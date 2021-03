Candidata de AP cuestiona participación de exfujimoristas en Victoria Nacional

#VersusElectoral. Las candidatas al Congreso Gloria Alvarado (Acción Popular - número 6) y Marie Ayasta (Victoria Nacional - número 2) debaten sus propuestas de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Gloria Alvarado de Acción Popular

Quiero impulsar proyectos de ley en favor de la comunidad, de las personas más vulnerables y con discapacidad. Además, porque conozco la realidad de nuestro país y sobre todo de este sector. Deseo demostrar que la política es servicio y no servirse.

Marie Ayasta de Victoria Nacional

Quiero ser congresista porque conozco de cerca las necesidades de la ciudadanía. Soy una vecina de Lima Sur y orgullosa de ser del distrito de San Juan de Miraflores. He conocido de manera directa la necesidad de luchar contra la corrupción. Necesitamos gente nueva y que sea protagonista de esta lucha. Desde el Congreso, apostaremos por la política del cambio.

George Forsyth

Marie Ayasta de Victoria Nacional

El plan de gobierno de nuestro partido no solo ha sido realizado por nuestro candidato presidencial, sino por más de 60 profesionales de calidad y excelencia. Mi candidato está preparado para llevar las riendas del país porque está apoyado por un equipo profesional y eso es garantía de que él tiene experiencia, pero no para robar.

Gloria Alvarado de Acción Popular

Me da gusto que reconozca el valor de las personas con experiencia y sería bueno que a su candidato le recomienden eso para que no falte el respeto a las personas mayores.

Se gobierna con un equipo, pero la cabeza, el aspirante a la Presidencia, tiene que estar necesariamente preparado. En Acción Popular tenemos un plan de gobierno que ha sido aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Acción Popular

Gloria Alvarado de Acción Popular

Una de las funciones del Congreso es fiscalizar, y vamos a ejercer esa labor con todas las autoridades a nivel nacional. Nosotros somos claros y tenemos la idea de un trabajo con honestidad, transparencia.

Marie Ayasta de Victoria Nacional

Lamentablemente lo que nos han mostrado sus correligionarios es que no están en la línea que dejó Fernando Belaunde Terry. Son preocupantes las acciones de los congresistas que dan la espalda a las necesidades del pueblo dando leyes populistas. Por ejemplo, no sé si van a hacer un mea culpa porque su mismo candidato presidencial dice que no tiene nada que ver con el Parlamento.

Exfujimoristas en Victoria Nacional

Marie Ayasta de Victoria Nacional

Ella (Keiko Fujimori) debería preocuparse en decir que hay personas que han estado en su partido y que ahora están en Victoria Nacional, y eso es importante, porque eso demuestra que las personas tenemos el derecho de darnos cuenta cuando cometemos errores. Estas personas se han ido porque ella no ha sido una buena lideresa.

Victoria Nacional es el cambio, es la nueva generación política que necesita el país. George Forsyth va a trabajar de manera consensuada.

Gloria Alvarado de Acción Popular

Es contradictorio. No puede ser el cambio si dentro de este partido hay personas que han estado comprometidas con el fujimorismo, y no sé como harán, porque creo que si uno ha estado en un partido político, es porque abraza su ideología.

Yonhy Lescano

Gloria Alvarado de Acción Popular

Es el único candidato que tiene claras su misión y visión. Ha señalado que con Acción Popular vamos a buscar la justicia social. Yonhy Lescano tiene mucha experiencia.

Marie Ayasta de Victoria Nacional

El pueblo ya despertó y no creo que no hayan entendido las respuestas que dio su candidato y que efectivamente se iba por las ramas. Necesitamos respuestas objetivas. Hemos visto a Yonhy Lescano haciendo uso de ataques y sin ideas claras.

#YoPrometo

Gloria Alvarado de Acción Popular

Proponemos la descentralización de los servicios de salud impulsando la creación de 46 postas médicas en Lima Metropolitana; mejorar la calidad educativa incluyendo los valores.

Marie Ayasta de Victoria Nacional

Buscaré cerrar brechas, abrir oportunidades y erradicar la violencia contra las mujeres de todas las edades. Me comprometo a luchar contra la corrupción.

