El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reveló que eligió a los candidatos al Congreso de su partido político a través de la plataforma Zoom. Además, ante las denuncias de personas que postulan por otra región pese a que viven en Lima, señaló que hay “infiltrados”.

“He hablado con cada uno. Tuve COVID-19 grave 90 días, no entré al hospital, pero casi. Y estuve haciendo Zoom, pero, así te demores una hora con cada candidato, al final no sabes si va a hacer campaña o no ”, declaró López Aliaga la noche del último domingo en Punto Final.

“Yo he hecho mi evaluación. Primero veo que no tenga antecedentes penales, que tenga experiencia, que la persona esté dispuesta a hacer campaña, pero ahora me encuentro a una señorita que sale hablando unas cosas rarísimas”, agregó.

El líder de Renovación Popular se refirió a Aracelli Castillo Neya, quien postula al Parlamento por Pasco a pesar de que no conoce la región y que recién se está “empapando del tema”.

Pero no es el único caso. Dos familiares más de Castillo Neyra que viven con ella, las hermanas Nelly y Yully Barrientos Bernabé, candidatean por Tumbes y Cusco. El Comercio también reveló que seis personas más que residen en la capital aspiran a una curul por otras regiones.

“ Hay infiltrados en política, obvio. He evaluado a 500 personas. Evidentemente hay gente que tiene doble cara ”, apuntó López Aliaga tras las denuncias. Asimismo, aseguró que “no tenía de otra” que trabajar desde su casa para elegir a sus candidatos congresales.

No asistió a debate presidencial

Rafael López Aliaga fue invitado al debate presidencial que organizó América Televisión y Canal N la noche del último domingo. Sin embargo, el candidato decidió cancelar su participación y se presentó en un programa de otro canal.

En el evento estuvieron Veronika Mendoza (Juntos por el Perú), George Forsyth (Victoria Nacional), Jonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Daniel Urresti (Podemos Perú).

Según la encuesta que se hizo en la web, Mendoza ganó con 34,2% de votos. Le siguieron George Forsyth con 22%, Yonhy Lescano con 21,1%, Keiko Fujimori con 12,8% y Daniel Urresti con 9,9%.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.