Los candidatos Yonhy Lescano, de Acción Popular, y Verónica Mendoza de Justos Por el Perú estarán presentes en el debate presidencial organizado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para este jueves 25 a partir de las 10.00 horas, a pocas semanas de las próximas Elecciones Generales 2021.

Así lo comunicó el vocero de la central sindical, Óscar Alarcón, quien confirmó la presencia de ambos líderes políticos en esta cita que se llevará a cabo de manera virtual vía la plataforma zoom y emitida por los diferentes canales digitales de la CGTP.

Según la convocatoria, los temas a abordar serán principalmente referidos a la reactivación económica, generación de empleo y remuneraciones en tiempos de pandemia.

Además, se informó que destacados comunicadores estarán como panelistas, mientras que se invitó a dirigentes sindicales para que actúen de moderadores.

“Este debate electoral democrático que resulta importante y necesario para esclarecer cómo van a enfrentar desde el Gobierno el desafío de poner en funcionamiento el aparato productivo nacional”, expresó Alarcón

Seguidamente, el miembro de la CGTP detalló que el objetivo de este evento es “conocer cuáles son las propuestas programáticas que tienen los candidatos de llegar a la presidencia, sobre todo, en lo que significa la generación de empleo, que se ha visto afectada de manera tan traumática durante la pandemia”.

Mendoza a Lescano: No sabe si aprobar o deslindar con el golpe de Merino

Verónika Mendoza criticó a Yonhy Lescano por la postura que tomó ante el golpe de Estado propiciado por Manuel Merino, correligionario de Lescano.

Durante el debate presidencial del último domingo 21 de marzo, el postulante presidencial de Acción Popular afirmó que el partido de Mendoza es liderado por una persona vinculada con la corrupción, en referencia a Yehude Simón, del Partido Humanista, acusado de haber recibido dinero ilícito de Odebrecht.

“Le pido que retire lo dicho porque eso no es verdad. Nadie en la comisión política de Juntos por el Perú es corrupto. SI alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente lo separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos”, respondió Mendoza.

La candidata confrontó al postulante presidencial del partido de la lampa y aseguró que Simón fue retirado de la agrupación. Seguidamente, cuestionó su posición sobre el golpe de Merino en noviembre de 2020, a quien previamente calificó de usurpador y golpista.

“La persona que usted menciona sí fue separada de Juntos por el Perú porque nosotros sí somos firmes. Cuando identificamos malos elementos sí los separamos inmediatamente, no como usted, señor Lescano, que no sabe si aprobar o deslindar del señor Merino ; no sabe deslindar o aprobar el golpe de Estado que se promovió en noviembre pasado”, sostuvo.

