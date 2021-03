Elecciones 2021: piden crear un nuevo sistema pensionario

En los últimos 30 años, el sistema previsional peruano ha sufrido diversos cambios. Actualmente coexisten dos regímenes principales: el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y el Sistema Privado de Pensiones (SNP) a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En el caso de la ONP, su talón de Aquiles es la limitación de otorgar pensiones solo a quienes aportaron más de 20 años. Eso hace que de los 4,7 millones de afiliados, solo 579 mil reciban una pensión.

Frente a esta problemática, el año pasado el Congreso promulgó por insistencia una norma que disponía la devolución total de los aportes. No obstante, esta ley fue declarada inconstitucional por el TC y posteriormente anulada. Es así que los afiliados al SNP quedaron a la expectativa de que les brinden soluciones.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, anunció que otorgarán pensiones proporcionales a los que cotizaron entre 10 y 19 años. Sin embargo, ha pasado un mes y no se concreta la medida. Mientras que los adultos mayores siguen esperanzados de recibir una retribución por sus años de aporte, que les fueron descontados de sus salarios por sus trabajos realizados.

Por otro lado, tenemos a las AFP. Su punto de quiebre se visibilizó cuando al inicio de la pandemia la rentabilidad se hundió hasta en -16%. Y al ver en sus estados de cuenta que se generaban ‘pérdidas’, los usuarios cuestionaron las altas comisiones que cobran las AFP pese a que la rentabilidad caiga.

Sumado a la pérdida de empleos y sueldos reducidos por la paralización de actividades por la pandemia Covid-19, el Gobierno dispuso un retiro de hasta S/ 2.000 de los fondos individuales para dar liquidez a las personas. Aunque, más adelante, desde el Congreso se impulsó retiros de hasta el 25% o 4 UIT, con los cuales hasta la fecha se desembolsó cerca de S/ 30.000 millones.

Ahora el Parlamento va por el quinto retiro de hasta S/ 17.400. Y apuesta por reducir a 50 años la jubilación anticipada que permite el retiro del 95,5% de los fondos, eliminando el requisito de estar más de 12 meses desempleado.

Es preciso mencionar que, según reportó el MEF, menos del 60% de los adultos mayores de 65 años reciben pensiones. “Y los que reciben, reciben pensiones insuficientes”.

Se esperaba cambios

¿Qué se puede hacer en un contexto donde se visibiliza el descontento de los afiliados ante dos sistemas que no cumplen su rol principal: brindarles una pensión digna y justa?

El año pasado también se anunció una Reforma Integral del Sistema de Pensiones. Se creó una comisión del Congreso que en 6 meses debía presentar un proyecto, la cual se concretó en enero. No obstante, el resultado no fue el esperado, ya que tuvo opiniones divididas. Desde el Ejecutivo manifestaron que no avalarán la propuesta y el ministro de Economía Waldo Mendoza señaló que la medida deberá verla el próximo Gobierno.

En esa línea, La República consultó a 13 candidatos presidenciales sobre qué planean para cubrir las demandas de los afiliados. Así como sobre una posible unificación de la ONP y AFP, las altas comisiones que cobran estas últimas y si exigirán mayor transparencia en las inversiones que realizan.

Preguntas a los candidatos

¿Cuál será su propuesta sobre la reforma previsional?

¿Apoyará la unificación de la ONP y la AFP en un solo sistema?

¿Apoyaría que las AFP dejen de comisionar en caso de caída de la rentabilidad de los fondos?

¿Exigirá transparencia en las inversiones (que hacen las AFP) de los fondos que manejan?

