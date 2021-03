El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, visitó Cusco. El postulante ofreció una conferencia de prensa, se reunió con sus postulantes al Congreso y presidió un pasacalle por las calles del Centro Histórico y el distrito de Santiago. No pudo cumplir con su viaje a provincias por el bloqueo de las vías por el paro de transportistas.

Castillo dijo que su gobierno vigilará el trabajo de los congresistas, pero no explicó por qué ni al amparo de qué normas. “Aquel congresista que no responda a las expectativas y no esté en sintonía con su pueblo, yo personalmente voy a pedir su destitución del Congreso”, anotó aunque habría que precisar que el cargo de parlamentario es irrenunciable y tampoco es posible un desafuero ipso facto.

Insistió en que se debe cambiar la Constitución y desactivar el Tribunal Constitucional para que sus integrantes sean elegidos por los ciudadanos. Actualmente esta competencia depende del Congreso.

Anunció también que impulsará una lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia común. “A los delincuentes reincidentes vamos a cogerlos del cogote y vamos a llevarnos para que aprendan a comer pan con el sudor de su frente”.

Dijo que, si es electo presidente, lo primero que hará es viajar en el avión presidencial a Rusia para traer las vacunas. “¡Basta de encierros y basta de cuarentenas!”, dijo el postulante que comenzó a avanzar en las encuestas. ❖