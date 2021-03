El abogado de Rafael López Aliaga, Yorry Warthon, anunció que su cliente había presentado una denuncia contra Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, por difamación agravada y le exigió una indemnización de 2 millones de soles.

No obstante, Guzmán no ha retrocedido en su postura y, durante su recorrido proselitista en la zona sur de la capital, le respondió al líder de Renovación Popular: “ Este señor es un peligro para la libertad de expresión y es un peligro público ”.

“Ahora me amenaza con una denuncia simplemente porque le he dicho en su cara todas sus verdades. Este señor utiliza el Poder Judicial para perseguir a periodistas, amedrentar a personas. Ha hecho más de 150 denuncias a ciudadanos peruanos”, agregó en diálogo con RPP.

“ Lo que tengo que decir es que me ratifico en lo que he dicho sobre él: que es un hipócrita, que es un cabeceador de impuestos del Estado y que es un matón . Ahora esa característica de matón la está confirmando persiguiendo a personas simplemente porque se atreven a decirle las cosas en su cara. No le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo”, concluyó.

¿Por que lo denunció?

De acuerdo a Warthon, la querella es por las declaraciones de Guzmán a un medio local, en donde dijo que López Aliaga protege a algunos miembros del Sodalicio, un grupo religioso que es investigado por casos de abusos psicológicos, físicos y sexuales contra menores de edad.

También porque el postulante del Partido Morado había indicado que su contendor habría pagado a matones para un supuesto desalojo en San Isidro.

“Pese a las amenazas y campaña de demolición iniciadas contra López Aliaga y mi persona, hemos logrado interponer denuncia penal contra Julio Guzmán por delito de difamación agravada. Avanzamos firmes en campaña, denunciando ataques cobardes y delincuenciales de inescrupulosos”, escribió el letrado y también candidato al Parlamento por Renovación Popular en su cuenta de Twitter.

Warthon, además, es acusado de querer censurar a la prensa luego de que Wayka publicara denuncias policiales de violencia que figuran contra él. “Claramente este es un portal del cual nosotros, evidentemente si somos Gobierno, nos vamos a deshacer, en el sentido de que no vamos a seguir protegiendo este tipo de medios de comunicación”, expresó en conversación con Exitosa.

También le responde a Forsyth

Durante su evento de campaña, Guzmán fue consultado sobre las declaraciones de George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, con respecto a una posible distribución de vacunas por parte de privados.

“ No hay ningún laboratorio en el mundo que venda las vacunas a los privados . Estas propuestas no se pueden realizar porque no son ciertas. El Estado tiene que liderar la vacunación porque las vacunas son escasas, porque hay que priorizar a las personas más vulnerables y a las más expuestas”, comentó en entrevista con La República.

Y agregó: “Por ejemplo, primero hay que vacunar a las enfermeras, médicos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, adultos mayores. Si no seguimos ese orden, no vamos a poder acabar con la pandemia. Si el privado entra ahora, va a romper ese orden. Cualquier candidato que ofrezca que el privado distribuya las vacunas está mintiendo”.

Julio Guzmán

Se encontrarán en debate

La riña entre López Aliaga y Guzmán se presenta a poco menos de dos semanas de que ambos postulantes se paren frente a frente en el debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual se realizará a fines de este mes.

Para esta ocasión, el JNE y los partidos políticos acordaron que el evento se llevaría a cabo en tres días consecutivos y, en cada fecha, expondrían seis candidatos al sillón presidencial, los que serían elegidos por sorteo.

El destino quiso que Julio Guzmán y López Aliaga integren el tercer grupo, junto a Rafael Santos (Partido Patria Segura), Ciro Gálvez (Runa), Daniel Salaverry (Somos Perú) y Yonhy Lescano (Acción Popular), cuya fecha de discusión de ideas será el miércoles 31 de marzo.

Además, a los candidatos del Partido Morado y Renovación Popular les tocó enfrentarse en el segundo bloque, el que tiene por temática principal a la educación .

Julio Guzmán