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos. No han respondido:

Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular

Hernando de Soto del partido Avanza País

Daniel Urresti del partido Podemos Perú

Daniel Salaverry del partido Somos Perú

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

En primer lugar que no pueden ser recursos administrados por el Estado. No tenemos la estabilidad y hay enorme problemas de corrupción, yo no creo que los recursos y las pensiones de la gente sean administrados por un Estado que no tiene esas capacidades. En segunda lugar, el sistema privado de pensiones tampoco es justo y transparente. Entonces, lo que tenemos que hacer es una reforma integral que nos permita cubrir esas brechas: que la gente tenga más flexibilidad para poder disponer de sus fondos, que las personas tengan mayor libertad para poder cambiarse de un fondo a otro sin burocracia, pero también que las personas tengan la oportunidad de tener una mayor rentabilidad de sus fondos a través de una mayor competencia.

Es complicado porque los sistemas de recaudación son diferentes. La AFP es un fondo, es tu dinero, lo pones para generar activos y cierta rentabilidad. En caso de la ONP, no. Los trabajadores formales hacen un aporte, pero esos aportes sirven para financiar a los pensionistas y el problema es que cada vez son menos los trabajadores que aportan en la formalidad, y cada vez son más los pensionistas a los que deben pagar. El forado no lo cubre la ONP, lo cubre el tesoro público. Ahí está el problema.

No, la verdad es que no. Hay que analizar todos estos aspectos y algo que a mí me parece realmente escandaloso es que en medio de la pandemia algunas de las AFP repartieron utilidades para sus socios, y eso es una cachetada a la pobreza y a los peruanos.

Por supuesto, y no solo a las AFP, a los bancos también.

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

Tenemos una crisis del sistema pensionario. En el caso de las AFP, al ingresar, dejaron mutilado el sistema de pensión de la seguridad social en el Perú.

“Ampliar el mercado para los sistemas de administración de los fondos pensionarios, mediante concursos públicos e internacionales”. (Plan de gobierno)

No es posible porque son dos sistemas distintos. En el caso de las AFP estamos hablando de cuentas individuales. Usted aporta a una AFP y cuando se jubile va a recibir sus fondos en la modalidad que le ponga la AFP, más los intereses. Pero cuando aporta a la ONP va a tener una pensión de por vida porque el sistema es solidario. No estoy de acuerdo porque no es posible, pero el Estado tiene que reconocer a los aportantes de ONP que no han llegado a los 20 años.

Cuando baje la utilidad del aportante, eso debe ser también proporcional a los que están manejando los fondos: las AFP deben asumir las pérdidas. Y en el caso de la ONP tenemos a estos ‘populacheros’ que por lograr votos han engañado a miles de personas que creían que les podían devolver sus aporte; eso es imposible porque la ONP es un fondo solidario.

Por supuesto. Se asentaron sobre un sistema que era el aseguramiento público. Solo debería haber un sistema único de pensiones, pero lamentablemente se ha aceptado el sistema público y privado. Deberíamos tener órganos fiscalizadores sobre las actividades de las AFP porque el poder que les da manejar los aportes de millones de peruanos y peruanas, no es solamente un poder económico, sino político. Y eso no se puede permitir.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

El sistema privado de pensiones ha cometido errores. A pesar de que yo apoyo la economía social de mercado y la libertad de las empresas para que se puedan desarrollar, yo creo que se necesita un control un poco más estricto en el tema de las inversiones a las cuales destinan sus fondos. Ya que en el Perú tenemos un déficit de miles de millones de dólares en infraestructura, y es ahí donde necesitamos ese capital fresco que necesita ser invertido y confío que sea de los capitales que manejan los fondos de pensiones.

No, definitivamente que no, porque ya hubo el momento para que los peruanos decidamos a dónde participamos. En un lado, en la AFP está tu plata que ves cómo gana intereses o crece, o no gana intereses de acuerdo a las inversiones de la empresa con la que estás. Y la ONP es una bolsa, es un fondo en realidad, que lamentablemente ya hemos visto que el Estado es muy mal administrador porque generalmente los gobiernos de turno ponen a sus personas allegadas a administrar las empresas, no ponen a las personas más capacitadas para que generen rentabilidad.

