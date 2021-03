Jóvenes al Congreso: solo un 8% de candidatos son menores de 30 años

Los jóvenes que postulan al Congreso de la República pueden aportar innovación, una mirada diferente o ser los representantes de los ciudadanos de su misma edad; pero, el camino es más complicado para ellos, ya que no son conocidos en la política y su inexperiencia puede hacerlos tomar caminos equivocados como la corrupción.

Ventajas y desventajas

Según el politólogo Luis Benavente, los jóvenes le dan un equilibrio al Congreso, ya que su participación es saludable para la democracia . Asimismo, asegura que tienen una mirada fresca del país y pueden hacer una buena combinación con la experiencia que poseen otros candidatos.

“Los jóvenes vienen con ideas nuevas, diferentes. Un aspecto importante es que no tienen las mochilas de los adultos. Tienen menos o no tienen acusaciones de corrupción, no han acumulado enemigos”, manifiesta el especialista.

Por otro lado, asevera que tienen la desventaja de no ser conocidos por la ciudadanía, ya que dependen de los partidos políticos, los cuales suelen ser manejados por los más adultos. Además, indica que la falta de experiencia puede llevarlos por caminos equivocados como la corrupción .

“Para ganar elecciones tienes que hacerte conocido y (los jóvenes) no han tenido tiempo suficiente para hacerlo. En el caso del Perú, tiene una desventaja mayor porque los partidos no se han institucionalizado, entonces difícilmente pueden hacer carrera política”, señala.

Para la experta en politología, María Paula Távara, los jóvenes no necesariamente significan una renovación de ideas o una manera distinta de hacer política. En esa misma línea, acota que muchas agrupaciones intentan dar la imagen de representatividad de este sector de la población; sin embargo, lo que realmente desean es conseguir electores.

“Los partidos a los que postulan no necesariamente están haciendo una apuesta por los jóvenes para cambiar su forma de actuar, sino para conseguir votos. Si ves los planes de gobierno, los discursos, incluso la forma en la que han hecho campaña, no hay una apuesta por ellos”, apunta.

Távara precisa que todo grupo que esté representado en el Parlamento es positivo, pero es menos probable que temas relacionados a sus intereses se debatan. En palabras de la especialista, “es una representación de la diversidad de voces que hay en el país”.

“Así como los jóvenes, pienso lo mismo como la mayor participación de mujeres, sería increíble que volvamos a tener representantes de poblaciones indígenas o afroperuanas. Toda población que entra y cambia esa composición en el Congreso es una nueva mirada para todas las políticas que se hablen . Es menos probable que temas como el desempleo juvenil se discutan”, manifiesta.

Elecciones 2021

¿Qué dicen los candidatos más jóvenes?

Alexia Palomino, de 26 años, es la candidata más joven del Frente Amplio, postula por Apurímac y asegura que impulsará la ley de integrantes de desarrollo de mujeres rurales para dotarlas en temas de educación y en la participación política. Por otra parte, resalta la participación de las mujeres como candidatas al Parlamento.

“Es sumamente importante la participación de los jóvenes, sobre todo en este contexto donde tenemos los mismos políticos tradicionales postulando en cada proceso electoral. Es importante también la participación de las mujeres porque de alguna forma se ha visto reducida, sobre todo en el lugar donde me encuentro, en Abancay, donde es un poco conservador”, manifiesta.

Por su parte, Luis Ochicua postula por el Frepap y tiene 25 años, la edad mínima para postular. El candidato asegura que si llega al Congreso intentará aumentar la inversión pública en la investigación de ciencia y tecnología. Además, consideró que la participación de los jóvenes en las elecciones generales aporta innovación y energía.

“Aporta fuerza, energía y, sobre todo, actualidad, en cortas palabras te da la posibilidad de ir hacia el cambio. Es importante que siempre haya experiencia, pero también debe haber innovación, sino siempre seguiremos en lo mismo. Como decía Albert Einstein, ‘si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo’”, indica.

En tanto, Franco Vidal, de 25 años, es el candidato más joven de Avanza País por Lima y espera llegar al Poder Legislativo para luchar por los trabajadores que laboran a tiempo parcial. También agrega que planea modificar la ley de migraciones para que cualquier extranjero que atente contra la seguridad y sanidad pública sea expulsado del país.

“Aquel ciudadano extranjero que esté involucrado en una gresca, que beba licor en un horario no establecido por el gobierno, como el toque de queda o viole las normas sanitarias, debe ser expulsado de forma inmediata”, precisa.

“La importancia de los jóvenes es fundamental porque actualmente no tenemos ningún representante que nos pueda recibir en el despacho para poder tratar temas como el sector laboral juvenil. Muchos a raíz de la pandemia están desempleados. Motivo por el cual estoy proponiendo un proyecto a todas las personas que trabajen a tiempo parcial”, añade.

Solo un 8% de candidatos son menores de 30 años

De acuerdo al Perfil Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se inscribieron 2572 candidaturas congresales en 474 listas. De ellas, la mitad está compuesta por hombres y la otra de mujeres, debido a que se cumplió con la ley sobre la paridad de género en las Elecciones Generales 2021.

En lo que respecta a los jóvenes, solo un 8% de postulantes son menores de 30 años, un punto porcentual menos que los presentados en las elecciones congresales de 2020. La presencia de mujeres es mayoritaria en este grupo de menor edad y alcanza el 70% de candidaturas; sin embargo, se reduce en los rangos de mayor edad, como los que van de 50 a 59 años (46%) y de 60 a más (33%).

En esa misma línea, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) es el partido que cuenta con mayor presencia de jóvenes menores de 30 años, que equivale a un 13% de todos los participantes. Las agrupaciones Contigo y Renovación Popular le siguen con 12%. Mientras el Partido Nacionalista, que preside el expresidente Ollanta Humala, es quien menos apostó por las personas en este rango de edad y solo lleva un 2% de postulantes.

