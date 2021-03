Editor de The Economist: “No hemos publicado plan de gobierno de De Soto”

El editor y columnista para América Latina y España de la reconocida revista The Economist, Michael Reid, aclaró que su medio de comunicación no ha publicado el plan de gobierno de Hernando de Soto, candidato de Avanza País, sino solo dos artículos sobre sus ideas.

“ Para los amigos peruanos quienes me han preguntado sobre De Soto, no hemos publicado su plan de gobierno en The Economist ”, escribió Reid en su cuenta personal de Twitter.

“En setiembre publicamos dos artículos referidos a sus ideas en general, como hemos hecho en el pasado, pero sin referencia al Perú o a la elección”, agregó.

Fue el mismo De Soto quien aseguró que su plan había sido difundido por The Economist en una entrevista que le concedió a un medio de comunicación local.

“El verdadero plan, aquel que en detalle, se va a ejecutar y que dicho sea de paso, es el único plan de gobierno hecho en Perú que está publicado afuera. Lo ha recogido la OSD como el único plan realista con relación a la pandemia y a las consecuencias económicas”, le dijo a Perú21.

“ Ha sido publicado en el Wall Street Journal, que es el diario más grande del mundo, y en la revista The Economist, que es la revista más influyente de economía del mund o”, prolongó. Sin embargo, esto ahora ha sido desmentido por el propio editor.

Reta a Lescano

El fin de semana, desde Puno, Hernando de Soto retó a un debate al postulante de Acción Popular, Yonhy Lescano, y le dijo que esta discusión de ideas se realizaría en esa misma región.

“ Yo retó aquí, en tierra puneña, al candidato Lescano, que habla de tener más estado, en lugar de tener más capital . Yo quiero ponerles menos estado y más capital. Yo quiero que ustedes accedan al crédito y que sean los primeros actores del Perú. Y no un estado fallido que no ha sabido formalizar a La Rinconada”, señaló De Soto frente a sus simpatizantes.

Asimismo, añadió: “Lo reto, al señor Lescano, con todo el respeto que se merece mi rival, aquí, en Puno, el 27 de marzo a un debate en el cual veremos quién tiene la mejor propuesta. (...) Nos estamos viendo aproximadamente en una semana si es que el señor Lescano acepta y no arruga”.