Yo creo que deberían asumir el vacío también. O sea es muy fácil decir yo pierdo y qué pena, no. Es un negocio, es lo mismo que yo en mi empresa. O sea yo invierto, hipoteco mi casa y si hago una mala inversión pierdo mi casa. De la misma manera tenemos que hacer que las AFP también asuman responsabilidad, totalmente de acuerdo con eso.

Totalmente, porque son fondos de los peruanos y debe haber transparencia. De todas maneras, cien por ciento de transparencia.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

Estamos planteando la construcción de un sistema de pensiones público y universal, multipilar, con contribución de los ciudadanos, los trabajadores, los empleadores, el Estado. Con un primer piso que sea una base no contributiva para los sectores más vulnerables, duplicando Pensión 65 en número de beneficiarios y monto. Garantizando en el piso contributivo una pensión digna equivalente al mínimo vital y promoviendo el sistema de capitalización individual, que creemos se debe mantener como una alternativa adicional para los ciudadanos, impulsando la competencia para que no sean cuatro grandes AFP las que concentren el mercado y pongan las comisiones que les da la gana, de manera abusiva.

“Las pensiones de la ONP también merecen ser sustancialmente mejoradas. El problema es que los sucesivos gobiernos han preferido mantener a las AFP con sus grandes ganancias antes que promover un nuevo sistema donde tengan cabida tanta la solidaridad entre los peruanos de distintas generaciones como el esfuerzo individual de ahorro”. (Declaraciones 12 de febrero de 2021. RPP).

La comisión no debería ser sobre el fondo como se cobra ahora, sino sobre las utilidades, que es una de las principales razones por las que las AFP han pegado el grito al cielo y se oponen a estas propuestas de reforma que se han venido planteando.

Totalmente. Los peruanos deben saber dónde se invierten sus fondos, los que de hecho prioritariamente deben invertirse en Perú, para nuestro desarrollo nacional. Sin embargo, insisto en que más allá de eso necesitamos una reforma más profunda e integral.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

“Implementaremos la Reforma del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), Sistema Privado de Pensiones (SPP) y régimen adicional como Caja Militar Policial, Ley 19990 y Ley 20530. Crearemos la Superintendencia del Nuevo Sistema Pensionario Peruano, para lo cual se escindirán funciones de la actual Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS). Garantizaremos la cobertura universal para los adultos mayores a 65 años. Crearemos el Seguro de longevidad para cubrir a jubilados a partir de los 85 años, permitiendo calcular sus pensiones sobre dicha edad. Incrementaremos la pensión mínima a jubilados de la Ley 19990 y de la Ley 20530”. (Plan de gobierno)

Sí, pero tiene que ser realizado con un equipo especial de primera, poniendo a los jubilados y futuros jubilados por delante, con una pensión mínima al 2026 y con opciones para la jubilación anticipada.

“Unificaremos el SNP con el SPP y los regímenes complementarios respetando los años de aporte de los aportantes de la ONP”. (Plan de gobierno)

Sí, por supuesto. Sabemos que de parte del sector privado ha habido avisos y una comisión debe reordenar el sistema de pensiones.

Reduciremos el límite de inversión de las AFP en el exterior de 50% a 30%, canalizando la diferencia (20%) a inversiones en los Fondos de Fideicomiso para Financiar el Desarrollo Equilibrado Sostenible Multisectorial de Zonas de Influencia de Concesiones de Recursos Naturales” (FONDEM), con garantía estatal para cubrir eventuales pérdidas.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

El gran problema del sistema previsional es que nos basamos en planillas y la gran mayoría de peruanos no estamos en ellas. Hay que empezar a cambiar el paradigma, mientras lo logremos la formalidad en el trabajo. Pensamos en un cambio que apunte, más que a la renta, al IGV, porque puede que no todos tengamos ingresos por planilla pero todos sí consumimos.

“Nos están hablando de pensiones en plena pandemia. De una reforma para que en 30 o 40 años te llegue la plata, necesitamos la plata ahora. Este es el momento de hacer una gran reforma, de aprovechar la pandemia para formalizar a todos a través de una red de protección social. Con tu DNI ya tienes un fondo de pensiones, fondo previsional para cualquier problema que tengas por falta de ingresos y un fondo también para tus servicios de salud”. (Declaraciones del 29 de enero de 2021. Soltv canal).

