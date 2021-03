Lescano a Fujimori: “Visité a los corruptos del fujimorismo en la cárcel”

El postulante a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano, le recordó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que cuando visitó la cárcel como parte de su trabajo parlamentario, se encontró con varios de su partido que fueron sentenciados por actos de corrupción.

“Yo fui presidente del grupo de trabajo de visita a los penales, su grupo también estuvo ahí, los visité a los corruptos del fujimorismo en la cárcel , a los terroristas y a los reos comunes”, dijo Lescano durante el debate presidencial.

Esto, luego de que la lideresa naranja le cuestionara sobre la mención que le hizo Abimael Guzmán en su libro, en el cual le “agradeció” por un “favor” que presuntamente le hizo el acciopopulista.

“En aras de la transparencia, señor Lescano, queremos preguntarle qué favor le hizo usted al asesino Abimael Guzmán, en su libro De Puño y Letra le agradece por sus buenos oficios , usted fue a la base naval, ¿qué favor le hizo? Por favor, cuéntenos a todos”, expresó Fujimori.

Lescano fue titular de la comisión de visitas a la cárcel

El postulante a la presidencia informó que fue titular del grupo de trabajo de visita a los penales, por lo cual inspeccionó las instalaciones del penal en donde se encontraban todos los criminales. Asimismo, recordó que en esa visita estuvo presente la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja Internacional y el monseñor Bambarén.

“Este señor alude a estas personas en su libro por ese trabajo hecho en la Comisión de Justicia por la visita que yo realicé”, aclaró Lescano, y enseguida, añadió: “ Lo que usted está haciendo es pura guerra sucia. También los colegas de su partido fueron los que me recibieron como parlamentario para ver en qué condiciones carcelarias estaban. No se ponga nerviosa, tranquila no más y compita sin hacer guerra sucia”, acotó.

