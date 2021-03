Lescano, Forsyth y Mendoza lideran la intención de voto, según CELAG

A poco menos de un mes para las Elecciones Generales 2021, los candidatos presidenciales Yonhy Lescano (Acción Popular), George Forsyth (Victoria Nacional) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) son quienes podrían pasar a segunda vuelta, según el último estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El sondeo, que fue realizado a 2.000 personas entre el 23 de febrero y 13 de marzo, reveló que Lescano Ancieta tiene una intención de voto del 15,6% a nivel nacional, mientras que Forsyth Sommer cuenta con un 13,1% y Mendoza Frisch, con 11,2%.

A ellos le siguen Hernando de Soto (8,6%), Keiko Fujimori (7,0%), Daniel Urresti (5,1%), Rafael López Aliaga (5,1%) y Julio Guzmán (5,0%). Existiría un 3,2% de la población electoral que votaría en blanco o nulo, un 1,8% que no votaría, y un 7,4% que no sabe.

Sin embargo, esta encuesta dista de la presentada días atrás por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República, que posicionó a Verónika Mendoza en el cuarto lugar de preferencias, con una intención de voto del 7,0%; y a George Forsyth en el quinto puesto, con un 6,8%.

Cabe precisar que la aspirante al sillón presidencial Verónika Mendoza es parte del Consejo Consultivo del CELAG desde junio de 2020, según dio a conocer la propia institución.

Verónika Mendoza

Prima la definición del voto

El estudio de CELAG brinda detalles, además, sobre la decisión del voto. Es así que un 47,9% de la población electoral ya tendría definido a qué candidatos elegir en las elecciones de 11 de abril.

Por otro lado, se dio a conocer que un 47,3% de las ciudadanas y ciudadanos aptos para sufragar decidirán “más adelante” a quién otorgarle su voto. A esto se suma que un 4,9% de personas no sabe o no comenta.

Oportunidad de cambio

Asimismo, una de las consultas de la encuesta estuvo enfocada en las elecciones como una oportunidad de cambio para el país. El resultado fue que el 56,4% de la población consultada considera que “estas elecciones pueden traer un cambio para mejor en Perú”.

No obstante, existe un 39,9% que respondió que “gane quien gane no van a cambiar las cosas en Perú”. Otro 3,7% no sabe o no comenta al respecto.