“La reforma debe cambiar paradigmas sin temor. Si hoy cuatro de cinco peruanos no están en planilla, es obvio que la protección social no puede asociarse a la boleta de pagos. Debe asociarse al consumo. Y al hacerlo, el Estado debe cofinanciar el IGV y la protección social de los más vulnerables”. (Declaraciones 10 de febrero de 2021. RPP)

Me parece que es correcto, pero el punto de partida está equivocado. Todos apoyaríamos que haya un solo sistema, el tema es cómo lo hacemos.

Sí, ciertamente. Eso reforzaría a que los inversionistas de las AFP hagan mejor su trabajo.

Siempre.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

“Queda claro que es necesario realizar una profunda reforma de los sistemas de pensiones, y no simples modificaciones legislativas. En este contexto Acción Popular propone reformar los sistemas de pensiones, y precisamente crear un nuevo sistema que otorgue una Pensión Básica Universal (PBU) a todos los ciudadanos peruanos que se financie con impuestos, sin perjuicio del ahorro individual, para mejorar la pensión (...) En el cambio de los sistemas de pensiones tiene que atender a que no debe ser el hecho de que el trabajador sea formal o informal, porque los trabajadores informales son el 75% de toda la PEA. Es decir se tiene que hacer un nuevo sistema que atienda a este 75%, y no lo ignore como ha sucedido hasta hoy”. (Plan de gobierno)

No. Es juntar dos sistemas que dan pensiones miserables. Hay que comenzar a reformar el sistema nacional y el sistema privado de pensiones, y quizás crear otros sistemas que reciban los aportes de los trabajadores para que haya competencia. Obviamente hay que mejorar el marco legal de la ONP y las AFP.

Claro. Si nos hacen perder no deberían cobrar nada o por lo menos disminuir la comisión, pero también compartir las pérdidas.

Claro que sí. En democracia todo debe ser transparente, incluso debe haber gobiernos abiertos; es decir, las decisiones que se tomen en instancias del Estado deben hacerse en sesiones públicas y transparentar el manejo del Estado. Con mayor razón, si los privados tienen fondos de los trabajadores, deben decir dónde las invierten y si se ha perdido, explicar todo lo pertinente.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

“El objetivo es que la brecha de jubilados sin pensión se acorte en 25% al año, para que en 10 años se pueda garantizar el acceso a una pensión al menos al 95% de los jubilados del Perú. Esto a partir de generar un nuevo sistema que estará compuesto por pilares y se implementará visualizando un horizonte estable de sostenibilidad fiscal. En ese sentido, tendremos: un pilar no contributivo, que amplíe Pensión 65 y el programa Contigo a otros segmentos de la población hasta alcanzar la universalidad; un pilar contributivo, que otorgue pensiones mínimas y proporcionales, y que devuelva sus fondos con sus respectivos intereses a quienes cumplan los requisitos mínimos establecidos; un programa de incentivos para incorporar a los independientes al sistema, además de promover la cultura previsional”. (Plan de gobierno)

Un buen sistema nacional, con pensiones dignas a los trabajadores que han dado la vida por el Perú.

Los que manejan las AFP tienen que evaluar la situación económica del país. Esta crisis no va a pasar mañana. Voy a contestar con una invocación a los señores de las AFP: que recuerden que estamos en crisis y que traten de reajustar lo más que puedan las tasas que cobran para administrar los recursos.

