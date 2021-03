¿Afectará a la candidatura de Vizcarra sus procesos penales y constitucionales?

El expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, enfrenta actualmente un proceso penal por el caso Club de la Construcción y varias acusaciones constitucionales por haber recibido de manera irregular la vacuna de Sinopharm, entorno al caso Vacunagate.

El último jueves, el Poder Judicial rechazó imponer prisión preventiva para Vizcarra, luego de confirmar que no existen considerables elementos de convicción de sospecha grave sobre su supuesta vinculación con los actos ilícitos por los que se le investiga.

La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente del Sistema Especializado, declaró infundado el pedido del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Juárez había solicitado la medida restrictiva en contra de actual candidato al Congreso por Somos Perú por el plazo de 18 meses, al imputarle delitos de asociación ilícita y otros por las indagaciones del caso Club de la Construcción.

Al no contemplar que haya peligro de fuga y de perturbación de las investigaciones, le impusieron al exjefe de Estado orden de comparecencia restringida, con la obligación de cumplir varias reglas.

Las reglas son no viajar fuera de Lima, sin autorización judicial previa; no comunicarse con los otros investigados en este caso, ni con sus familiares; no visitar las empresas o instituciones públicas donde estos trabajen; no declarar en los medios de comunicación sobre el proceso y depositar una caución de 100.000 soles en un plazo de 10 días.

¿Afectará la comparecencia a su campaña?

El penalista Carlos Caro consideró que la comparecencia con restricciones casi no afectará a la campaña electoral del expresidente , y que solo habría dos normas que estarían relacionadas de algún modo a esta.

“Él tiene dos reglas que podrían afectar su candidatura de algún modo. La primera es no salir de la ciudad de Lima sin previo permiso, pero él es un candidato por Lima y se supone que su bolsón electoral no está en el resto del país, pero ha estado haciendo campaña con el partido, acompañando a Salaverry en sus viajes. Aunque la regla le impida salir de la ciudad de Lima, no le afecta”, aseveró a este medio.

“Lo otro es que él no va a poder referirse al proceso en los medios de comunicación, lo cual tampoco afecta su candidatura y esto no tiene nada que ver con el proceso penal”, agregó.

Caro explicó que Vizcarra puede apelar esta resolución, aunque no lo haya hecho en la audiencia del último jueves. Sin embargo, a su punto de vista no lo hará porque la comparecencia con restricciones es lo mínimo ante un pedido de prisión preventiva.

“Creo que no lo va a hacer (apelar la decisión del Poder Judicial) porque frente a lo que era un pedido de prisión preventiva, una comparecencia con restricciones es lo mínimo ”, explicó.

Vizcarra no podrá salir de Lima para continuar con la campaña de Somos Perú. Foto: La República

¿Qué sucedería si en un futuro le imponen prisión preventiva?

El abogado penalista señaló que en este momento, el Ministerio Público no puede volver a pedir la prisión preventiva, pues ya lo hizo una vez y lo que habrá es una apelación y, finalmente, eso se resolverá. No obstante, enfatizó en que un futuro puede volver a pedirse con pruebas nuevas, “pero tiene que agotarse la apelación”.

En esa línea detalló que si al exmandatario le hubieran impuesto prisión preventiva hubiese podido seguir como candidato, pero no podría juramentar en el cargo.

“ Nada impide la candidatura de Vizcarra, porque así ayer lo hubieran metido preso, él sigue siendo candidato y goza de la presunción de inocencia , de modo que lo único que no podría es juramentar, pero puede ser elegido”, aclaró.

“Para ser congresista primero tiene que recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene que jurar el cargo y tiene que tomar posesión del cargo en público y todo eso no se puede hacer virtualmente. No hay teletrabajo para esta función congresal, entonces no podría acceder a la función congresal mientras esté detenido, tendría que darse paso al accesitario ”, añadió.

El expresidente es investigado por el Ministerio Público por el caso Club de la Construcción. Foto: La República

Posible inhabilitación política por el Congreso

Tras el caso Vacunagate, en el que diversos funcionarios públicos de alto rango recibieron irregularmente la vacuna del laboratorio chino Sinopharm, las bancadas del Parlamento presentaron diversas acusaciones constitucionales por juicio y antejuicio político contra Martín Vizcarra, uno de los principales implicados.

En varias de las denuncias piden que el ex jefe de Estado sea inhabilitado de la función pública por 10 años. En caso esto suceda, no se le permitiría ser electo y se tomarían como nulos los votos a su favor. De otro modo, si es elegido como parlamentario en las próximas elecciones, no se le entregaría las credenciales y no se le permitiría asumir el cargo.

“Si hubiera inhabilitación política, no va a poder tomar el cargo y quedaría fuera de carrera. Si saliera elegido tendría que dar paso al accesitario (...). Lo que tendría que suceder es que el JNE tendría que ejecutar lo ordenado por el Congreso. El JNE tendría que dar pase a la ejecución de la inhabilitación”, expresó Carlos Caro.

El exmandatario es investigado por haber recibido la vacuna de Sinopharm de manera irregular. Foto: composición/La República

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional