Rafael López Aliaga critica a Reactiva Perú, pero sus empresas recibieron S/ 24,2 millones

Nueve empresas y entidades relacionadas con el candidato presidencial Rafael López Aliaga recibieron más de 24,2 millones de soles en préstamos bancarios bajo la cobertura del programa Reactiva Perú, para evitar el colapso como consecuencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Sin embargo, la periodista Mónica Delta en una entrevista con López Aliaga le hizo notar que, no obstante de que sus compañías fueron receptoras de los fondos, públicamente manifestó que Reactiva Perú ’'era una estupidez’'.

Dos de los más importantes componentes del conglomerado empresarial de López Aliaga, Ferrocarril Trasandino y Perú Belmond Hotels, obtuvieron créditos de 10 millones de soles cada uno, bajo el programa Reactiva Perú.

’'Hay una gran contradicción. Usted califica a Reactiva Perú de ser una gran estupidez, cito sus palabras, pero usted recibió un beneficio eventual siendo una persona de gran fortuna, y no reconoce que sirvió para algunas cosas’', indicó Mónica Delta.

’'Es que todo ese dinero sirvió para pagarles a los profesores (refiriéndose a la Promotora de Desarrollo, Educación y Cultura). Es una asociación civil, ahí no tengo una utilidad ni nada. He sido crítico porque no se auxilia a las empresas pequeñas y medianas. Usted no sabe la crisis de los colegios, ha sido fatal, deserción total. Para pagar a los profesores, y así no despedir a nadie, pido Reactiva (Perú)’', explicó el candidato.

La periodista le hizo notar que el monto del crédito era significativo, a lo que López Aliaga contestó: ’'No sé si son 24 millones, no soy contador, pero son instituciones que cada una tiene su vida propia’'. Y añadió, dando a entender que sí estaba enterado de los préstamos y ayudaron a no reducir el personal: ’'Hay una empresa que tenía un paro total porque no tenía turistas, pero vamos a pagar Reactiva (Perú). El beneficio es no despedir gente.

De la totalidad del préstamo obtenido por las empresas y entidades vinculadas con López Aliaga, el programa Reactiva Perú provee de una cobertura de hasta el 98%. Lo sorprendente es que 5 compañías de López Aliaga afrontan deudas coactivas con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) por 28,4 millones de soles. De acuerdo con los requisitos para acceder al programa Reactiva Perú, estaban prohibidas de acogerse las compañías o entidades con deudas desde 2020 . Pero de haberse extendido la restricción a quienes cuyas empresas mantienen deudas coactivas, como el caso de López Aliaga, no podría haberse acogido a Reactiva Perú. Por esta razón, no obstante que debe 28,4 millones de soles, pudo recibir créditos por 24,2 millones de soles.

La periodista Delta también abordó esta controversia.

’'A usted le falta pagar (a la Sunat) 28,4 millones a la Sunat’', inquirió Delta.

’'Es falso, completamente. Son cinco deudas del siglo pasado, no notificadas’', respondió. La versión no es cierta, la mayoría de deudas, como publicó La República, a partir de la base de datos de deudas coactivas de la Sunat, más del 70% corresponden a periodos tributarios del año 2000 para adelante.

’'Pero no prescriben las deudas’', precisó la periodista.

’'Sin embargo, tienes derecho a que te notifique la Sunat. La Sunat te puede acotar, puede determinar que tú debes, pero tienes derecho a defensa, y muchas veces le he pagado a la Sunat sin ningún reclamo, es lo que casi siempre hago’'.

Luego insistió en que las deudas coactivas corresponden al siglo XX, pero fuentes de fiscalización tributaria señalaron a este diario que ese tipo de adeudos no se difuminan con el tiempo.

’'Esto sale en campaña electoral y no está en los registros nuestros porque como no ha sido notificado, entonces no está contabilizado. Mira, yo estoy en campaña y no puedo estar viendo mis impuestos. Los he pagado siempre’', argumentó.

La República también reveló que López Aliaga tenía una deuda coactiva de 45.454 soles, desde 2013, no del siglo pasado. Después de la publicación, el empresario y candidato pagó únicamente esa deuda, que representa el 0,16 del total de la deuda personal y de sus empresas. Dice que el miércoles hará un anuncio sobre la Sunat.

Al respecto, fuentes de fiscalización tributaria señalaron que en el caso de las empresas con deudas coactivas, como las de López Aliaga, solo corresponde pagar porque son deudas que ya están consolidadas, no es posible dar marcha atrás, ya pasaron sus etapas de apelación o juicios”.

El dato

Historia. No todas las deudas coactivas son del siglo pasado. Por ejemplo, las deudas de Peruval corresponden a los periodos tributarios 2000, 2001, 2005 y 2006.

Hay más. Otra empresa de López Aliaga, Perú Holding de Turismo, adeuda los periodos tributarios 2006, 2013 y 2016. Las deudas están plenamente vigentes.

Créditos Reactiva Perú

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Entidad Monto del préstamo Ferrocarril Trasandino 10.000,000 Perú Belmond Hotels 10.000,000 Promotora de Desarrollo Educación y Cultura 1.535,159 Acres Sociedad Agente de Bolsa 704.840 Digital Business Perú 666.730 Acres Sociedad Titulizadora 644.100 Compupalace Perú 393.349 Acres Finance 314.270 Acres Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 40.470 Total 24.298,918

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.