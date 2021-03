Urresti: Forsyth quiere evitar la “mismocracia”, pero convoca a Carlos Bruce

Durante el debate presidencial, el candidato presidencial por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó que George Forsyth, postulante de Victoria Nacional, lleve como miembro de su equipo al exministro de Vivienda, Carlos Bruce, a pesar de que en más de una ocasión haya asegurado que sus propuestas representan “un cambio” y que tienen una visión más juvenil y renovada de la política.

“La ‘mismocracia’ que dice Forsyth, no me explico de qué ‘mismocracia’ habla cuando está llevando al señor ‘Techito’ (Carlos Bruce) que ha sido tres veces ministro de Toledo, ha estado con PPK; es decir, es una persona que ha sido ministro de Vivienda en tres y hasta en cuatro gobiernos, si mal no recuerdo”, precisó.

El exministro del Interior hizo referencia al cargo que desempeñó Bruce hasta en tres ocasiones durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2002-2005), Pedro Pablo Kuczynski (2017-2018) y Martín Vizcarra (2019). Ante ello, el exalcalde de La Victoria optó por destacar su experiencia en dicha cartera como argumento para responder a Urresti.

“Tenemos que contar con gente de experiencia, que ha hecho las cosas bien. (Bruce) ha hecho el programa Techo propio. Tenemos que trabajar en la titulación”. Asimismo, aprovechó para criticar a Urresti por su actitud a lo largo del debate .

El propio Carlos Bruce se pronunció a través de las redes sociales para responder a Urresti y destacar la respuesta que dió el candidato de Victoria Nacional.

“Urresti cree que está compitiendo para payaso de circo y no presidente de la República. Con su respuesta, Forsyth barrió el piso con Urresti”, manifestó vía su cuenta de Twitter.

