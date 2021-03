De Soto utilizaría reservistas de FF. AA. para reforzar seguridad ciudadana

El economista Hernando de Soto manifestó que, de llegar al Gobierno, reforzará las actividades de seguridad ciudadana con la integración de reservistas de las Fuerzas Amadas.

“Hay una organización que es el Sistema Nacional de Seguridad, que le da al presidente el derecho de utilizar los recursos de las FF. AA. para fines civiles , donde el que preside es el jefe de Estado. Puedo apelar a los sistemas logísticos que tienen las FF. AA., la Policía y, al mismo tiempo, a reservistas, licenciados, sistemas de alta defensa”, dijo en diálogo con Latina.

En ese sentido, explicó que el uso de licenciados y reservistas no generaría ningún gasto público, ya que a estos ya se les otorga una remuneración.

“Los licenciados están siendo pagados ahora, están recibiendo cursos, pero en lugar de que sigan cursos de letras o lo que sea, vamos a hacer que empiecen a guardar nuestras fronteras y no entren elementos delincuenciales al país. Dos, que cuando se trate de ayudar a combatir la COVID-19, tenemos gente que puede ir y dar canastas o bonificaciones casa por casa”, agregó.

Incluso, De Soto precisó que, en caso de que haya un excedente que deba ser cubierto, lo hará con dinero del sector minero. Por lo conflictos sociales que hay en esta esfera, aclaró que los combatiría de manera global.

“La diferencia entre ellos y yo es que yo no voy a salir a defender uno por uno, voy a lograr normas que todos ellos sean resueltos porque yo sé dónde están los nudos ”, enfatizó.

Desmiente vinculaciones con Odebrecht

Al ser cuestionado por las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien señaló que De Soto tendría vínculos con Odebrecht, el candidato presidencial de Avanza País refirió que dichas afirmaciones son falsas.

“Yo creo que a él se le olvidó algo en el discurso porque el imposible vincularme con ellos, no conozco a nadie de Odebrecht, no he hecho negocios con ellos , no hago negocios, en primer lugar. En segundo lugar, él debió referirse a unos ataques que ha recibido un querido amigo y correligionario mío, que es Miguel Vega Alvear, que ha sido presidente de Capebras, que no tiene que ver con negocios”, apuntó.

The Economist asegura que no publicó plan de gobierno de De Soto

Luego de que Hernando de Soto asegurara que The Economist publicó su plan de gobierno, el editor y columnista para América Latina y España de la reconocida revista, Michael Reid, aclaró que eso no ocurrió.

“Para los amigos peruanos quienes me han preguntado sobre De Soto, no hemos publicado su plan de gobierno en The Economist” , escribió Reid en su cuenta personal de Twitter.

“En setiembre publicamos dos artículos referidos a sus ideas en general, como hemos hecho en el pasado, pero sin referencia al Perú o a la elección”, añadió.

