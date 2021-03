Candidata pide dar voto de confianza a Keiko Fujimori en las elecciones 2021

#VersusElectoral. Los aspirantes al Congreso de la República Fernando Aguilar (Acción Popular - número 19) y Liliana Rojas (Fuerza popular - número 20) debaten sus propuestas de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Fernando Aguilar Castillo de Acción Popular

Es una obligación de toda persona que está en un partido político actuar, participar y dar propuestas. Ha llegado la hora de asumir nuevos retos, representó a Acción Popular y espero que la población este 11 de abril nos premie, nos reconozca y acompañe con su voto.

Liliana Rojas de Fuerza Popular

Me cansé de tanta crítica y de estar con los brazos cruzados. Me siento comprometida con mi Perú y he asumido este reto que me ha dado Keiko Fujimori. Estoy trabajando día a día y yendo a ver la problemática de mis compatriotas.

Agua y salud

Fernando Aguilar Castillo de Acción Popular

Mucho se habla del papel del Congreso, y este básicamente está para legislar, fiscalizar y representar, pero es el Ejecutivo el que lleva las obras adelante, y nosotros nos comprometemos a hacer eso: a acompañar en este cambio a Yonhy Lescano.

No podemos permitir que la gente no tenga agua potable y desagüe, es el colmo. Cuando vamos a visitar a los pueblos jóvenes, nos dicen que los políticos solo prometen, pero hoy llegó Lescano, y felizmente lo tenemos, porque ha estado en política y ha luchado por los más pobres.

Liliana Rojas de Fuerza Popular

Su candidato a la presidencia siendo tantos años congresista no evolucionó mucho, y lo digo porque he estado la semana pasada en Amancaes, a 10 minutos del Palacio de Gobierno, y no hay agua, es desconcertante, y no solo es el Rímac, sino también Lomo de Corvina o Villas de Ancón.

Fuerza Popular

Liliana Rojas de Fuerza Popular

Fuerza Popular es un cambio. Estamos con gente nueva que suma y multiplica, y sí, hay que darle ese voto de confianza a ella (Keiko Fujimori) porque siempre está tratando de hacer las cosas bien y quiere seguir ese rumbo (de Alberto Fujimori). Buscamos un voto de confianza para trabajar en el Ejecutivo y Legislativo.

Fernando Aguilar Castillo de Acción Popular

Hay muchos candidatos, como la candidata de Liliana Rojas, que van a echar la rueda a andar, pero con el mismo estatus, no hay cambios estructurales, es decir, la banca, el comercio, la industria y la minería. No se trata de decir que vamos a dar más puestos de trabajo, sino que hay que darle dignidad a la gente.

#YoPrometo

Fernando Aguilar Castillo de Acción Popular

Debido a la pandemia, el turismo es el sector que más se ha afectado. Hay miles de puestos de trabajo perdidos, hoteles, empresas de transporte, restaurantes quebrados y el Estado no ha hecho nada. Una de las propuestas que tengo es eliminar el IGV de toda operación turística, lo cual va a baratear los paquetes turísticos, promover este sector y reactivar la economía.

Liliana Rojas de Fuerza Popular

Me comprometo a hacer una reforma en el sistema de justicia, replantear la ley carrera del trabajador judicial, fomentar la ley de creación de universidades públicas. También impulsaré la creación de nuevos centros penitenciarios.

