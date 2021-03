Castillo plantea desaforar a congresistas que “no sintonicen con el pueblo”

Pedro Castillo, postulante a la jefatura de Estado por Perú Libre, señaló que uno de sus principales planteamientos a ejecutar, de ser Gobierno, es fiscalizar la actividad parlamentaria y, de ese modo, asegurar que cumplan sus funciones.

Así lo anunció el último jueves desde Cusco, durante una conferencia de prensa: ”Aquel congresista que no responda a las expectativas y no esté en sintonía con su pueblo, yo personalmente voy a pedir su destitución del Congreso”.

Tras dichas afirmaciones, el docente refirió que eso tendría lugar, de ser elegido presidente, siempre y cuando se elabore una nueva carta magna. “Bajo esta Constitución no se podría hacer, pero, en la próxima constitución que va a hacer el pueblo, tienen que darnos facultades”, declaró a Canal N.

No obstante, el candidato manifestó una idea confusa, ya que precisó que, en el posible escenario de que sea elegido presidente, enviaría la iniciativa al Parlamento para que este apruebe el desafuero de sus propios miembros.

Castillo Terrones indicó que el planteamiento está enfocado en garantizar que los legisladores cumplan con las funciones para las que fueron elegidos con el voto popular. “ ¿Vamos a dejar a los congresistas que sigan durmiéndose? ¿Qué no hagan nada? ”, cuestionó.

Tribunal Constitucional

Respecto a su propuesta de que el Tribunal Constitucional sea elegido por la ciudadanía, insistió en que no habría una injerencia por parte de un posible Gobierno suyo.

“Yo no voy a asumir personalmente las acciones, las tiene que hacer el pueblo. Debería haber un Tribunal Constitucional elegido por mandato popular, por el pueblo”, sostuvo.

Migrantes serían expulsados del país

Por otro lado, al ser consultado sobre sus iniciativas relacionadas con la migración, Pedro Castillo expresó que una de sus principales acciones será determinar que los extranjeros que delinquen abandonen el país.

“Si el pueblo nos da esa facultad, el mismo día, asumiendo el mandato, vamos a emitir un decreto supremo dándole un plazo de 72 horas a los ciudadanos de otros países que han venido al país a delinquir, a faltarle el respeto a las familias, porque el Perú no es chacra de nadie. Hay que ordenar al país , pero bienvenidos los de otro país que han venido a sacarse la mugre”, enfatizó.

“No estamos a favor del aborto”

El candidato presidencial de Perú Libre aseguró que no apoyará la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, aseguró que debería ser un tema a discutir.

“No estamos a favor del aborto. Quieras o no, en este momento se da el aborto, pero no estoy de acuerdo. Ese sería un punto de debate en la Asamblea Constituyente”, apuntó.

