Punta Angamos, “donde partío a la gloria el Gran Almirante del Perú”.

De llegar a la presidencia, Lescano pedirá el retorno del monitor Huáscar al Perú

El candidato presidencial Yonhy Lescano aprovechó su llegada a la ciudad de Tacna para lanzar una propuesta que involucra al país de Chile. El aspirante al sillón presidencial por Acción Popular indicó que solicitaría al presidente Sebastian Piñera el regreso del Monitor Huascar. Argumentó que sería el momento de que los peruanos “cumplan este deseo” tras la llegada del Bicentenario.

“Ustedes ya han celebrado su bicentenario y nosotros lo vamos a celebrar. Para que haya más acercamiento de los pueblos, devuélvannos el Huáscar”, señaló ante sus simpatizantes.

Lescano añadió que esta sería una acción de “buena voluntad” de parte del país sureño. Aclaró que busca fortalecer el acercamiento entre ambas naciones y lamentó que se generen comentarios xenófobos contra su esposa Patricia Contador, quien es de nacionalidad chilena.

“Si voy a ser presidente, oficialmente se los voy a pedir porque es uno de los grandes deseos del pueblo del Perú: el Monitor Huáscar de regreso al Perú”, añadió en su visita a Tacna.

Maritere Braschi sobre retorno del Huascar a territorio nacional: “Si no se recupera, no se pide”

En su programa matinal, la periodista Maritere Braschi criticó el pedido de Lescano y le recordó que si no se recupera, no se pide, con respecto a la propuesta del candidato de Acción Popular de solicitar el Huascar al gobierno chileno.

“ Claramente no hay ningún efecto positivo y en términos de guerra, una embarcación, si no se recupera, no se pide. Las embarcaciones se recuperan, se ganan en la guerra o se pierden en la guerra, y si no, muchas veces se hunde. Pero uno no anda pidiendo un símbolo tan importante de una guerra que además ya está zanjada”, remarcó la periodista para Latina.

