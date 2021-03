El expresidente Martín Vizcarra se refirió al reclamo de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cuestionó un supuesto fallo del Poder Judicial donde, según dijo, no se le respetó el debido proceso al no permitírsele viajar al interior del país para su campaña en estas Elecciones Generales 2021.

Al respecto, el ahora candidato al Congreso por Somos Perú sostuvo que la lideresa fujimorista puede reclamar cuando demuestre que de verdad no se le respetó el debido proceso; sin embargo, consideró que a todos se les debería respetar este derecho.

“En todo caso que (Keiko Fujimori) reclame cuando no se respete (el debido proceso de la investigación ), pero yo pienso que a todos debería de respetarse. Si ella reconoce que se le ha respetado entonces no puede estar en desacuerdo en lo que es correcto”, manifestó para RTV durante su visita al centro poblado de Manchay.

Fue durante el debate del último domingo que Fujimori Higuchi afirmó que una resolución judicial le impedirá seguir viajando por el país.

No obstante, de acuerdo con una resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, se decretó reservar la solicitud realizada por la defensa de la aspirante al sillón presidencial debido a que el juez Víctor Zúñiga Urday se encuentra recusado.

“Hace pocas horas he recibido una resolución judicial que señala que ya no voy a poder viajar por el país ”, mencionó la candidata en el cierre del debate presidencial organizado por América TV y Canal N.

Por otro lado, Martín Vizcarra volvió a pronunciarse sobre la resolución del Poder Judicial con la que se negó la prisión preventiva de 18 meses en su contra, medida solicitada por el fiscal del Equipo Especial Germán Juárez Atoche.

“Me parece que es correcto (que se haya rechazado la prisión preventiva), pero no puedo declarar porque me han dicho que no declare nada al respecto”, dijo.

Vizcarra celebró su cumpleaños 58 en Manchay

Este lunes 22 de marzo, el exjefe de Estado cumplió 58 años de edad, los cuales los celebró con sus simpatizantes y varios militantes de Somos Perú en el centro poblado de Manchay.

Es así que Vizcarra Cornejo continúa con sus actividades proselitistas después de que el Poder Judicial decidiera que no existen elementos de convicción de sospecha grave sobre su supuesta vinculación con los actos ilícitos imputados por la Fiscalía.

“Felizmente hemos superado de manera satisfactoria momentos complejos que hemos tenido. Ahora nos deja listos y libres para poder enfrentar una campaña en estas estas tres semanas con todo, con fuerza, hasta el final, hasta el 11 de abril, hasta la victoria”, exclamó el exmandatario.

