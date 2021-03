Renovación Popular: familia de Los Olivos postula por diferentes regiones

Cuatro integrantes de una familia que vive en el distrito limeño de Los Olivos postula al Congreso de la República con Renovación Popular, cuyo candidato presidencial es Rafael López Aliaga. Y lo hacen por diferentes regiones: Tumbes, Cusco, Pasco y Lima.

Hace unos días, América Noticias sostuvo que Aracelli Castillo Neyra, de 28 años, busca llegar al Parlamento por Pasco con el número 2 con Renovación Popular a pesar de que ella reside en Los Olivos y nunca había visitado la mencionada región. Su tía Irma Neyra Urquiaga, quien vive con ella, también postula con el mismo partido político, solo que por Lima.

Pero no son las únicas de esta familia que aspiran a un curul. Según informa el mismo medio televisivo, Nelly y Yully Barrientos Bernabé, quienes han consignado como su domicilio la casa de las señaladas anteriormente, también quieren ingresar al Congreso .

Nelly postula por Tumbes con la agrupación de López Aliaga y es cuñada de Irma Neya. Su hermana Yully, por su parte, participa por Cusco con el mismo partido político y es conviviente de Miguel Neyra Urquiaga, hermano de Irma, la candidata por Lima.

Miguel Neyra también quería llegar al Parlamento representando a Renovación Popular. Lo hacía por Tumbes, pero fue excluido en enero por omitir en su hoja de vida una sentencia judicial por conducir ebrio.

La familia se afilió al partido de López Aliaga el 9 de setiembre del 2020. Y en sus hojas de vida declararon no tener estudios técnicos ni superiores. Tampoco trayectoria política.

El caso de Aracelli Castillo

Fue la misma Aracelli Castillo Neyra, candidata al Congreso por Pasco con Renovación Popular, quien reveló que nunca había viajado a esa región y que se estaba “empapando del tema”.

“ He estado en eso, en que iba a ir” , respondió a Canal N cuando fue consultada si alguna vez ha estado en Pasco.

Narró también que gracias a una visita sorpresa a su domicilio de un supuesto asesor del partido pudo integrar la lista de legisladores. “Un día, así, me sorprendió. Vino, me buscó y me empezó a invitar, hacer unos papeles, todo eso. (...) No lo conocía. Vino acá, me agarró también de sorpresa ”, contó sin dar mayores detalles.

López Aliaga afirma que expulsará a candidata, pero ya no puede

Rafael López Aliaga anunció a mediados de esta semana que su partido expulsaría a Aracelli Castillo. Sin embargo, las reglas electorales, establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no permiten este tipo de decisiones a estas alturas de los comicios.

La fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas venció el 10 de febrero. De igual forma, la fecha límite de exclusión por declaración jurada de hoja de vida y dádiva a los postulantes finalizó el 12 de marzo.

Tampoco es posible que el partido pueda sacarla por su cuenta. Solo se podría retirar a algún candidato por algo que el JNE denomina ‘situación jurídica’.

“Es decir, que se haya emitido una sentencia penal en contra de esa persona en la que se le condena a pena privativa de la libertad por delito doloso; o una sentencia civil que lo declara interdicto; es decir, le priva de sus derechos civiles; o una sentencia penal. O de repente no lo priva de su libertad, pero sí lo inhabilita de su función pública. Si se dan estos supuestos hasta un día antes de las elecciones, se puede retirar al candidato ”, explicó Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral.

