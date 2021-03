Contradicción. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, atacaba constantemente, a través de sus redes sociales, las supuestas inversiones que hacía el multimillonario y filántropo estadounidense George Soros en el Perú.

Asimismo, López Aliaga, quien afronta una deuda coactiva con la Sunat por más de 28,4 millones de soles, acusaba a George Soros de financiar a varias Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en el país, y atacaba la credibilidad de medios de comunicación por recibir, según él, dinero del inversionista.

Sin embargo, un reportaje de IDL-Reporteros evidenció documentos que constan de una cercana relación financiera durante varios años entre el ahora candidato Rafael López Aliaga y el filántropo norteamericano.

En efecto, el medio reveló que López Aliaga no solo vendió acciones a fondos de Soros, sino que lo tuvo como su socio cuando el primero era responsable del contenido consignado en las memorias anuales de la empresa Perú Holding de Turismo S.A.A.

Según informó IDL, López Aliaga creó una empresa en 1991 llamada Constructora Manzanilla, la cual tenía como objeto, entre otras cosas, “la adquisición de hoteles, adquisición, promoción y gestión de resorts, (…) la inversión y el desarrollo de proyectos de inversión”.

Dos años después, la empresa dejó su nombre de infusión y pasó a llamarse Perú Real Estate S.A.A. (PRESA) para posteriormente, en setiembre del 2001, cambiar nuevamente de nombre. Esta vez a Perú Holding de Turismo S.A.A. ( PHT SAA).

No obstante, en 1999, mientras la empresa todavía se llamaba PRESA (y tenía como accionista a Peruval Corp de Rafael López Aliaga con el 40.59%), se presentó un reporte a la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV) donde se colocaba que tenía un accionariado diverso y nombraba a George Soros como uno de sus principales inversores.

De acuerdo a la investigación, en el 2000 fue de la misma manera; no obstante, “los fondos de George Soros en los negocios de López Aliaga no llegaban al 5% de acciones, dado que no figura en la lista de quienes tenían ese porcentaje o más”.

A pesar de ello, expresa la nota, “era cuestión de prestigio nombrarlo, y López Aliaga no dejó de mencionar a George Soros entre los inversionistas de su holding”.

Es así que se continuó mencionando a George Soros entre los fondos de la empresa de López Aliaga en los posteriores años. Se hizo en el 2001, en el 2002 y 2003 con algunos cambios en accionariado, y siguió en el 2004 y 2005.

Luego, en el 2006, se siguió reportando la presencia de Soros como inversionista, pero esta vez sin mencionar el fondo Quantum y solo el Platinum. Lo mismo pasó el 2007.

“Lo interesante es que Platinum era un fondo australiano, con, según parece, una participación minoritaria y temporal del fondo Quantum, de Soros. Sin embargo, el grupo de López Aliaga no dejó de mencionar los fondos de George Soros como parte de su accionariado difundido”, se lee en el reportaje.

En el 2008, cambió el formato de los reportes y el nombre de Soros ya no figuraba, aunque sí el de Platinum como accionista minoritario.

A pesar de evidenciar la cercanía entre las empresas de Rafael López Aliaga y el empresario George Soros, este último siguió con sus ataques a IDL y otras entidades independientes.

El 20 de octubre pasado, el actual aspirante a Palacio de Gobierno registró en un video una supuesta visita del representante de Soros a las oficinas de IDL en San Isidro, a pesar de que él mismo fue socio del multimillonarios durante varios años.

