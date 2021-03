Guzmán: Candidato que ofrece que privado distribuya vacunas está mintiendo

George Forsyth, postulante a la presidencia por Victoria Nacional, señaló que las compañías privadas debería ser parte del proceso de adquisición de las vacunas contra la COVID-19.

“Si la empresa demuestra que puede ser más eficiente que el Estado, ¿por qué no la puede traer? Que sea el Estado quien le compre la vacuna a los privados y luego la distribuyan de forma gratuita”, dijo en diálogo con la prensa.

Ante estas afirmaciones, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, se mostró en contra e insistió que esta no es una posibilidad, ya que las negociaciones se vienen realizando solo con gobiernos.

“Si el privado entra ahora, va a romper ese orden y eso es lo que nosotros no queremos. Eso es imposible porque los laboratorios internacionales no le venden a privados. Cualquier candidato que ofrezca que el privado distribuya las vacunas está mintiendo ”, expresó.

En esa misma línea, el candidato morado sostuvo que la inmunización debe continuar en manos del Estado, sobre todo, por la poca disponibilidad de las dosis, las mismas que son requeridas en todo el mundo.

“No hay ningún laboratorio en el mundo que le venda vacunas a los privados. Estas propuestas no se pueden realizar porque no son ciertas. El Estado hoy día tiene que liderar la vacunación porque estas son escasas, porque hay que priorizar a las personas más vulnerables y más expuestas, y tiene que haber un orden”, agregó.

Guzmán Cáceres indicó que una de sus propuestas principales estará relacionada con la inoculación de la población, por lo que, de ser Gobierno, dispondría de diversas instalaciones para vacunar a más personas.

“ Vamos a usar 1.600 puntos de vacunación en los centros de salud para que la gente se vacune más rápido y más cerca de su casa . También vamos a crear puestos de trabajo para los jóvenes universitarios, vamos a llamar a los estudiantes de las carreras de medicina, enfermería, odontología, etcétera, para que nos ayuden en el proceso de vacunación”, explicó.

“La gente no tiene cabeza para las elecciones”

Respecto a las encuestas, Julio Guzmán manifestó que es “natural” que la ciudadanía no le tome mucha importante al proceso electoral debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“ La gente no tiene cabeza para las elecciones , se nos están muriendo los familiares, no tenemos empleo, nuestros hijos no están yendo al colegio, es natural que la gente no tenga interés en las elecciones, pero conforme vayan pasando días, van a poner más atención a cuáles son las opciones más serias”, sostuvo.

Educación en emergencia

A su turno, la exministra y actual candidata a la vicepresidencia del Partido Morado, Flor Pablo, refirió que una de sus iniciativas para el sector educación será declararla en emergencia. Esto, precisó, les permitirá enfocar esfuerzos en diversos programas para el retorno a clases de los diversos niveles lectivos.

“Para nosotros el primer punto es que esos estudiantes regresen al colegios, institutos, universidades. ¿Cómo? Ampliando más vacantes en las universidades, pero también becas. Tenemos Reactiva Estudio, un crédito a muy bajo costo que van a poder pagar cuando acaben sus carreras y estén trabajando”, apuntó.