Como Gobierno vamos a tratar de hacer un seguimiento, para saber dónde está el dinero de los aportantes que manejan las AFP. Eso es fundamental. Yo, como aportante de las AFP, debo saber dónde está mi dinero. Tiene que haber un control, un seguimiento. El aportante debe tener la seguridad de saber dónde está su aporte.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

Nuestra propuesta es crear un sistema único público de pensiones, que permita que manteniendo la cotización individual del aportante esta sea manejada o por el BCR como fondos de los pensionistas, o por el Banco de la Nación, o creándose un banco de los pensionistas. Cualquiera de las tres figuras. Ese dinero intangible se administra a favor de los pensionistas, y cuando se ha cumplido 65 años se les puede ir devolviendo por partes iguales, y aquellos que no alcanzaran a tener una pensión equivalente a un salario mínimo vital, el Estado debería subsidiar, de tal manera que todos tengan una pensión digna.

Las AFP tienen que desaparecer. Aquí hay un tema de fondo. ¿Es un derecho tener una pensión digna? Sí. ¿El Estado lo debe garantizar? Sí. ¿El sistema debe ser único? Sí. ¿Debe permanecer tal cual está? No. La ONP ha hecho mal su tarea, vemos a pensionistas maltratados por ese sistema ineficiente. Y por el otro lado vemos que a los que aportan a la AFP están sujetos al manejo arbitrario y a abusos.

Planteamos la desaparición de las AFP y cuando el dinero de los pensionistas vayan al BCR o al Banco de la Nación, según la figura que se apruebe, las comisiones tienen que desaparecer. Las comisiones son una especie de asalto obligatorio por el que tienen que pasar los pensionistas.

Los fondos de los pensionistas no deben ser trabajados por las AFP. Cuando decimos que vayan al BCR, no se trata de que los guarde en una cajita, sino que los invierta y que estos produzcan más. Esos mecanismos deben ser transparentes y los afiliados deben conocer a dónde van a parar sus aportes.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

Mire lo que pasa con los trabajadores. El peruano se entrega a cuerpo y alma a su trabajo y cuando tiene que recoger sus ahorros para salvarse la vida te los dan por gotas. Perú Libre plantea una auténtica reforma pensionaria, pero con participación de los mismos sectores.

“Nuestra postura es fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y eliminar paulatinamente el Sistema Privado de Pensiones (SPP), pues este último tiene un fin lucrativo al cobrar porcentajes de hasta del 30% solo por administrar los aportes, un robo a todas luces, entregando pensiones miserables. Con toda seguridad, si los pensionistas ahorraran su dinero en cualquier banco, aún con tasas bajas, ganarían mucho más, garantizando una mejor atención frente a la vejez, el fallecimiento y la invalidez”. (Plan de gobierno)

Nosotros y muchos trabajadores nos hemos sentido totalmente defraudados de las AFP. Nosotros las desactivaríamos en el acto. No necesitamos a las AFP porque han maltratado.

“La AFP es una forma de esclavitud moderna. Al ser empresas privadas pertenecientes al SPP, el Estado neoliberal negoció con ellas la entrega de un mercado cautivo, sin riesgo de pérdida, obligando al trabajador a aportar a estas entidades sin mayor oportunidad de escoger otra. Sin permiso alguno, las AFP introducen el dinero captado en las bolsas de valores y cualquier rentabilidad lo reparten siempre beneficiándose con los mejores porcentajes y, por el contrario, cualquier pérdida siempre es cargada integralmente a los trabajadores”. (Plan de gobierno)

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

A los adultos mayores hay que darle toda la seguridad, es un derecho legítimo que los peruanos nos ganamos trabajando. De ahí tenemos que partir: las aportaciones que han hecho deben disfrutarlas desde que salen del servicio activo o gradualmente como las jubilaciones. Se ha determinado un número de años y hay que jubilarlo con una pensión equivalente a ese número de años. Pero no esperar a que tenga 35 años de servicio o tenga 70 años, cuando una persona ya está muerta. Yo he trabajado asegurado en el Seguro Social durante 14 años y no he recibido nada. ¿Cuántos peruanos estarán en esa misma situación? Hay que comenzar por la formalización de los pequeños comerciantes, ya que entrando a la formalización obviamente van a entrar al sistema previsional. Pero mientras no aportan al Seguro Social y no tributan al Estado, no tienen seguridad social. Ahí está la gran importancia de la formalización que está ligada con las reformas económicas.

