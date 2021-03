La postulante presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, ratificó la noche del lunes que Yehude Simon no forma parte de su agrupación política, a pesar de que el expresidente del Consejo de Ministros (durante el segundo Gobierno de Alan García) ha asegurado que está de licencia.

“ Lo que he dicho ayer (durante el debate presidencial) es lo que dijo institucionalmente Juntos por el Perú en octubre del 2019 cuando se conoció la denuncia que involucra al señor Simon con el tema de Odebrecht . En ese momento se le apartó. En este momento él no es parte de Juntos por el Perú. La mejor prueba de ello son estos mensajes con los cuales me está atacando”, declaró Mendoza en entrevista con Canal N.

“ Yo sí reconozco el esfuerzo de los militantes del Partido Humanista Peruano que inscribieron al partido que hoy ha permitido que una coalición de varias organizaciones políticas, sociales, colectivos juveniles nos estemos juntando en Juntos por el Perú para presentar una alternativa”, agregó.

Preciso que la separación de Simon se trató de un “acuerdo institucional dentro de Juntos por el Perú”, no de una decisión que ella tomó directamente.

Presidente de Juntos por el Perú se pronuncia

Yehude Simon, sin embargo, ha negado lo dicho por Mendoza y a través de Twitter indicó: “Verónica saca su careta al decir que me han expulsado, ella no es de mi partido. Eso es absolutamente falso. (..) Yo pedí licencia. Mi agrupación cree en mi inocencia ”.

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y candidato al Congreso, contó en diálogo con alianza PerúCheck que, en octubre de 2019, cuando se conoció que el testimonio del exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, involucraba a Yehude Simon con la empresa brasileña, el exgobernador regional solicitó una licencia, la cual fue aceptada.

Mensajes de Yehude Simon.

Y en enero de 2020, cuando se abrió una investigación preliminar contra Simon, la dirigencia del partido decidió separarlo de todos sus cargos. “Él ya no ejerce ninguna responsabilidad, no forma parte de ninguna reunión”, dijo Sánchez, pero reconoció que “la militancia la mantiene”.

Toda esta discusión comenzó durante el debate presidencial del último domingo cuando Yonhy Lescano, postulante de Acción Popular, comentó que el jefe del partido de Mendoza está acusado de corrupción, lo que originó el malestar de la candidata de Juntos por el Perú.

“Le pido que retire lo dicho porque eso no es verdad. Nadie en la comisión política de Juntos por el Perú es corrupto. So alguna vez alguien estuvo procesado, inmediatamente lo separamos. Nosotros sí separamos a los malos elementos”, expresó Mendoza aquella noche.

