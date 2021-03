María Espinoza y Agnieszka Céspedes debaten sobre educación y salud

#VersusElectoral. Las candidatas al Congreso de la República María Espinoza (Acción Popular - número 10) y Agnieszka Céspedes (Victoria Nacional - número 16) debaten sus propuestas legislativas de cara a las elecciones 2021.

¿Por qué quiere ser congresista de la República?

Agnieszka Céspedes de Victoria Nacional

Quiero continuar con la lucha que empecé el año pasado en búsqueda de los derechos de una educación de calidad, para todos y sin abusos. Ninguna bancada hizo algo por los padres de familia y los niños. He tomado la decisión de postular al Congreso y hacer mía esta lucha.

María Espinoza del partido Acción Popular

Me he preparado toda la vida para representar a los sectores más vulnerables y menos escuchados en todo el país. El congresista debe tener un rol de fiscalización impecable. Siento que ha habido una desatención total.

Educación

Agnieszka Céspedes de Victoria Nacional

Hay varias propuestas innovadores. La primera es la creación de la Superintendencia para Escuelas de Formación Básica, que controlará los licenciamientos de funcionamiento de los colegios porque estos han crecido de manera exponencial sin calidad.

Mi segunda propuesta es eliminar las cuotas de ingreso e influir para que la currícula sea modificada, porque estamos últimos en la prueba PISA, necesitamos formar ciudadanos.

María Espinoza del partido Acción Popular

Coincido. El tema de la educación es una prioridad efectiva y oportuna. Vengo de un colegio estatal, estudié en la sierra de Ancash y conozco la realidad. Muchas veces migramos a la capital porque no tenemos la oportunidad de seguir con una carrera en el interior. El país es débil en educación y ahora miles de niños perderán el año porque no hay internet.

Salud

María Espinoza del partido Acción Popular

Tenemos que fiscalizar para que la vacuna llegue y no se comercialice o se pierda en el camino. El próximo gobierno deberá enfrentar dos problemas: salud y economía. Se necesita una reforma integral del sistema de salud priorizando los lugares más vulnerables.

Agnieszka Céspedes de Victoria Nacional

Para Victoria Nacional, no es solo importante la economía y la salud, sino que tenemos un enfoque relevante en educación porque es la base de todo, y con ella vamos a poder generar economía, salud.

Enfoque de género y aborto legal

Agnieszka Céspedes de Victoria Nacional

No es que no esté de acuerdo con el enfoque de género, considero que es más importante un enfoque de valores. Es necesario que la inclusión sea para todos, aceptación y respeto.

Además, no he dicho que estoy en contra del aborto en casos de violación, al contrario, estoy a favor y considero que no se debe revictimizar a la mujer.

María Espinoza del partido Acción Popular

Siempre defenderé la familia, soy profamilia. Matar a un ser vivo es ser asesino y Acción Popular no lo va a permitir. Debemos hacer políticas públicas para dar solución a ello, como casas de albergue y programas de adopción.

#YoPrometo

Agnieszka Céspedes de Victoria Nacional

Prometo seguir luchando por los derechos de la educación, impulsaré cualquier ley que sea buena para las familias y le haga bien al Perú. Junto al equipo que tenemos en Victoria Nacional y con George Forsyth, vamos a convocar a todos los líderes, porque nosotros creemos en el trabajo en unión. Somos una nueva política, tenemos mucha convicción.

María Espinoza del partido Acción Popular

Prometo representar a la población más vulnerable de nuestro país. Me comprometo a fiscalizar a los gobiernos y al Ejecutivo para que no se roben el dinero del Estado. Representaré a esa juventud olvidada.