Ha quedado demostrado que las AFP no han llenado las expectativas de los peruanos: debe corregirse, debe ser gradual. Las ONP tienen que empoderarse más, pero siempre bajo control, porque el peor problema que afronta el Perú es la corrupción.

Claro que sí, porque hay que velar no por la rentabilidad, hay que velar por el bienestar del aportante. Él no tiene la culpa si las inversiones bajaron.

Tiene que haber transparencia y mucho mayor control porque las AFP como empresas privadas buscan sus intereses, buscan ganancias. Y en segundo plano quedan los derechos del aportante; eso tiene que ser regulado por el Estado.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

Nosotros estamos planteando un solo sistema de pensiones que se financie con una proporción del IGV. Para que sea un sistema universal y los aportantes -sean trabajadores formales o informales- van a hacer sus aportes con una proporción del IGV, porque todos los días consumen. Así vamos a tener un sistema que nos va a permitir dar la pensión a todos los peruanos. Y tenemos que evaluar a los de la ONP y AFP, pues, si hay que liquidarlos, se hará, y se les devolverá su dinero.

Nosotros pensamos que la forma como están planteadas no resuelve las cosas. Por ejemplo, las AFP pueden seguir existiendo, pero deben cobrar su comisión de las ganancias que ellos hayan generado con el dinero de los trabajadores, no pueden usarlo para repartirse sus comisiones. Encima de eso, cuando ellos pierden, perjudican al que puso el capital, o sea al trabajador. Eso tiene que corregirse.

El tema de la AFP se tiene que evaluar en su momento. Si tienen que existir, deben garantizar rentabilidad. Como se ha hecho la ley de la AFP acá, se les da un dinero de los aportantes con el que ellos hacen negocios, y ganen o pierdan no les pasa nada, siguen cobrando sus comisiones al trabajador. Nosotros queremos cambiar eso, y si quieren seguir existiendo, deben asegurar rentabilidad para que puedan cobrar sus comisiones. Si no, no hay comisiones, y el aportante tendrá que estar en el régimen estatal.

Por supuesto. La característica de este y todos los gobiernos es la falta de transparencia, nada se sabe. En el Perú todo se hace entre gallos y medianoche, hasta leyes con nombre propio se hacen.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

Yo a las AFP las voy a respetar. En nuestro plan de gobierno está respetar la plata que más de 7 millones de peruanos han confiado a una entidad privada. Entonces tú no puedes tocar, porque es tu dinero que has ahorrado para tu jubilación (...). Lo que sí creo de las AFP es que hay un abuso cuando te jubilas y consideran que tú vas a vivir 115 años, imposible, pues, este no puede ser el promedio de vida (...). Las AFP tienen otro problema más: tiene que haber una pensión mínima, no te pueden dar S/ 200 porque con S/ 200 no vives.

Ni hablar, porque es una expropiación de fondos privados, es una violación. Hay 7 millones de peruanos que tienen AFP y tienen derechos privados, entonces cómo vas a expropiarle. ¿Cuántos ancianos han muerto con una pensión miserable por culpa de la ONP? Se han tirado su dinero. El Estado peruano, el MEF, cada mes le tiene que pasar plata a la ONP porque la ONP ya no tiene.

Yo creo que las AFP tienen que abrirse a la competencia, se han cerrado solamente a cuatro jugadores. Sus comisiones entonces también (debemos) vigilar. Si el fondo, que es administrado por la AFP, no tiene rendimiento, ¿cómo va a tener rendimiento los fondos que manejan para ellos mismos? Ahí hay que legislar, si no ganas plata para tu cliente, pues no puedes tener rentabilidad. Apliquemos la misma regla de juego para el administrador como para el administrado.

Por ley, a las AFP tú le puedes exigir saber exactamente en qué está tu dinero. Lo que sí me parece es que deberían también dar a conocer la cartera de las AFP. Tienen que ser transparentes en eso.

