El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, acusó al partido de Juntos por el Perú (JP) de estar liderado por un personaje “corrupto” y exhortó a su candidata Verónika Mendoza a pronunciarse al respecto.

La candidata de la organización negó lo dicho por Lescano y aseguró que nadie en Juntos por el Perú “es corrupto” pidiendo al excongresista que retire esa afirmación.

“Si alguien estuvo procesado, inmediatamente lo separamos. Nosotros si separamos a los malos elementos , pero usted no puede separar al señor Merino que fue un usurpador y golpista, por cual se manifestaron los jóvenes en noviembre pasado”, contestó Mendoza.

Seguidamente, Lescano citó a Wikipedia para defender su declaración. “ Aquí está esa información en Wikipedia , dentro de las organizaciones está el Partido Humanista y dentro de ese partido hay una persona acusada de corrupción”, respondió Lescano en referencia al exlider del Partido Humanista, Yehude Simon actualmente investigado por recibir dinero de Odebrecht cuando fue gobernador regional de Lambayeque.

“La persona que usted menciona si fue separada de Juntos por el Perú porque nosotros si somos firmes. Cuando identificamos malos elementos si los separamos inmediatamente, no como usted señor Lescano que no sabe si aprobar o deslindar del señor Merino, no sabe deslindar o aprobar el golpe de Estado que se promovió en noviembre pasado”, dijo Mendoza.

Lescano a Fujimori: “Visité a los corruptos del fujimorismo en la cárcel”

Posteriormente, Yonhy Lescano le recordó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que cuando visitó la cárcel como parte de su trabajo parlamentario, se encontró con varios de su partido que fueron sentenciados por actos de corrupción.

“Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales, su grupo también estuvo ahí, los visité a los corruptos del fujimorismo en la cárcel, a los terroristas y a los reos comunes”, dijo Lescano durante el debate presidencial.

Esto, luego de que la lideresa naranja le cuestionara sobre la mención que le hizo Abimael Guzmán en su libro, en el cual le “agradeció” por un “favor” que presuntamente le hizo el acciopopulista.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.