Forsyth impulsaría el retorno a la reelección de congresistas y alcaldes

El exalcalde de La Victoria George Forsyth refirió su postura a favor de un posible retorno a la reelección de parlamentarios y burgomaestres, porque, según aseguró, los funcionarios no estarían contando con el tiempo necesario para cumplir con todas sus propuestas.

“ Se tiene que dar (la reelección) porque tiene que haber continuidad en el trabajo y los congresistas . Ahora no reeligen las autoridades, pero sí debemos tener la potestad de elegir a los pocos que sí hacen bien las cosas para que tengan continuidad”, declaró a RPP.

En esa misma línea, el candidato presidencial de Victoria Nacional insistió en que la ciudadanía debería tener la posibilidad de volver a votar por aquellos legisladores “que sí hacen bien las cosas”.

Al ser consultado por la reelección para jefes de Estado, Forsyth Sommer aclaró que esta no sería una posibilidad. Sin embargo, para los cargos de congresistas y alcaldes, manifestó que es la población la que debe determinarlo.

“ No, a nivel presidencial no creo que se deba manejar , pero los peruanos debemos poder tener el poder de que la gente continúe o no dependiendo de su desempeño. Si no son buenos, vamos a elegir para que se vayan”, enfatizó.

Trabajo con el Legislativo

Asimismo, George Forsyth expresó que, de llegar al Gobierno, buscará trabajar de la mano con el Legislativo para que exista un consenso y puedan sacarse adelante diversas iniciativas en favor de la población.

“Los congresistas, si llegan al poder, es porque el pueblo los eligió y quiere que los representen. Hay que trabajar con todos. No podemos elegir a dedo con quiénes trabajar o no”, exclamó.

Forsyth pelea el segundo lugar

Una encuesta de Datum Internacional realizada previo al debate del último domingo en América Televisión señala que existiría un triple empate técnico en el segundo lugar de la intención de voto de cara a las Elecciones Generales 2021.

Se trata de los candidatos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular (9%); Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (8%); y George Forsyth, de Victoria Nacional (8%), quienes figuran detrás de Yonhy Lescano, de Acción Popular, quien sigue liderando la intención de voto con un 14%.

De acuerdo con las últimas cifras, Forsyth, quien participó en el debate transmitido por América, habría subido un punto a comparación del porcentaje obtenido la primera semana de marzo (7%).

Por otro lado, esta encuesta revela que el crecimiento de López Aliaga no es el mismo, pues, a pesar de haber subido dos puntos desde la última encuesta de Datum a inicios de marzo (7%), su crecimiento no superó los 4 puntos de más obtenidos desde febrero (3%).

En el caso de Keiko Fujimori, la lideresa naranja recuperó el punto que había perdido en el último estudio de Datum, donde figuraba con un 7%, luego de haber obtenido 8% en febrero.

