López Aliaga afirma que expulsará a candidata, pero las normas lo impiden

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, manifestó que su partido expulsará a Aracelli Castillo Neyra, candidata al Congreso con el número 28 por Pasco, luego que admitiera que no conoce la región por la cual postula. No obstante, la decisión iría en contra de las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ Aracelli Castillo va a ser expulsada del partido . Esta gente te pide ser candidato y después no lo toma en serio, nos deja mal. No tiene antecedentes penales, pero parece una infiltrada”, declaró a Willax TV.

“Yo estoy limpiando la casa, en política hay mucha gente así. Entonces, hay que limpiar la casa. No puedo trabajar con gente que pide estar en un partido, se compromete a hacer campaña y después se quedan así y se prestan a hacer un papelón como el que está haciendo la señora”, agregó.

Cabe destacar que la aún postulante por Pasco confesó a Canal N que gracias a una visita sorpresa a su domicilio de un supuesto asesor del partido pudo integrar la lista de congresistas.

“ No, he estado en eso, en que iba a ir. Todavía no sé mucho de Pasco . Me estoy empapando en el tema”, respondió la afiliada al partido encabezado por Rafael López Aliaga.

Renovación Popular no puede retirar a candidata

De acuerdo al cronograma electoral, el pedido de López Aliaga no sería posible de realizar debido a que la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas venció el 10 de febrero. De igual forma, la fecha límite de exclusión por declaración jurada de hoja de vida y dádiva a los postulantes finalizó el 12 de marzo.

Tampoco es posible que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Renovación Popular saque a la postulante de carrera, ya que la Ley Orgánica de Elecciones establece claramente que tiene que ser 60 días previos a la jornada electoral.

Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, manifestó anteriormente a este diario que la única manera de que algún candidato se retire en este periodo es por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denomina ‘situación jurídica’.

“Es decir, que se haya emitido una sentencia penal en contra de esa persona en la que se le condena a pena privativa de la libertad por delito doloso; o una sentencia civil que lo declara interdicto; es decir, le priva de sus derechos civiles; o una sentencia penal. O de repente no lo priva de su libertad, pero sí lo inhabilita de su función pública. Si se dan estos supuestos hasta un día antes de las elecciones, se puede retirar al candidato”, señala.

