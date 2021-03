Urresti a Forsyth: “Todavía no estás listo para las grandes ligas”

Tal como lo prometió en el debate presidencial del último domingo, Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos Perú, acudió al emporio de Gamarra, en La Victoria, para conocer el estado del distrito que hasta hace poco estuvo liderado por George Forsyth.

Tras realizar el recorrido y escuchar los reclamos de los comerciantes, Urresti Elera le envió un mensaje a su contendor, el postulante al sillón presidencial por Victoria Nacional.

“Lo que tengo que decirle a Forsyth es ‘mira, sobrino, acá no has hecho nada. Regresa a La Victoria a terminar tu chamba, hermano. Todavía no estás listo para las grandes ligas’ ”, declaró a la prensa.

El todavía congresista de la República manifestó que si veía desarrollo en La Victoria procedería a declinar su candidatura y votar por Forsyth Sommer. Luego de caminar por Gamarra, decidió continuar en campaña y manifestó que el exalcalde lo está “imitando”.

“No hay un cambio. Yo venía decidido a cumplir mi palabra. Si de verdad La Victoria era una belleza como decían antes, yo pensaba votar por él , pero al ver que esto está peor que antes, le digo a mi sobrino Forsyth: No estás para las ligas mayores, todavía eres muy chibolo. Eres mi mini yo, me estás imitando”, agregó.

Además, dijo no percibir los logros que comentó el exburgomaestre: “La formalización que él dice, el número de baja en los delitos que mostró en cuadros, no sé de dónde los ha sacado porque no dijo la fuente”.

“Forsyth caminaba con 12 guardaespaldas”

Propio de su estilo, Daniel Urresti cuestionó a Forsyth Sommer por hacer mención continua a su corta gestión en La Victoria y afirmó que este cumplía labores en el distrito, pero con constante resguardo.

“Lo que dijo ayer el candidato Forsyth sobre lo que hizo en La Victoria, que el acá combatió al crimen y desapareció a las mafias es mentira. Yo me acuerdo que él caminaba con 12 guardaespaldas”, sostuvo.

Por otro lado, al ser consultado por los resultados del debate presidencial que dieron como ganadora a Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, el congresista de Podemos Perú señaló que eso fue por puros “trolls” y que él se había dirigido a otro tipo de audiencia.

“Uno en el debate, cada candidato tiene su estrategia y le habla a su público. Yo no he hablado para el sector A, este no me quiere porque estoy en contra de los grupos de poder. El sector B no me quiere; he hablado para el sector D, E y F, que son los que me quieren ”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.