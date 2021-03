¿Qué tan factibles son las propuestas de los candidatos sobre la pandemia?

El último domingo, varios candidatos a la presidencia de la República tuvieron un debate, donde presentaron sus principales propuestas en caso consigan llegar a Palacio de Gobierno en las próximas elecciones generales. Uno de los temas que tocaron fue el de la lucha contra la pandemia por COVID-19.

En el debate organizado por América TV y Canal N participaron Yonhy Lescano (Acción Popular), George Forsyth (Victoria Nacional), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú). Rafael López Aliaga (Renovación Popular) también fue invitado, pero decidió no acudir a presentar sus ideas.

La primera parte de la contienda comenzó con los asuntos de urgencia para el país, ya que los candidatos explicaron cómo contrarrestarán la crisis sanitaria y económica en el país provocada por el nuevo coronavirus. Estas propuestas se sumaron a las que ya se han presentado en sus planes de gobierno.

Propuestas

La aspirante al sillón presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue la primera en intervenir y prometió que, de ganar las elecciones, aplicará 70.000 pruebas moleculares y construirá 100 plantas de oxígeno para entregar este elemento de manera gratuita. Asimismo, enfatizó en ampliar la atención primaria e incluir a la empresa privada en la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 , algo que no consignó en su plan de gobierno.

Otras de las propuestas específicas para combatir esta crisis que no mencionó, pero que sí detalló en su plan, fue rastrear a los contactos de los infectados detectados de manera temprana y aislar domiciliariamente a los infectados tras otórgales ayuda alimentaria (bolsas de comida dejadas en puertas de las casas) y medicamentos.

Daniel Urresti, postulante presidencial por Podemos Perú, planteó hacer “la movilización logística más completa en la historia del Perú” para traer vacunas, almacenarlas, distribuirlas y aplicarlas. Para ello, específico que contarán con el apoyo la Iglesia y la empresa privada.

Asimismo, indicó que, para estar listos para otra posible crisis sanitaria, convertirán el Ministerio de Salud en el Ministerio de Prevención de la Salud . También añadió que terminarán de construir hospitales inconclusos.

El candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, reiteró que pedirán a los laboratorios que producen las vacunas que pongan a disposición sus fórmulas para los países y así estos puedan fabricarlas pese a que no lo haya propuesto en el plan de gobierno que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el documento antes mencionado, se detalló que buscarán fortalecer los hospitales, centros médicos y postas con la distribución de equipos de bioseguridad al personal de primera línea: médicos, enfermeras, técnicos, obstetras, auxiliares de salud, policías, militares, entre otros. Además, de provisionar oxígeno medicinal y compra de pruebas moleculares masivas.

George Forsyth, postulante de Victoria Nacional, hizo hincapié en que, si llega a ser presidente, se vacunará al 100% de la población a fin de año. Explicó que, para lograr esto, otorgará permiso para que el sector privado pueda adquirir las dosis y que el Estado se las comprará a pesar de que esto no está contemplado en su plan de gobierno .

Finalmente, Verónika Mendoza aseveró que aplicará la Ley General de Salud para tomar el control de la producción del oxígeno medicinal, reabrirá las postas, abrirá centros de vacunación y garantizará la vacunación de manera gratuita.

Sumado a esto, en su plan de gobierno detalló que desarrollará “una fuerte capacidad institucional en todo el territorio nacional para poder afrontar nuevas pandemias y otras emergencias sanitarias en el futuro”.

¿Qué tan factibles son?

Este lunes, durante una conferencia virtual, Janice Seinfield, Dra. en Economía y miembro de Videnza Consultores, se manifestó sobre la factibilidad y viabilidad de las propuestas contra la pandemia que plantean los candidatos en sus planes de gobierno.

“Lo que vemos es que, en algunos casos, hay muy poca mención de la pandemia y, en aquellos donde se menciona, las distintas estrategias y el aterrizaje todavía no es significativo. Estas medidas, si bien responden a las estrategias recomendadas o utilizadas por algunos países, no se llegan a visualizar cómo se va a implementar. Incluso hay casos en que tenemos aterrizajes que no van a ser posibles, no van a ser reales y no nos van a ayudar a solucionar el problema ”, explicó Seinfield.

La analista señaló también su punto de vista sobre la posibilidad de que el sector privado pueda adquirir las vacunas para que más personas sean inmunizadas, tal y como lo plantean la mayoría de candidatos.

En ese sentido, manifestó que no le parece productiva la discusión sobre este tema debido a que, en la actualidad, existe una escasez de vacunas a nivel global. Por ello, indicó que muchos países están atrasados en la recepción de vacunas y, además, aseguró que los laboratorios no hacen acuerdos directamente con el sector privado .

“La demanda es muy grande y la oferta es todavía restringida. Más adelante, quién sabe pueda ser una alternativa viable. Lo que hay que hacer es que se logre la mayor y mejor logística para aplicar las vacunas”, añadió.

Para el politólogo Alonso Cárdenas, la pandemia se puede controlar en mejor medida de lo que se hecho nuestro país. Sostuvo que incluso países que en el papel son menos desarrollados, como Bolivia, se han desempeñado mejor.

“Respecto a lo que proponen los candidatos, varía mucho su factibilidad. Por ejemplo, Lescano no ha considerado prácticamente nada, en un plan de gobierno bastante escueto. Urresti tampoco. Yo creo que la mejor propuesta en esta materia es la de Verónika Mendoza: en la misma intervención tuvo más propuestas aterrizadas e inmediatas. Por ejemplo, las plantas oxígeno . Más allá de lo que dicen los planes, la factibilidad es materializar la lucha contra la pandemia desde un punto de vista del análisis comparado, lo que nos puede dar grandes lecciones”, expresó.

La especialista en temas políticos Marylía Cruz, hizo énfasis en la perspectiva en la que han enfocado sus propuestas los postulantes. En esa línea, argumentó que el tema de la pandemia no ha sido visto desde el lado científico.

“ El tema de la pandemia los candidatos no lo han visto desde una perspectiva más científica. No he escuchado muchas propuestas de corte científico . Por ejemplo, implementar el sistema de rastreo y cómo hacerlo (...). Creo que el tema de la pandemia tiene distintas aristas que no se han abordado en las propuestas ni en el debate”, aseveró.

“Un tema importante es el tema de educación de la gente. Ya estamos a un año de la pandemia y ha habido un agotamiento mental. Es necesario que, desde el Gobierno, se haga una estrategia educativa que lleve a las personas a siempre estar alertas, a usar las mascarillas”, añadió.