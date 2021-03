Candidato al Congreso de Julio Guzmán rechaza ser “El Montesinos Morado”

El candidato al Congreso por Lima del Partido Morado Marco Zevallos se pronunció sobre un reportaje difundido en un medio local donde lo acusan de haber falsificado firmas para la inscripción de su organización.

Fue a través de sus redes sociales que el postulante dio a conocer que tal informe lo calificaba como “El Montesinos Morado” tomando la declaración de Jorge Villena Larrea, exregidor de la Municipalidad de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC) durante la gestión de Susana Villarán entre el 2010 y 2014.

“El experto en hacer todas estas leguleyadas, en falsificar firmas tentativamente, el encargo de falsificar informes y rendición de cuentas es el señor (Marco) Zevallos. Él pudo haberles hecho el milagro de conseguir el partido propio”, manifestó Villena en Willax.

Por su parte, Zevallos, quien se desempeñó como regidor de Susana Villarán, anunció una próxima querella contra Jorge Villena “no solo porque miente sino porque corresponde defender el trabajo de miles de morados y moradas que se forjaron para lograr la inscripción del partido”.

En conversación con La República, Marco Zevallos consideró que a Villena lo entrevistaron “como una suerte de experto”. Aseguró que la inscripción del Partido Morado fue legítima y recordó que él fue uno de los fundadores de la agrupación el 2016.

“ Me resulta irresponsable y ofensivo que me hayan señalado el epíteto de ser ‘El Montesinos Morado’ . No se pudo explicar los motivos, ni tampoco se dio ningún detalle. (…) El señor Villena fue regidor conmigo en la Municipalidad de Lima. Él era un regidor de oposición. Ahora parece estar vinculado al fujimorismo y a sectores conservadores”, declaró el candidato a este diario.

Seguidamente, el postulante del Partido Morado explicó que la inscripción se inició con el pedido del kit para las firmas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que fue él mismo quien se encargó de inscribir a su organización “de manera legítima” cuando se desempeñó como personero legal nacional hasta octubre del 2020.

“Estamos en medio de una campaña electoral. No es gratuito que Jorge Villena salga con de rótulo de analista. Ahora, como me ha imputado como un experto en falsificar firmas, entonces lo tendrá que probar. Antes ya había hablado de mí, pero en esta ocasión ya se excedió el tema”, acotó.

Zevallos fue incluido en la investigación por el caso Lava Jato en el 2019

Cabe mencionar que Marco Zevallos es sospechoso para la Fiscalía del presunto delito de asociación ilícita por haber presentado dos informes de datos falsos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE.

El exregidor de Susana Villarán fue designado como representante legal de los activistas que se oponían a la revocatoria, y es uno de los supuestos involucrados en la investigación que se le sigue a la empresa Odebrecht por haber dado dinero a las campañas del No y la reelección de Villarán.”

Al ser consultado por esta redacción, el ahora postulante al Congreso confirmó la investigación; no obstante, señaló que “fue un error que lo incluyeran” debido a que hasta la fecha no habrían encontrado elementos que lo incriminen.

“Lo único que hice fue firmar como personero legal. Eso no tiene nada que ver con temas económicos y financieros, pero sí se adjuntaron los informes económicos. En mayo se van a cumplir dos años en que me incorporaron en esa investigación. No han encontrado nada porque queda claro que yo no tengo un error por haber suscritos unos documentos completamente inocuos”, aseveró.

Fue en enero del 2020 cuando un informe emitido por Latina reveló que la función de Zevallos fue brindar información al JNE sobre los ingresos de campaña. Este accionar, según el equipo especial Lava Jato, podría tener visos de ilegalidad.

Por su parte, el juez Jorge Chávez Tamariz aprobó la medida de comparecencia con restricciones en desmedro del exregidor.

“Preguntaron a la señora Villarán, al gerente municipal y los funcionarios brasileños, quienes no confirmaron que me conocen. No hay ningún testigo, ‘codinome’ o una cuenta que me pueda implicar. (….) Esa investigación no tiene nada que ver con la nota que publicaron. Como el señor Villena salta a decir que soy un experto en falsificar firmas. La inscripción del Partido Morado ha sido una de las pulcras”, agregó.

