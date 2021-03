Elecciones 2021: los momentos más importantes del último debate presidencial

El debate presidencial 2021 del domingo 21 de marzo empezó con un saludo a la ciudadanía en quechua por parte de la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Inmediatamente después, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó las propuestas de Lescano y Mendoza al catalogarlos de populistas y radicales. Por su parte, Daniel Urresti criticó que otros aspirantes copiaban su plan de gobierno, mientras que Yonhy Lescano, de Acción Popular, llamó a la población a no creer en propuestas que no se podían cumplir. Por último, George Forsyth, exalcalde de La Victoria, indicó que no se debería votar por “los mismos de siempre”.

Una vez que culminó la intervención de los postulantes al sillón presidencial sobre temas relacionados a las vacunas y la pandemia de la COVID-19, Lescano señaló que Mendoza integra una coalición que tiene en sus filas a un investigado por corrupción, en referencia a Yehude Simon, fundador del Partido Humanista. Sin embargo, la candidata de Juntos por el Perú refutó al alegar que ya había sido separado de la organización.

Enfrentados. Mendoza y Lescano tuvieron altercado en pleno debate. Foto: Flickr Elecciones 2021

Verónika Mendoza: “ López Aliaga nos debe S/ 28 millones, quería decírselo en su cara, pero se ha corrido”

La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, se refirió al cobro de las deudas que ostentan las empresas privadas con el Estado y mencionó al también aspirante a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, para recordar los 28 millones que debe.

“Vamos a cobrar lo que muchas grandes empresas no quieren pagar, como Telefónica que nos debe 2.000 millones de soles, como el señor López Aliaga que nos debe a todos los peruanos 28 millones de soles. Yo quería decírselo en su cara esta noche, pero no ha venido. Se ha ‘corrido’ del debate”, señaló Mendoza.

Lescano a Fujimori: “Visité a los corruptos del fujimorismo en la cárcel”

Por otro lado, Fujimori admitió que estuvo mal la actitud confrontacional de su bancada en el Congreso, que terminó con un periodo que tuvo cuatro presidentes distintos. No obstante, ante los comentarios de Lescano, le recordó la investigación judicial en su contra. “Usted acosa y luego acusa” , mencionó.

Acto seguido, la lideresa de Fuerza Popular intentó vincular a Lescano con el líder terrorista Abimael Guzmán, pero el candidato de Acción Popular replicó que visitó penales donde había presos terroristas y también “corruptos del fujimorismo”.

Forsyth a Urresti: “Nosotros te vamos a cuidar durante nuestro gobierno”

Otro de los encuentros de la noche fue el protagonizado por Forsyth y Urresti. El candidato de Podemos Perú criticó a su competidor George Forsyth por pregonar la lucha contra la “mismocracia”, cuando entre sus filas tenía a Carlos Bruce.

“ No me explico de qué ‘mismocracia’ habla cuando está llevando al señor ‘Techito’ (Carlos Bruce) , que ha sido tres veces ministro de Toledo, ha estado con PPK; es decir, es una persona que ha sido ministro de Vivienda en tres y hasta en cuatro Gobiernos si mal no recuerdo”, señaló Urresti.

En respuesta, el líder de Victoria Nacional le recordó el incidente que tuvo Daniel Urresti durante el 2019, en Los Olivos, donde fue agredido y asaltado. Finalmente, le prometió cuidarlo de llegar al poder.

“ Nosotros te vamos a cuidar durante nuestro gobierno y vas a poder salir tranquilamente a la calle para grabar tus videítos”, sentenció Forsyth.

Verónika Mendoza ganó el debate presidencial 2021, según la votación de la web

De acuerdo a la opinión de los internautas, la ganadora del debate presidencial organizado por América Televisión y Canal N fue la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Los usuarios le dieron la victoria con más de un tercio de la votación en el sondeo digital.

Durante el evento, los organizadores lanzaron un aplicativo, accesible a través de un código QR, para que el elector vote por quién creía que tenía un mejor desempeño. Al final, Mendoza ocupó el primer lugar con 34,2%.

Le siguieron George Forsyth (Victoria Nacional) con 22%, Yonhy Lescano (Acción Popular) con 21,1%, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 12,8% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con 9,9%.

