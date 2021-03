UNMSM organiza debate presidencial este 23, 24 y 25 de marzo

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) organizará el martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo una serie de debates en los que los postulantes al sillón presidencial podrán exponer sus propuestas.

Miguel Romero Chauca, parte del comité organizador del evento, aseguró que solo ocho de los 18 candidatos a la presidencia de la República confirmaron su asistencia a este debate, entre los cuales se encuentran Julio Guzmán (Partido Morado), Marco Arana (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad), y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Estos tres postulantes conforman el grupo del martes 23.

El debate iniciará a las 5.30 p. m. y finalizará a las 7.30 p. m. Foto: FB Escuela de Ciencia Política UNMSM

Los otros aspirantes al sillón presidencial que participarán son Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano), Pedro Castillo (Perú Libre), Andrés Alcántara (Democracia Directa), José Vega (Unión por el Perú) y Ollanta Humala (Partido Nacionalista Peruano).

Según Romero Chauca, la organización se contactó con todos los candidatos; sin embargo, mientras que algunos no contestaron la invitación, otros no confirmaron definitivamente su presencia. Ciro Gálvez no formará parte debido a que contrajo la COVID-19.

De acuerdo a la nota de prensa, la moderación de las jornadas estará a cargo de la Asociación Civil Transparencia, mientras que los ponentes serán destacados docentes de la casa de estudios y coordinadores de los Talleres de Investigación Científica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

Asimismo, los ejes temáticos del debate girarán en torno a las propuestas en salud, gestión de la pandemia, educación, trabajo, economía y política criminal.

Todas las sesiones serán transmitidas por las redes sociales de la UNMSM y su plataforma digital RTV San Marcos. Cada encuentro iniciará a las 5.30 p. m. y culminará aproximadamente a las 7.30 p. m.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.